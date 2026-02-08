100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Phan Thiên Định ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, 100% cử tri phường Kim Long (TP Huế) tham dự hội nghị đã biểu quyết tán thành, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối đối với ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 8/2, tại TP Huế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Long phối hợp với liên đoàn cán bộ tổ dân phố 6 tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.
Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri tại hội nghị đánh giá cao năng lực, phẩm chất và sự liên hệ mật thiết với cử tri nơi cư trú của ông.
Các ý kiến thống nhất nhận định: ông Phan Thiên Định là cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tư duy quyết liệt và bề dày kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều vị trí công tác, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương. Trong lối sống, ông luôn gương mẫu, giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại nơi cư trú.
Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết tán thành, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối đối với ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của cử tri, ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Luôn gắn bó với cơ sở, hành động vì lợi ích của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con và xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển bền vững.
