Đẩy nhanh tiến độ Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX Trần Tú Anh 06/03/2026 15:34 Ứng viên Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cam kết, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và có tính khả thi cao.

Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri 06/03/2026 14:04 Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Vũng Áng 06/03/2026 13:00 Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của phường Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 06/03/2026 11:07 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 2 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại xã Kỳ Lạc.

Ngày đầu tiên trong quân ngũ của chiến sĩ mới 06/03/2026 10:56 120 tân binh của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu bước vào "trường học lớn", tất cả đều rất phấn khởi và quyết tâm phấn đấu cao trong học tập, rèn luyện.

Ông Hà Văn Hùng và 6 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 06/03/2026 10:02 Các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu, sẽ phát huy trách nhiệm đại biểu dân cử, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Thúy Nga 06/03/2026 10:00 Nếu được tín nhiệm bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bà Nguyễn Thị Thúy Nga sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu HĐND để góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Mai Thủy 06/03/2026 09:00 Là một nữ ứng cử viên, tôi đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em - những đối tượng cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Tôi mong muốn góp phần thúc đẩy các chính sách thiết thực về việc làm, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường an toàn để mỗi gia đình thực sự là mái ấm hạnh phúc.

[Infographic] 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần của chiến sĩ mới 06/03/2026 08:12 Ngày đầu vào quân ngũ, chiến sĩ mới sẽ có cảm giác bỡ ngỡ ban đầu với 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần của quân đội.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Trọng Hiếu 06/03/2026 08:08 Ứng cử viên Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cam kết sẽ lắng nghe và hành động quyết liệt vì lợi ích cử tri; tham mưu hoàn thiện quy hoạch, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế vùng và hành lang kinh tế quốc tế, tạo động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chuyện những người vợ làm... chồng 06/03/2026 08:04 Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Hồ Huy Thành 06/03/2026 08:00 Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của ông Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, sẽ siết chặt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn hiện đại, an toàn...

Việc công bố danh sách những người trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tiến hành thời điểm nào? 06/03/2026 05:00 Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã được công bố chậm nhất là ngày 25/3/2026.

Tuổi trẻ dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng 05/03/2026 20:24 Chuỗi hoạt động dâng hương, trao tặng công trình là việc làm thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên, đồng thời chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) của tuổi trẻ một số đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri 05/03/2026 18:13 Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Hà Tĩnh trong công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp 05/03/2026 17:39 Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, bài bản, khoa học của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

491 tân binh tại điểm giao quân số 2 Hà Tĩnh sẵn sàng cho nhiệm vụ mới 05/03/2026 15:12 Lễ giao nhận quân năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang tổ chức diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Báu Hà 05/03/2026 15:00 Ứng cử viên Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, sẽ tập trung nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hạ tầng chiến lược, tạo động lực bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Kỳ Anh trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân 05/03/2026 14:59 Năm 2026, tại điểm giao nhận quân số 3 của Hà Tĩnh có 428 thanh niên của 18 xã, phường khu vực 3 – Kỳ Anh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khắc phục tình trạng 'thừa người quen việc cũ, thiếu người làm việc mới' 05/03/2026 14:16 Tổng Bí thư chỉ rõ, cần rà soát việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp đơn vị hành chính; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng hoặc “thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới”...

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại điểm giao nhận quân số 1 - Nam Hồng Lĩnh 05/03/2026 13:57 Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thắp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng liêng biểu trưng cho tinh thần yêu nước và ý chí tiếp bước cha anh, khơi dậy quyết tâm của các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Phan Thiên Định 05/03/2026 13:49 Chương trình hành động của ứng cử viên Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; từng bước xây dựng Hà Tĩnh phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, có môi trường sống và làm việc ngày càng tốt hơn.

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề 05/03/2026 13:34 Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh 05/03/2026 12:20 Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.

Hà Tĩnh giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối 05/03/2026 11:50 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh biểu dương cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị liên quan đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giao quân năm 2026.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri 05/03/2026 11:37 Các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bày tỏ niềm tự hào khi được tín nhiệm giới thiệu ứng cử; đồng thời trình bày chương trình hành động với tinh thần cầu thị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức Phó Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh 05/03/2026 11:32 Ông Lê Thanh Hải - Trưởng phòng Phòng Kiểm tra số 2 được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 1/3/2026 nhằm kiện toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 05/03/2026 11:22 Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng, động viên tân binh lên đường tòng quân 05/03/2026 11:18 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã động viên và tin tưởng 491 thanh niên ưu tú tại 24 xã thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.