Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hoa tại phần mộ Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Trước thềm chương trình Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dâng hương, dâng hoa tại phần mộ và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng. Đi cùng đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dâng hương tại phần mộ Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí dâng hương tại phần mộ Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Tại phần mộ và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa, thành kính bày tỏ lòng biết ơn người anh hùng trẻ tuổi đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Câu nói bất hủ của Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” luôn soi đường dẫn lối, thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Các đại biểu dâng hương Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.