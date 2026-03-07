Đẩy nhanh tiến độ Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) vào ngày 5/4/2026.
Các công nhân tập trung thi công các phần việc được giao.
Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt nên mọi công đoạn đều được giám sát hết sức chặt chẽ.
Đến thời điểm này, các hạng mục tại Khu lưu niệm đã đạt khoảng 85% khối lượng, phấn đấu hoàn thành vào ngày 5/4/2026.
Các công nhân đang hoàn thiện các hạng mục còn lại tại khu mộ của Tổng Bí thư.
Ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐTXD Công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 5/4/2026.
Ứng viên Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cam kết, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và có tính khả thi cao.
Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.
Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của phường Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 2 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại xã Kỳ Lạc.
Nếu được tín nhiệm bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bà Nguyễn Thị Thúy Nga sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu HĐND để góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...
Là một nữ ứng cử viên, tôi đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em - những đối tượng cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Tôi mong muốn góp phần thúc đẩy các chính sách thiết thực về việc làm, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường an toàn để mỗi gia đình thực sự là mái ấm hạnh phúc.
Ứng cử viên Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cam kết sẽ lắng nghe và hành động quyết liệt vì lợi ích cử tri; tham mưu hoàn thiện quy hoạch, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế vùng và hành lang kinh tế quốc tế, tạo động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của ông Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, sẽ siết chặt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn hiện đại, an toàn...
Chuỗi hoạt động dâng hương, trao tặng công trình là việc làm thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên, đồng thời chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) của tuổi trẻ một số đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, bài bản, khoa học của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Lễ giao nhận quân năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang tổ chức diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Ứng cử viên Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, sẽ tập trung nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hạ tầng chiến lược, tạo động lực bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thắp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng liêng biểu trưng cho tinh thần yêu nước và ý chí tiếp bước cha anh, khơi dậy quyết tâm của các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Chương trình hành động của ứng cử viên Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; từng bước xây dựng Hà Tĩnh phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, có môi trường sống và làm việc ngày càng tốt hơn.
Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bày tỏ niềm tự hào khi được tín nhiệm giới thiệu ứng cử; đồng thời trình bày chương trình hành động với tinh thần cầu thị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã động viên và tin tưởng 491 thanh niên ưu tú tại 24 xã thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.