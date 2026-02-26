Hotline: 02393.693.427
Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.

Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (giai đoạn từ 7/1936 - 3/1938), người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc củng cố tổ chức, đường lối cách mạng trong những năm đầu đầy thử thách.

Hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí, từ đầu tháng 1/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động đến hết tháng 4/2026.

bqbht_br_img-7700.jpg
Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (giai đoạn từ 7/1936 - 3/1938).

Một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Hội thảo khoa học cấp quốc gia về đồng chí Hà Huy Tập, dự kiến tổ chức ngày 23/4 tại phường Thành Sen. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức.

Đặc biệt, dự kiến ngày 24/4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh diễn ra lễ kỷ niệm cấp tỉnh và chương trình nghệ thuật đặc biệt. Trước đó, tỉnh sẽ tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

bqbht_br_z7564861354116-ad34a46040176ef45aa13736a9a5d3b8.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi họp duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật.

Để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật, hiện nay, Ban Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã xây dựng kịch bản và đang trình các cấp có thẩm quyền trước khi bước vào luyện tập.

Bà Nguyễn Thị Cẩm - Giám đốc Nhà hát chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng chương trình với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại với các tiết mục kịch, sử thi, chính luận tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ngay sau khi thống nhất kịch bản, các diễn viên, nghệ sỹ nhà hát sẽ tích cực tập luyện cho sự kiện. Mỗi nghệ sỹ đều xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm vinh dự, trách nhiệm chính trị.”

bqbht_br_d-zdf.jpg
Hà Tĩnh sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu, hiện vật về Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Song song với các sự kiện chính, tỉnh sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu, hiện vật; xây dựng phóng sự, phim tài liệu; phát động các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tọa đàm, diễn đàn chuyên đề tại cơ quan, đơn vị, địa phương; hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập...

Từ cuối tháng 11/2025 đến nay, tỉnh cũng triển khai dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích với tổng mức đầu tư hơn 49,2 tỷ đồng. Với ý nghĩa quan trọng của dự án, các đơn vị thi công đang bám sát tiến độ, triển khai các hạng mục theo đường găng kế hoạch.

bqbht_br_dsc-99d48.jpg﻿
bqbht_br_dsdc-9965.jpg
Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập đang gấp rút được thi công.

Ông Ngô Đức An - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho biết: “Bám sát tiến độ công trình, ngay sau khi từng hạng mục hoàn thành, chúng tôi tổ chức dọn vệ sinh, sẵn sàng đón các đoàn đại biểu và Nhân dân về dâng hương, tham quan trong dịp lễ kỷ niệm. Các tư liệu, hiện vật cũng được bảo quản kỹ lưỡng, chuẩn bị phục vụ công tác trưng bày sau khi phương án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

bqbht_br_dsc-99d60.jpg
bqbht_br_dsc-9d954.jpg
Cán bộ, nhân viên ban quản lý khu di tích tổ chức dọn vệ sinh, sẵn sàng đón các đoàn đại biểu và Nhân dân về dâng hương, tham quan trong dịp lễ kỷ niệm.

Trên quê hương Cẩm Hưng, các hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Đảng ủy xã đã và đang quán triệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các hội nghị chào cờ, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội.

bqbht_br_dsc-9d934.jpg﻿
bqbht_br_dscd-9929.jpg
Trên quê hương Cẩm Hưng, các hoạt động hưởng ứng cũng đang được triển khai đồng bộ, sâu rộng.

Theo kế hoạch, xã Cẩm Hưng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động như: ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”; đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập; tổ chức giải bóng chuyền thanh niên; cao điểm chương trình hành hương gắn với lễ dâng hương, báo công tại khu lưu niệm và khu mộ; lễ kết nạp 120 đoàn viên, đội viên mới; lễ thắp nến tri ân; hội diễn văn nghệ quần chúng, biểu diễn dân vũ; các hoạt động an sinh xã hội…

﻿bqbht_br_z7562833888148-349bcfb4818f92e0519666ed7b4aba8b.jpg
bqbht_br_z7562833866733-e81704fff918a2a54de615c8e5d90c71.jpg
Thông qua các hội nghị, xã Cẩm Hưng quán triệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng cho biết: “Các hoạt động được triển khai từ nay đến hết tháng 4/2026, trong đó cao điểm từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, địa phương mong muốn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào quê hương và tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.”

Các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đang được các đơn vị, địa phương tích cực triển khai với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào.

Việc tổ chức Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2026. Các hoạt động đang được chuẩn bị kỹ lưỡng, trang trọng, xứng tầm vị trí, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm là dịp tri ân, tôn vinh một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin, hun đúc lý tưởng cách mạng và tạo động lực mới để Hà Tĩnh vững bước trong giai đoạn phát triển mới”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh

#Hà Huy Tập #Hà Tĩnh #120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập #Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

