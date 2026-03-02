Tăng cường giám sát, đảm bảo chặt chẽ trong quá trình bỏ phiếu

Đến thời điểm này, tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Toàn Lưu đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Tại xã Toàn Lưu, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đến thời điểm này, tất cả các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp. Các thông tin được sắp xếp khoa học, giúp cử tri dễ dàng nghiên cứu, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài.

Điểm nhấn tại địa phương chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền trực quan và công nghệ số. Bên cạnh băng rôn, cờ hoa rực rỡ, xã đã phát huy tối đa hiệu quả của mạng xã hội Facebook, các nhóm Zalo và hệ thống loa truyền thanh để truyền tải thông tin bầu cử.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh và đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại thôn Vĩnh An, xã Toàn Lưu.

Bà Bùi Thị Hoàng Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Toàn Lưu khẳng định: “Xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng khâu, từng bước trong quy trình chuẩn bị. Chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu tuyên truyền để mỗi cử tri không chỉ nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ mà còn hiểu sâu sắc về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Sự đồng thuận của Nhân dân và tính nghiêm minh trong thực hiện quy trình chính là yếu tố then chốt để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”.

Tại phường Sông Trí, công tác tổ chức cho ngày hội bầu cử cũng đã cơ bản hoàn tất. Địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, 7 ban bầu cử, 41 tổ bầu cử và các tổ giúp việc theo đúng quy định. Việc chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu được tính toán kỹ lưỡng, tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà - Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh và đoàn công tác đến kiểm tra các khu vực bỏ phiếu thuộc TDP Hải Thanh, TDP 1 Hải Phong, TDP 2 Hải Phong (phường Sông Trí).

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí cho biết: “Phường quán triệt tinh thần tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố đã đến từng hộ để rà soát, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân. Việc công khai minh bạch thông tin không chỉ đúng luật mà còn nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân”.

Phấn khởi trước công tác chuẩn bị chu đáo của chính quyền, bà Nguyễn Thị Lan (tổ dân phố 2, Hải Phong, phường Sông Trí) chia sẻ: “Qua theo dõi danh sách niêm yết và thông tin trên loa truyền thanh, tôi thấy công tác chuẩn bị năm nay rất bài bản và trang trọng. Các bảng thông tin được đặt ở vị trí dễ nhìn, chi tiết về các ứng cử viên rất rõ ràng giúp chúng tôi có cơ sở để lựa chọn những người có tâm, có tầm. Người dân chúng tôi đang rất kỳ vọng và sẵn sàng cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền công dân của mình một cách trách nhiệm nhất”.

Lãnh đạo xã Vũ Quang kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Thời điểm này, không chỉ ở Toàn Lưu hay Sông Trí mà khắp các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang ở giai đoạn nước rút. Tại xã Vũ Quang, công tác rà soát cơ sở vật chất, hòm phiếu và phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Bà Phan Hồng Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quang nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo quy trình bỏ phiếu diễn ra an toàn, trật tự và đúng pháp luật. Địa phương đã chỉ đạo các tổ bầu cử bố trí khu vực bỏ phiếu khoa học, hiệu quả, đảm bảo an ninh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm không để xảy ra bất cứ sai sót nhỏ nào trong ngày trọng đại này”.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh gấp rút triển khai.

Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, công tác kiểm tra, giám sát từ cấp tỉnh đến cơ sở đã được Hà Tĩnh triển khai một cách quyết liệt, xuyên suốt. Các đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã bám sát địa bàn, trực tiếp tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong khâu chuẩn bị tại địa phương. Qua kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo, các đoàn công tác ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của các đơn vị; công tác rà soát cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và kiểm tra hồ sơ ứng cử được triển khai chặt chẽ; việc niêm yết danh sách người ứng cử được tiến hành khẩn trương, đúng quy trình.

Đồng thời nhấn mạnh, các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri, nhất là những người đi làm ăn xa, đẩy mạnh tuyên truyền chiều sâu để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử. Cần chủ động các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.