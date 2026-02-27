Tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội chữ thập đỏ, lan tỏa các giá trị nhân ái

Đại hội điểm nghiêm túc, đúng quy định

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức đại hội hội chữ thập đỏ - bảo trợ xã hội (CTĐ - BTXH) cấp xã, phường, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội CTĐ - BTXH xã Thiên Cầm là một trong những đơn vị được lựa chọn tiến hành đại hội điểm.

Từ ngày 20 - 27/1/2026, 5 địa phương bao gồm phường Bắc Hồng Lĩnh, các xã Thiên Cầm, Hương Đô, Tiên Điền và Kỳ Xuân đã được lựa chọn tổ chức đại hội điểm trong không khí trang trọng, dân chủ và trách nhiệm. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, khánh tiết của các đại hội điểm được thực hiện bài bản, bám sát điều lệ và hướng dẫn của cấp trên. Nội dung trọng tâm tập trung đánh giá toàn diện kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua; đồng thời, thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương.

BCH Hội CTĐ - BTXH xã Tiên Điền quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Bà Phan Thị Huyền - Chủ tịch Hội CTĐ - BTXH xã Tiên Điền cho biết: “Nghị quyết nhiệm kỳ mới được đại hội thông qua với sự thống nhất cao, thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn”.

Một trong những nội dung quan trọng được các đại hội quan tâm thực hiện là công tác nhân sự. Quá trình chuẩn bị và bầu ban chấp hành được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao nhiều phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các đại hội điểm.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội CTĐ - BTXH phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Đại hội đã bầu BCH khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 25 ủy viên; ban thường vụ có 7 ủy viên, trong đó, có 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch. Nhân sự được lựa chọn bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, có uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Không chỉ hoàn thành tốt nội dung chương trình, dịp tổ chức đại hội điểm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh còn trao hỗ trợ hàng chục suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong chăm lo đời sống Nhân dân.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng đại hội cấp cơ sở

Từ kết quả các đại hội điểm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, hướng dẫn cụ thể về xây dựng văn kiện, quy trình nhân sự, công tác điều hành và trang trí khánh tiết, bảo đảm các đơn vị tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, đúng tiến độ.

Đến nay, đã có 20/69 xã, phường tổ chức thành công đại hội Hội CTĐ - BTXH.

Theo kế hoạch, đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý I/2026; đại hội cấp tỉnh dự kiến diễn ra trong quý II/2026. Đến nay, toàn tỉnh đã có 20/69 xã, phường tổ chức thành công đại hội Hội CTĐ -BTXH nhiệm kỳ mới. Các đơn vị còn lại đang tích cực hoàn thiện những phần việc liên quan, chuẩn bị cho đại hội.

Dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 5/3/2026, Hội CTĐ - BTXH xã Yên Hòa đã cơ bản hoàn tất công tác xây dựng văn kiện, phương án nhân sự và chuẩn bị cơ sở vật chất, khánh tiết. Bà Trần Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội CTĐ - BTXH xã Yên Hòa cho biết: “Việc lựa chọn nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm những người được giới thiệu tham gia ban chấp hành là những cá nhân có năng lực, uy tín, đại diện cho các thành phần xã hội, nhằm đưa hoạt động hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến từng thôn”.

Hội CTĐ - BTXH xã Yên Hòa tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho đại hội, các địa phương cũng tập trung tuyên truyền đại hội bằng nhiều hình thức như: thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của địa phương và các kênh truyền thông của hội. Nhiều hoạt động chào mừng được triển khai, góp phần tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thi đua lập thành tích hướng về đại hội.