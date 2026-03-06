Ngày đầu tiên trong quân ngũ của chiến sĩ mới

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân 04/03/2026 09:30 Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.

Tân binh háo hức đón chờ ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc 03/03/2026 09:44 2 ngày nữa, 1.690 thanh niên Hà Tĩnh sẽ lên đường nhập ngũ. Không khí phấn khởi, tự hào về ngày hội tòng quân đang lan tỏa khắp quê hương, các tân binh đã sẵn sàng cho ngày nhập ngũ.

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh 03/03/2026 05:48 Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm 02/03/2026 21:29 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 02/03/2026 19:16 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua 02/03/2026 14:07 Sáng 2/3, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”.

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao 02/03/2026 12:12 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

7 cán bộ sĩ quan Bộ CHQS Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm vị trí mới 02/03/2026 11:12 Sáng 2/3, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định công tác cán bộ cho 7 đồng chí sĩ quan đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Xem chiến sĩ hợp luyện cho ngày ra quân huấn luyện năm 2026 25/02/2026 16:34 Những ngày qua, dù thời tiết không thuận lợi nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh vẫn hăng say hợp luyện nội dung “Duyệt đội ngũ”, chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Nhanh chóng, thuận lợi trong làm thủ tục xuất nhập cảnh dịp đầu năm mới 23/02/2026 15:40 Đầu năm, lượng người đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm thủ tục xuất cảnh tăng cao nhưng các hồ sơ liên quan vẫn được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng 18/02/2026 15:25 Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.

Canh giữ cho mùa xuân yên vui 16/02/2026 14:26 Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.

“Nội yên, ngoại tĩnh” trong kỷ nguyên vươn mình 16/02/2026 08:17 LLVT Hà Tĩnh đang cùng quê hương bước vào mùa xuân đầu tiên trong kỷ nguyên mới với tâm thế “Quốc phú, binh cường, nội yên, ngoại tĩnh”, bảo vệ cho Nhân dân đón Tết an vui trọn vẹn.

151 sĩ quan dự bị được gọi phục vụ tại ngũ, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp 15/02/2026 12:29 Việc gọi 37 sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng 114 quân nhân chuyên nghiệp nhằm kiện toàn quân số cho ban CHQS cấp xã, phường tại Hà Tĩnh.

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân 14/02/2026 14:05 Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào 14/02/2026 08:45 Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới 11/02/2026 08:44 Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.

Sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện tốt các nhiệm vụ dịp Tết 10/02/2026 14:13 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên, chúc Tết,giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

290 tân binh Hà Tĩnh sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân 10/02/2026 09:11 Mang theo hành trang là nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần cống hiến cho Tổ quốc, 290 công dân ưu tú của Hà Tĩnh đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, tặng quà Tết các hoàn cảnh khó khăn 09/02/2026 20:56 Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại một số đơn vị lực lượng vũ trang; tặng quà Tết cho hoàn cảnh khó khăn.

Đảm bảo thông suốt tại Cửa khẩu Cầu Treo cho kiều bào về quê đón Tết 08/02/2026 05:30 Những ngày này, kiều bào, người lao động qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) về quê đón Tết tăng nhanh. Lực lượng chức năng đã triển khai các thủ tục thông quan nhanh chóng để bà con sớm sum vầy bên gia đình.

Công nghiệp quốc phòng "chuyển từ mua sắm sang tự chủ sản xuất" 07/02/2026 15:45 Đại hội XIV định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, chuyển từ mua sắm là chính sang tự sản xuất để tăng tiềm lực quốc phòng, an ninh và phục vụ hiện đại hóa đất nước.

Chính ủy Quân khu 4 chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh 06/02/2026 17:09 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chăm lo, bảo đảm cho bộ đội vui Tết, đón Xuân an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trung tướng Lê Văn Hướng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Hà Tĩnh 06/02/2026 15:51 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc LLVT Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với từng nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị.

Hà Tĩnh chủ động, tích cực đổi mới trong thực hiện công tác quốc phòng 06/02/2026 11:34 Hà Tĩnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch quốc phòng, an ninh.

Học sinh THPT ở Hà Tĩnh thi tài bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn 06/02/2026 10:38 Qua Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT Hà Tĩnh lần thứ II nhằm phát hiện những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng, nhân rộng điển hình và tham gia hội thao toàn quốc.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Hà Tĩnh 04/02/2026 16:12 Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu các đơn vị thuộc LLVT Hà Tĩnh tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với từng nhiệm vụ.

Tạo chuyển biến căn bản, đồng bộ, mạnh mẽ trong phòng chống tội phạm 04/02/2026 05:16 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, lấy phòng ngừa chủ động, từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, kết hợp với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với các loại tội phạm.

Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh giữ vững QP-AN, đảm bảo các mục tiêu phát triển 03/02/2026 13:19 Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục sát cánh, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh trong giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.