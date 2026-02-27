Luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX - đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa.

Thời gian qua, trên từng cương vị công tác, được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của bà con nhân dân và cử tri toàn tỉnh, tôi đã cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bước đầu đã vận hành thông suốt, hiệu quả; kinh tế duy trì tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội đạt kết quả nổi bật; an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh ta vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần tiếp tục tập trung khắc phục.

Tháng 10/2025, ông Nguyễn Hồng Lĩnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng HĐND tỉnh là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát việc tổ chức thực hiện ở địa phương. Mỗi đại biểu HĐND phải thực sự bản lĩnh, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của bà con cử tri và Nhân dân.

Tại Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối với cá nhân tôi, trách nhiệm phục vụ Nhân dân là trách nhiệm thường xuyên, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào. Tuy vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có thêm điều kiện, thẩm quyền để phản ánh, kiến nghị và giám sát việc giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Đại biểu trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII.

Được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, với vai trò, trách nhiệm và trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Trước hết, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực; thể hiện rõ chính kiến trước những vấn đề mới, khó và phức tạp; luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết; lấy hiệu quả thực chất và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ hai, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử; dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động đại biểu; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, của Nhân dân.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết; đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực tác động lớn đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã; chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi chậm khắc phục các tồn tại. Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường đối thoại trực tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cử tri, Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại một số đơn vị trên địa bàn các xã: Vũ Quang, Hương Bình.

Thứ ba, quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào thực tiễn; nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Tập trung phát triển công nghiệp, phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế Vũng Áng, thúc đẩy các dự án chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghệ cao; phát triển mạnh kinh tế biển, dịch vụ và logistics; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, liên kết chuỗi, bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thực chất; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường đánh giá cán bộ theo kết quả công việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy cắt giảm thủ tục hành chính, nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực chất nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện

Thứ năm, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học; nâng cao năng lực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chăm lo công tác an sinh xã hội; giám sát thực hiện các chính sách giảm nghèo đa chiều; phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thứ sáu, đối với địa bàn đơn vị bầu cử, nếu được tín nhiệm tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng hành cùng các địa phương trong quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển du lịch ven biển, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản; kinh tế vườn đồi; hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Quan tâm chính sách hỗ trợ ngư dân, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; giám sát thực hiện chống khai thác IUU. Kiến nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng phòng chống thiên tai, kè biển, tiêu thoát lũ; xử lý rác thải, nước sạch nông thôn.

Hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục để phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao thu nhập cho người dân. Hỗ trợ triển khai các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP đặc trưng địa phương. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trẻ, lao động nông thôn.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cử tri; nói đi đôi với làm; công khai, minh bạch trong thực hiện cam kết trước Nhân dân; bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Với tinh thần cầu thị, tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, đồng hành của cử tri và Nhân dân.