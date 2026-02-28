Phó Thủ tướng Chính phủ: Hà Tĩnh cần phát huy hiệu quả các động lực, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 28/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và tình hình chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự buổi làm việc về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; các đồng chí đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ. Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Đoàn công tác Trung ương...

....các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc.

Báo cáo kết quả với đoàn công tác Trung ương, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn và khối lượng công việc lớn, Hà Tĩnh vẫn đạt kết quả toàn diện. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,78% (xếp 10/34 tỉnh, thành); thu ngân sách trên 21.000 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công 9.950 tỷ đồng, bằng 180,5% kế hoạch; thành lập 1.926 doanh nghiệp; thu hút 60 dự án gần 130.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2026, kinh tế tiếp tục khởi sắc. Sản xuất công nghiệp tăng 15,52%, thu ngân sách đạt 4.173 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu phục hồi tích cực; chăm lo Tết chu đáo, an toàn.

Thực hiện chủ trương của Đảng và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính, Hà Tĩnh đã sắp xếp 209 xã, phường còn 69 đơn vị xã, phường; đồng bộ kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và bố trí cơ bản đủ cán bộ theo định mức biên chế tối thiểu. Tỉnh cũng tăng cường hơn 100 cán bộ cấp tỉnh về cơ sở; chú trọng bổ sung cơ sở vật chất, hiện đại hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.

Sau hơn 7 tháng, mô hình chính quyền 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt; thủ tục được rút gọn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành dự buổi làm việc.

Về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh đã chỉ đạo, lãnh đạo triển khai bài bản, nghiêm túc, khoa học và đảm bảo tiến độ. Các ứng cử viên đã bắt đầu tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử đúng quy định. Công tác tuyên truyền triển khai đồng bộ, an ninh trật tự đảm bảo.

Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH và 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; có 1.124.089 cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Về số ứng cử viên có 15 ứng cử viên ĐBQH, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Đoàn công tác Trung ương dự buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kiến nghị Trung ương sớm tổng kết, đánh giá các cơ chế, chính sách đặc thù đang thí điểm để thể chế hóa thành quy định chung, tạo động lực tăng trưởng “hai con số” ngay từ đầu nhiệm kỳ; đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm hướng dẫn nhiệm vụ kiểm soát trung tâm hành chính ở cấp tỉnh, xã để kiện toàn bộ máy; hoàn thiện, đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng và triển khai nền tảng lưu trữ số quốc gia dùng chung để các địa phương chủ động thực hiện.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường...

....và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã làm rõ hơn các nội dung liên quan đến việc vận hành bộ máy chính quyền hai cấp; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự cấp cơ sở, phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc.

Đại biểu cũng phân tích các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt là việc chuẩn bị điều kiện để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo mô hình chính quyền hai cấp.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen; Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng Trần Xuân Phượng và Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc phát biểu làm rõ thêm các nội dung đoàn công tác nêu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng; là điển hình của tinh thần kiến tạo và phát triển.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; chủ động triển khai khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp. Qua đó đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp; khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh và trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh cần tập trung quyết liệt thực hiện tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hơn 10%; đây là yêu cầu cấp bách, cần thiết và nhiệm vụ hàng đầu. Tỉnh cần cụ thể hóa chương trình hành động Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả), bảo đảm thiết thực, cụ thể, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

Trong đó, cần làm rõ và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra; kết hợp hài hòa giữa động lực truyền thống và động lực mới; gắn phát triển công nghiệp với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính gắn với phân cấp, phân quyền nghiêm túc, thực chất; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, cần xem xét toàn diện, đồng bộ việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp; khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là cấp xã; phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp; đổi mới tư duy quản trị, lấy chuyển đổi số làm nền tảng xây dựng chính quyền số, quản trị hiện đại.

Liên quan đến công tác bầu cử, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu địa phương tổng rà soát danh sách cử tri tại tất cả các đơn vị bầu cử, bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác, thống nhất; tăng cường kiểm tra, giám sát đến từng địa bàn, không để xảy ra sai sót; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, tiếp thu và giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

Phát biểu tiếp thu, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương nói chung; những ý kiến gợi mở, chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ nói riêng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ để bổ sung vào chương trình hành động của tỉnh nhằm tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, hướng dẫn kịp thời của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương để Hà Tĩnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.