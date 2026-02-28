Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Trước thềm chương trình Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dâng hương, dâng hoa tại phần mộ và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.
Đi cùng đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí dâng hương tại phần mộ Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.
Tại phần mộ và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa, thành kính bày tỏ lòng biết ơn người anh hùng trẻ tuổi đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Câu nói bất hủ của Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” luôn soi đường dẫn lối, thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn.
Trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Đoàn nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.
Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử.
Ứng cử viên Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bản thân sẽ tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.
Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội... nhằm giúp cử tri dễ dàng tiếp cận thông tin, nghiên cứu, lựa chọn đại biểu xứng đáng.
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản, gửi đến ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh chậm nhất là ngày 20/3/2026 (hoặc 5 ngày sau ngày bầu cử).
Hội nghị đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông qua danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai hướng dẫn về việc tổ chức vận động bầu cử.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành xây dựng chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình, và việc phát triển nhà ở, dù phân khúc nào, hạ tầng đều phải đầy đủ, đồng bộ, bình đẳng, toàn diện, bao trùm.
Tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị, các địa phương, đơn vị, cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát kế hoạch, chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chúc mừng ngành y tế, ghi nhận nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm cán bộ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải duy trì nghiêm việc tiếp dân, đối thoại, xử lý kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại vượt cấp.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Trong những ngày làm việc đầu sau kỳ nghỉ Tết, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nền nếp, kỷ cương được khởi động mạnh mẽ. Đây là nền tảng thúc đẩy hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.
Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Ngay từ những ngày đầu năm mới, không khí thi đua lao động, sản xuất đã diễn ra sôi nổi tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh. Những hành động cụ thể, thiết thực sẽ góp phần tạo đà đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; làm rõ và sâu sắc những điểm mới, yêu cầu cốt lõi, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và phát triển văn hóa Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp cơ sở.
Lực lượng Công an Hà Tĩnh đang tập trung cao độ cho công tác rà soát, cập nhật và “làm sạch” dữ liệu dân cư, đảm bảo quyền lợi chính trị của mỗi công dân và sự thành công cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.