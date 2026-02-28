Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ được tổ chức tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ. Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc; mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phát động tại chương trình.

Phát biểu phát động chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn nhấn mạnh, Tháng Thanh niên là dịp để khẳng định vai trò của thanh niên là lực lượng tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để Tháng Thanh niên thực sự tạo khí thế mới, lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt là các xã biên giới; lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, bảo đảm tính bền vững của các công trình, phần việc thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các nền tảng số của Đoàn…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ.



Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Tháng Thanh niên không chỉ là một hoạt động thường niên mang ý nghĩa khởi đầu hằng năm cho phong trào hành động của tuổi trẻ cả nước, mà còn là sự tiếp nối truyền thống xung kích, tình nguyện cống hiến của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phân tích những thời cơ, thách thức trong thời kỳ mới, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn thanh niên phải thực sự là lực lượng tiên phong - tiên phong trong đổi mới tư duy, tiên phong trong hành động sáng tạo, tiên phong trong thúc đẩy KHCN và chuyển đổi số, tiên phong trong phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động theo tinh thần rõ mục tiêu - rõ nội dung - rõ sản phẩm - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả, lấy kết quả đóng góp cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân làm thước đo. Đồng chí cũng gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh hãy lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về sự phát triển của quê hương Hà Tĩnh thân yêu.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp bộ Đoàn cả nước phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng, trồng cây đi đôi với chăm sóc, bảo vệ và phát triển bền vững, gắn với nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 95 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không ngừng khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử hành nghi thức lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã cùng cử hành nghi thức khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng các nguồn lực an sinh xã hội và công trình thanh niên tới địa phương, tham gia trồng cây xanh tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng và các hoạt động hưởng ứng chương trình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao 30 suất quà cho gia đình chính sách.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh tặng 60 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 5 mô hình sinh kế cho thanh niên địa phương.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao tặng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nguồn lực an sinh gồm: 5 ha cây phi lao chắn sóng; 5 mô hình sinh kế cho thanh niên (mỗi mô hình gồm 2.000 con gà và 1 tấn thức ăn chăn nuôi); 3 nhà nhân ái; 1 phòng thư viện; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người; 2 tuyến đường năng lượng mặt trời; 350 cây hoa ban, bàng Đài Loan; 250 thùng sữa, nước; 15 máy lọc nước và 200 cờ Tổ quốc…

Dịp này, 7 đơn vị Đoàn - Hội - Đội và 7 xã biên giới tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nghi thức công bố kết nghĩa, góp phần triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới".

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ.