Hình ảnh

Lan tỏa khí thế bầu cử qua những chuyến xe tuyên truyền lưu động

Phan Cúc - Nguyễn Liễu
(Baohatinh.vn) - Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, những chuyến xe tuyên truyền lưu động đã góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa khí thế bầu cử đến từng người dân trước ngày hội lớn.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày hội bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 (15/3), thời điểm này, các địa phương tại Hà Tĩnh đang tăng tốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng về sự kiện chính trị quan trọng.
Tại phường Vũng Áng, cùng với các hoạt động tuyên truyền như: hệ thống truyền thanh, bảng tin, mạng xã hội Facebook, Zalo... địa phương đã tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn.
Những chuyến xe được gắn cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu nổi bật, trang bị loa phát thanh công suất lớn, di chuyển qua các tuyến đường chính, khu dân cư, phát đi thông điệp về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trước ngày bầu cử.
Bà Trần Thị Thìn - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Áng chia sẻ: “Ngay từ khi triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn phường, chúng tôi luôn xác định rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân. Những chuyến xe lưu động đã góp phần đưa thông tin về thời gian, địa điểm, quyền và nghĩa vụ của cử tri đến từng khu dân cư, giúp người dân nắm bắt đầy đủ, chủ động tham gia ngày bầu cử đúng quy định, an toàn và hiệu quả".
Cùng tham gia trên các chuyến xe lưu động, ông Trần Viết Mạnh (thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa) chia sẻ: “Ngày bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân, tôi rất phấn khởi khi được góp sức lan tỏa không khí sôi nổi đến bà con trong thôn, xóm. Hy vọng mỗi người dân đều nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của mình, tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định, góp phần vào thành công chung của ngày hội lớn".
Tại xã Kỳ Hoa, hướng về ngày hội lớn của dân tộc, Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức các chuyến xe tuyên truyền lưu động, chuyển tải kịp thời những thông tin quan trọng trước thềm bầu cử đến từng thôn, xóm.
Đây là hình thức tuyên truyền quen thuộc, phổ biến nhưng phát huy hiệu quả rõ nét, tạo sức lan tỏa trực quan, sinh động và dễ tiếp cận với mọi tầng lớp Nhân dân.
Chị Phan Thị Nhung - Bí thư Đoàn xã Kỳ Hoa thông tin: “Chúng tôi đã huy động hơn 80 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia các chuyến xe lưu động, đi qua từng thôn, từng ngõ, khu dân cư để tuyên truyền về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri. Thông qua hoạt động này, tuổi trẻ địa phương không chỉ góp phần lan tỏa không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân".
Cùng với các chuyến xe lưu động, hình thức tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, cờ, khẩu hiệu cũng được triển khai đồng bộ trên các trục đường chính, khu trung tâm, trụ sở cơ quan và khu dân cư, tạo điểm nhấn sinh động, góp phần làm nổi bật không khí hướng về ngày bầu cử. (Trong ảnh: Hình ảnh tuyên truyền tại xã Cẩm Lạc).
Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, mỗi người dân cũng đang chung sức tuyên truyền, lan tỏa thông tin về ngày bầu cử, góp phần tạo nên khí thế sôi nổi, đồng thuận hướng về ngày hội lớn.
Video: Đoàn viên thanh niên xã Kỳ Hoa tuyên truyền bầu cử qua các chuyến xe lưu động.

