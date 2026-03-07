Hotline: 02393.693.427
Chính trị

Đẩy nhanh tiến độ Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) vào ngày 5/4/2026.

bqbht_br_q8.jpg
Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng) do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án ﻿khởi công ngày 15/11/2025 do Công ty TNHH Đức Lộc Tài (Bắc Ninh) và Công ty TNHH và Xây dựng Khánh Môn (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) thi công. Tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các công trình gồm: nhà lưu niệm, nhà thờ cố Tổng Bí thư, nhà thờ song thân và nhà đón tiếp đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.
bqbht_br_q7.jpg
Công ty TNHH Đức Lộc Tài huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca liên tục. Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng không khí làm việc trên công trường vẫn diễn ra khẩn trương, sôi nổi.
bqbht_br_q24.jpg
Đơn vị thi công đang tiến hành các hạng mục không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
bqbht_br_q2.jpg
Chủ đầu tư cũng thường xuyên cử cán bộ bám sát hiện trường để theo dõi, kiểm tra, kịp thời chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị thi công. Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành dự án đúng kế hoạch, mà còn bảo đảm chất lượng tổng thể, tạo cảnh quan hài hòa với không gian văn hóa, tâm linh của toàn bộ khu lưu niệm.
bqbht_br_q3.jpg
Anh Nguyễn Văn Hòa (bên phải, đội mũ) - đại diện Công ty TNHH Đức Lộc Tài cho biết: “Thời tiết liên tục có mưa đã ảnh hưởng lớn được việc thi công của đơn vị. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, chúng tôi đã tập trung dựng lán trại, tăng cường các biện pháp, trang thiết bị cho công nhân để tranh thủ khi thời tiết có thể thi công sẽ triển khai ngay các hạng mục còn dang dở. Đơn vị cam kết sẽ phấn đấu hoàn thiện các hạng mục đảm bảo tiến độ”.
bqbht_br_q26.jpg
bqbht_br_q23.jpg
Các công nhân tập trung thi công các phần việc được giao.
bqbht_br_q14.jpg
Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt nên mọi công đoạn đều được giám sát hết sức chặt chẽ.
Vật liệu được các đơn vị thi công tập trung, sẵn sàng cho việc thi công khi điều kiện thời tiết cho phép.

Vật liệu được các đơn vị thi công tập trung, sẵn sàng cho việc thi công khi điều kiện thời tiết cho phép.

bqbht_br_q16.jpg
bqbht_br_q21.jpg
bqbht_br_q18.jpg
Đến thời điểm này, các hạng mục tại Khu lưu niệm đã đạt khoảng 85% khối lượng, phấn đấu hoàn thành vào ngày 5/4/2026.
bqbht_br_q17.jpg
Sau một thời gian thi công, tại phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành như: các tuyến đường dạo, hệ thống hàng rào, cột cổng, bãi đỗ xe cùng hệ thống điện, nước…
bqbht_br_q12.jpg
bqbht_br_q11.jpg
Các công nhân đang hoàn thiện các hạng mục còn lại tại khu mộ của Tổng Bí thư.
﻿bqbht_br_q15.jpg
Một số hạng mục đã hoàn thiện.
bqbht_br_111.jpg
Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đón tiếp Nhân dân, du khách và các đoàn công tác về dâng hương, tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đồng thời, góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích, giáo dục truyền thống cách mạng và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - tâm linh của địa phương.

Ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐTXD Công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 5/4/2026.

