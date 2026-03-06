Hotline: 02393.693.427
Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Ngày đầu tiên trong quân ngũ của chiến sĩ mới

Tiến Phúc - Lê Liệu
(Baohatinh.vn) - 120 tân binh của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu bước vào "trường học lớn", tất cả đều rất phấn khởi và quyết tâm phấn đấu cao trong học tập, rèn luyện.

bqbht_br_1.jpg
Hôm qua (5/3), 120 tân binh là con em Hà Tĩnh được biên chế về Trung đoàn 841. Các thanh niên tạm gác lại các dự định riêng tư để tiếp bước cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
bqbht_br_2.jpg
Tạm biệt quê hương, người thân và bè bạn, những người lính trẻ đã bước lên một cuộc hành trình mới, mang theo sứ mệnh cao cả và thiêng liêng. Dù biết trước môi trường quân ngũ sẽ nghiêm khắc, thiếu thốn, phải huấn luyện và học tập với cường độ cao..., nhưng trên chuyến xe về đơn vị, họ vẫn đầy tự tin, mặt tươi rói, miệng cười rạng rỡ.
bqbht_br_3.jpg
Về "mái nhà chung", các tân binh đã được đón tiếp trong bầu không khí ấm cúng, nồng hậu, đoàn kết và trách nhiệm. Từ nay, họ là những "em út" trong đại gia đình chung, sẽ luôn được quan tâm, chăm lo, giúp đỡ trong huấn luyện, rèn luyện, thực hiện các nhiệm vụ.
bqbht_br_14.jpg
Trung tá Trần Công Mão - Chính ủy Trung đoàn 841 và các lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị luôn gần gũi để nắm bắt tâm tư, hỏi han động viên, tận tình nhắc nhở, quan tâm hỗ trợ những vấn đề cần thiết. Qua đó, giúp các chiến sĩ mới tránh được những bỡ ngỡ ban đầu, tự tin, sớm hòa nhập với môi trường mới.
bqbht_br_15.jpg
Các tân binh đã được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn thực hiện 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Cùng đó là tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đơn vị; giới thiệu lãnh đạo, chỉ huy từ cấp trung đoàn đến các đại đội; hướng dẫn cách xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh...
z7589756147539-dfa1560ff7a39ff655ca7f524f255ae5.jpg
Ngay sau khi được biên chế về các trung đội, các chiến sĩ mới được đội ngũ cán bộ các cấp tiến hành kiểm tra quân tư trang cá nhân; hướng dẫn thủ tục ký gửi những vật dụng không nằm trong danh mục được sử dụng; hướng dẫn thứ tự sắp xếp các quân tư trang vào ba lô theo đúng quy định và công tác nội vụ, vệ sinh cơ bản.
bqbht_br_12.jpg
Ngày đầu tiên trong quân ngũ, những người lính trẻ từng bước làm quen với nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, sắp xếp nội vụ vệ sinh, sinh hoạt theo quy củ...
bqbht_br_10.jpg
Cán bộ tiểu đội hướng dẫn cài quân hàm, cầu vai nhanh, đúng chuẩn, đảm bảo quy định cho các tân binh.
bqbht_br_11.jpg
Đơn vị chức năng của Bộ CHQS tỉnh kiểm tra định suất và công tác đảm bảo hậu cần cho tân binh mới vào đơn vị. Qua đó cho thấy, các món ăn, nước uống dành cho tân binh đảm bảo đủ no, đủ chất, đa dạng, đảm bảo an toàn thực phẩm.
bqbht_br_16.jpg
Các tân binh vui vầy, đoàn kết trong những bữa cơm đầu tiên tại đơn vị. "Dù không phải là "cơm mẹ nấu", nhưng ai cũng tấm tắc khen ngon, đầy đủ thịt, cá, rau, đậu, canh, phòng ăn và bát đũa sạch sẽ. Mọi người ai cũng ăn nhiều để có sức khỏe tốt cho những ngày huấn luyện vất vả sắp tới", tân binh Nguyễn Gia Huy (SN 2002, ở Tổ dân phố 8, phường Thành Sen) chia sẻ.

Mùa huấn luyện năm 2026, đơn vị đón nhận và huấn luyện 120 chiến sĩ mới. Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên đón nhận tân binh, chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của cấp trên, tổ chức chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là việc củng cố, tu sửa hệ thống doanh trại, đảm bảo nơi ăn chốn ở, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các chiến sĩ mới.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Toản

Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 841

Tags:

#Ngày đầu trong quân ngũ #Lính Trung đoàn 841 #Tân binh Trung đoàn 841 #Ngày nhập ngũ #Sinh hoạt trong quân ngũ

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

