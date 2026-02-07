Sáng tạo trong tuyên truyền bầu cử ở Bắc Hồng Lĩnh

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Bắc Hồng Lĩnh đã chủ động đổi mới phương thức truyền thông, trong đó đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đưa các nội dung bầu cử đến gần hơn với cử tri thông qua hình thức kịch hóa tiểu phẩm tình huống phát trên mạng xã hội.

Người dân TDP 1, phường Bắc Hồng Lĩnh tham gia hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Nhà văn hóa TDP trong chiều 4/2.

Tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ở TDP 1, phường Bắc Hồng Lĩnh, không khí hội nghị đã trở nên khác biệt ngay từ phần mở đầu. Thay cho cách dẫn nhập quen thuộc, Ủy ban Bầu cử phường trình chiếu tiểu phẩm tuyên truyền “Lá phiếu niềm tin” do Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử phường tổ chức thực hiện.

Không khí bầu cử được dàn dựng sát với thực tế sắp diễn ra vào ngày 15/3 sắp tới.

Tiểu phẩm bắt đầu với không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân đi bầu cử: tiếng loa phát thanh vang lên trên các tuyến đường, sự chuẩn bị chu đáo của tổ bầu cử tại nhà văn hóa tổ dân phố. Xen kẽ trong mạch câu chuyện là những tình huống “dở khóc, dở cười” mà một số cử tri thường gặp phải và được nhắc nhở khắc phục trong nhiều kỳ bầu cử trước như: xem nhẹ việc tìm hiểu thông tin các đại biểu, xung phong đi bỏ phiếu hộ, thờ ơ với việc đi bỏ phiếu do chưa nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân. Những tình huống đời thường ấy được kịch hóa sinh động, hài hước, khiến nhiều cử tri dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

Chị Nguyễn Thị Mai Lê (TDP 1, phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Nhờ mở đầu bằng tiểu phẩm, hội nghị không còn khô cứng mà trở nên gần gũi, vui vẻ hơn. Chúng tôi dễ tiếp thu các nội dung tuyên truyền, đồng thời mạnh dạn bày tỏ ý kiến nhận xét hoặc những băn khoăn về các đại biểu tham gia ứng cử”.

Người dân phường Bắc Hồng Lĩnh xem tiểu phẩm tuyên truyền bầu cử trên MXH.

Không dừng lại ở các hội nghị cử tri, tiểu phẩm “Lá phiếu niềm tin” còn được đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, YouTube, Zalo thông qua các trang chính thức của phường, nhanh chóng lan tỏa đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Thắng (ở TDP Phúc Sơn) cho biết: “Là người kinh doanh nên chúng tôi không có nhiều thời gian tham gia họp hành. Tuy nhiên, mấy ngày nay, thông qua mạng xã hội, tôi và nhiều người nắm được thông tin bổ ích về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đặc biệt, các thông điệp được chuyển tải qua tiểu phẩm hài hước, gần gũi đời sống nên chúng tôi rất dễ tiếp thu, giúp hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri khi cầm lá phiếu lựa chọn người đại diện cho mình”.

Người dân tổ dân phố Phúc Sơn (phường Bắc Hồng Lĩnh) tiếp thu thông tin Luật Bầu cử thông qua tiểu phẩm tuyên truyền được kết nối với mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, ý tưởng đổi mới công tác tuyên truyền bầu cử bằng hình thức kịch hóa tiểu phẩm, phát trên không gian số đã được Ủy ban Bầu cử phường Bắc Hồng Lĩnh trăn trở, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi triển khai. Nhiệm vụ này được giao cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường phối hợp với Ủy ban MTTQ phường thực hiện.

Chị Kiều Thị Ngân – công chức Ủy ban MTTQ phường Bắc Hồng Lĩnh, một trong những thành viên tham gia xây dựng tiểu phẩm cho biết: “Theo yêu cầu của Ủy ban Bầu cử phường, chúng tôi lựa chọn những tình huống thường gặp nhất liên quan đến nhận thức, hành vi của cử tri để xây dựng kịch bản. Xuyên suốt tiểu phẩm là thông điệp mỗi lá phiếu là một niềm tin mà người dân gửi gắm”.

Ê-kíp thực hiện tiểu phẩm "Lá phiếu niềm tin" chuẩn bị một cảnh quay.

Sau khoảng một tuần chuẩn bị công phu từ kịch bản, bối cảnh, diễn viên đến quay dựng, tiểu phẩm “Lá phiếu niềm tin” được đăng tải trên các nền tảng số. Chỉ trong thời gian ngắn, tiểu phẩm đã thu hút hàng nghìn lượt xem, lượt thích và chia sẻ, tạo sức lan tỏa không chỉ trong phạm vi địa phương mà còn đến nhiều khu vực khác.

Ông Lê Bá Khánh – Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền bầu cử phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Số lượng cử tri đông, ngành nghề đa dạng nên việc tuyên truyền theo cách truyền thống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi chủ trương phát huy vai trò chính quyền số cấp cơ sở, kịch hóa tiểu phẩm trên nền tảng mạng xã hội đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân đối với ý nghĩa của bầu cử”.

Công tác chuẩn bị bầu cử đang được phường Bắc Hồng Lĩnh thực hiện đúng tiến độ.

Cũng theo ông Khánh, công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Bắc Hồng Lĩnh đang được triển khai đúng tiến độ. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hình thức tuyên truyền số, lồng ghép các nội dung về bầu cử, phong trào thi đua, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa không khí ngày hội toàn dân trên địa bàn.

Những nỗ lực của phường Bắc Hồng Lĩnh khi ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về quyền và nghĩa vụ công dân đối với bầu cử mà còn củng cố niềm tin, lan tỏa khí thế về ngày hội lớn của toàn dân - kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026.