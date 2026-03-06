Ngày đầu tiên trong quân ngũ của chiến sĩ mới

(Baohatinh.vn) - 120 tân binh của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu bước vào "trường học lớn", tất cả đều rất phấn khởi và quyết tâm phấn đấu cao trong học tập, rèn luyện.
Mùa huấn luyện năm 2026, đơn vị đón nhận và huấn luyện 120 chiến sĩ mới. Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên đón nhận tân binh, chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của cấp trên, tổ chức chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là việc củng cố, tu sửa hệ thống doanh trại, đảm bảo nơi ăn chốn ở, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các chiến sĩ mới.
Thiếu tá Nguyễn Quốc Toản
Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 841
Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên, chúc Tết,giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại một số đơn vị lực lượng vũ trang; tặng quà Tết cho hoàn cảnh khó khăn.
Những ngày này, kiều bào, người lao động qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) về quê đón Tết tăng nhanh. Lực lượng chức năng đã triển khai các thủ tục thông quan nhanh chóng để bà con sớm sum vầy bên gia đình.
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc LLVT Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với từng nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, lấy phòng ngừa chủ động, từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, kết hợp với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với các loại tội phạm.
Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục sát cánh, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh trong giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại xã Hương Xuân là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào khu vực biên giới.