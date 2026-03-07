Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VIII

Nguyễn Trung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VIII đã hiệp thương bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sáng 7/3, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2028 với sự tham gia của 165 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.500 sinh viên toàn trường. Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn và Trường Đại học Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-6592.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội.
bqbht_br_img-6532.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành môi trường rèn luyện tự giác của đông đảo hội viên. Trong nhiệm kỳ, toàn trường có 140 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 23 sinh viên đạt cấp tỉnh và 1 sinh viên vinh dự nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương.

bqbht_br_img-6546.jpg

Cùng với đó, các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng được triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, hội đã giới thiệu và có 51 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phong trào tình nguyện như “Mùa Hè xanh”, “Mùa Đông ấm”, “Tiếp sức mùa thi”... tiếp tục là điểm sáng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong giới trẻ.

bqbht_br_img-6574.jpg
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Hồ Thị Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát huy thành quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2026 - 2028, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh xác định phương hướng tiếp tục tăng cường xây dựng môi trường học tập, rèn luyện toàn diện cho sinh viên, đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo - khởi nghiệp - tình nguyện, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động...

bqbht_br_vhgas.jpg
Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn và Trường Đại học Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2028.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VIII đã hiệp thương bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Tin liên quan

Tags:

#Hội Sinh viên Hà Tĩnh #Đại hội sinh viên #Sinh viên 5 tốt #Khởi nghiệp #Tình nguyện #Học tập

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ”

Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ”

Chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được các cấp công đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, rộng khắp.
Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng

Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hành động vì cộng đồng

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hành động vì cộng đồng

Hoạt động rửa xe gây quỹ, xây dựng NTM, làm sạch bãi biển của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ là những phần việc thanh niên cụ thể, mà còn là hành trình gieo mầm nhân ái và trách nhiệm trong mỗi trái tim trẻ.