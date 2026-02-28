Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2.
Ông Hoàng Minh Sơn đảm nhiệm quyền Bộ trưởng, kế nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Ông Hoàng Minh Sơn 57 tuổi, quê Hưng Yên; tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Năm 2006, ông được phong hàm phó giáo sư.
Ông từng là giảng viên Khoa Điện, sau đó giữ các vị trí Trưởng phòng Đào tạo, Phó hiệu trưởng phụ trách khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày 6/8/2020, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường. Tháng 10/2020, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ trách giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và quản lý văn bằng, chứng chỉ.
Tháng 9/2025, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên; phát triển kỹ năng nghề; quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện gồm quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Tấn Dũng, Lê Quân.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, địa phương là ứng cử viên ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương Hà Tĩnh.
Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị.
Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.
Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử.
Ứng cử viên Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bản thân sẽ tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.
Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội... nhằm giúp cử tri dễ dàng tiếp cận thông tin, nghiên cứu, lựa chọn đại biểu xứng đáng.
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản, gửi đến ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh chậm nhất là ngày 20/3/2026 (hoặc 5 ngày sau ngày bầu cử).
Hội nghị đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông qua danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai hướng dẫn về việc tổ chức vận động bầu cử.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành xây dựng chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình, và việc phát triển nhà ở, dù phân khúc nào, hạ tầng đều phải đầy đủ, đồng bộ, bình đẳng, toàn diện, bao trùm.
Tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị, các địa phương, đơn vị, cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát kế hoạch, chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chúc mừng ngành y tế, ghi nhận nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm cán bộ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải duy trì nghiêm việc tiếp dân, đối thoại, xử lý kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại vượt cấp.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.