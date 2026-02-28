Hotline: 02393.693.427
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

bqbht_br_aimg-3193.jpg
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hoa tại phần mộ Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Trước thềm chương trình Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dâng hương, dâng hoa tại phần mộ và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Đi cùng đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

bqbht_br_aimg-3203.jpg
Các đại biểu dâng hương tại phần mộ Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.
bqbht_br_aimg-3206.jpg
bqbht_br_aimg-3211.jpg
bqbht_br_aimg-3215.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí dâng hương tại phần mộ Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Tại phần mộ và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa, thành kính bày tỏ lòng biết ơn người anh hùng trẻ tuổi đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Câu nói bất hủ của Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” luôn soi đường dẫn lối, thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn.

bqbht_br_aimg-3249.jpg
Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.
bqbht_br_aimg-3263.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.
bqbht_br_aimg-3268.jpg
Các đại biểu dâng hương Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

#Lý Tự Trọng #Phó Thủ tướng #dâng hương #Anh hùng #truyền thống cách mạng #Việt Nam #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà #Tháng Thanh niên

Quy trình bỏ phiếu trong trại tạm giam diễn ra như thế nào?

Quy trình bỏ phiếu trong trại tạm giam diễn ra như thế nào?

Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.
Luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết

Luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết

Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Tận tâm, tận lực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Tận tâm, tận lực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Ứng cử viên Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bản thân sẽ tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.
Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 2

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 2

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm cán bộ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải duy trì nghiêm việc tiếp dân, đối thoại, xử lý kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại vượt cấp.
Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Tạo đà từ kỷ cương, nền nếp đầu năm

Tạo đà từ kỷ cương, nền nếp đầu năm

Trong những ngày làm việc đầu sau kỳ nghỉ Tết, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nền nếp, kỷ cương được khởi động mạnh mẽ. Đây là nền tảng thúc đẩy hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.
Thống nhất nhận thức và hành động, triển khai hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80

Thống nhất nhận thức và hành động, triển khai hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; làm rõ và sâu sắc những điểm mới, yêu cầu cốt lõi, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ.