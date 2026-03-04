Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Lê Thanh Huyền

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Bà Lê Thanh Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 1, gồm các xã, phường: Hoành Sơn, Vũng Áng, Sông Trí, Hải Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân.

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển KT-XH, QP-AN, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như: tranh chấp dân sự, khiếu kiện, vi phạm pháp luật, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, các vấn đề về đất đai, môi trường, an sinh xã hội… Những vấn đề này đang trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của bà con.

Từ thực tiễn công tác trong ngành Tòa án, tôi nhận thức sâu sắc rằng: phát triển KT-XH chỉ thực sự bền vững khi gắn liền với việc bảo đảm pháp luật, giữ vững kỷ cương, trật tự và công bằng xã hội. Trong quá trình công tác, tôi đã trực tiếp tiếp xúc, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, tôi càng thấu hiểu những khó khăn, bức xúc, cũng như mong muốn chính đáng của bà con trong việc được bảo vệ quyền lợi và tiếp cận công lý.

Bà Lê Thanh Huyền và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND khóa XIX trao đổi bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Hiến pháp và pháp luật. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống trong sáng, liêm chính, khiêm tốn, giản dị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tôi sẽ duy trì thường xuyên việc tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với cử tri. Kịp thời phản ánh trung thực các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Tôi sẽ tích cực đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng pháp luật; quan tâm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ cương pháp luật, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan công quyền. Tích cực đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển KT-XH, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn tại Hà Tĩnh. Quan tâm đến giáo dục, y tế, việc làm, giảm nghèo bền vững. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Là một nữ cán bộ, tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của phụ nữ. Tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng các chính sách về bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc. Góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị và trong xã hội.