Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VIII

Sáng 7/3, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2028 với sự tham gia của 165 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.500 sinh viên toàn trường. Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn và Trường Đại học Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành môi trường rèn luyện tự giác của đông đảo hội viên. Trong nhiệm kỳ, toàn trường có 140 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 23 sinh viên đạt cấp tỉnh và 1 sinh viên vinh dự nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương.

Cùng với đó, các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng được triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, hội đã giới thiệu và có 51 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phong trào tình nguyện như “Mùa Hè xanh”, “Mùa Đông ấm”, “Tiếp sức mùa thi”... tiếp tục là điểm sáng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong giới trẻ.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Hồ Thị Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát huy thành quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2026 - 2028, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh xác định phương hướng tiếp tục tăng cường xây dựng môi trường học tập, rèn luyện toàn diện cho sinh viên, đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo - khởi nghiệp - tình nguyện, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động...

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn và Trường Đại học Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2028.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VIII đã hiệp thương bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội.