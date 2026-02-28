Theo dõi, bám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thông tin đầy đủ kết quả

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Ông Trần Đình Gia, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường, xã: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Đức Thịnh, Trường Lưu, Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và đại biểu Trần Đình Gia tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

Trong quá trình công tác của mình, được sự quan tâm, dìu dắt của Đảng, sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, tôi vinh dự được tham gia ĐBQH khoá XIV và khoá XV. Tôi luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò Quốc hội - là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Được tham gia 2 nhiệm kỳ ĐBQH, tôi có điều kiện tham gia sâu vào các hoạt động của Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội; chủ động nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết và các chủ trương, quyết sách lớn của đất nước. Đặc biệt trên cương vị Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XV, tôi cùng với các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hội nghị, tham gia thảo luận, quyết định nhiều quyết sách quan trọng mang tính lịch sử như việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tham gia đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, tạo đột phá cho phát triển KT-XH của đất nước.

Cùng với hoạt động lập pháp, tôi đã trực tiếp tham gia chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát; kịp thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo tỉnh tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nhằm đề xuất cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh nhà.

Đoàn công tác của tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm làm trưởng đoàn đi kiểm tra sản xuất tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Với trách nhiệm của Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, tích cực tham mưu cho Trưởng đoàn trong chỉ đạo, điều hòa và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh; giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, qua đó nắm chắc thực tiễn địa phương, tổng hợp và phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, tôi xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, không ngừng học tập, rèn luyện giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực công tác; chủ động cập nhật kiến thức về kinh tế, xã hội, pháp luật; nâng cao kỹ năng nghị trường, giám sát và phản biện chính sách; thực hiện tốt, vai trò trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân.

Thứ hai, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, sâu sát cơ sở; nắm chắc tình hình địa phương; lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, bám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thông tin đầy đủ kết quả để cử tri biết, giám sát và đồng thuận thực hiện.

Thứ ba, chủ động tham mưu cho Trưởng đoàn xây dựng, triển khai chương trình hành động của Đoàn ĐBQH tỉnh, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Quốc hội gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Đồng thời, tham mưu cho Trưởng đoàn tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy kinh nghiệm của ĐBQH hoạt động chuyên trách, là thành viên Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, tôi sẽ tham gia đầy đủ, chuyên sâu các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; tích cực nghiên cứu xây dựng pháp luật, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; thảo luận quyết định các chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.

Đại biểu Trần Đình Gia tặng quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Hanh và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thứ tư, phát huy vai trò các vị ĐBQH trong đoàn phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để huy động nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo việc làm và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, tôi xin hứa sẽ giành hết tâm huyết và trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

*Tiêu đề do Tòa soạn đặt