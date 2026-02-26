Xây dựng chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại phiên họp thứ 5 vào ngày 13/1/2026, tới nay, Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền 1 nghị quyết, 1 nghị định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 1 thông tư liên quan tới chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Các nhiệm vụ về việc thành lập “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất”, chính sách phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia, cũng đang được bộ ngành và địa phương thực hiện.

Các đại biểu tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ, trong năm 2026, các địa phương được giao hoàn thành gần 159.000 căn nhà ở xã hội, tới nay, cả nước có gần 220 dự án đã khởi công với quy mô 215.000 căn đang được triển khai xây dựng.

Tại Hà Tĩnh, năm 2026, tỉnh được giao hoàn thành 688 căn nhà ở xã hội. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công, gồm Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại phường Thành Sen, quy mô 12 tầng với 509 căn, sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2026; Dự án khu đô thị tại phường Trần Phú, quy mô 300 căn; Dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ, quy mô 538 căn, đang triển khai hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, dự kiến ngày 26/3 tới đây, sẽ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú với quy mô khoảng 1.520 căn. Trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã có 13 đồ án quy hoạch xây dựng dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị đã thực hiện việc dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội.

Tại phiên họp, đại biểu các bộ, ngành Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp đã tập trung làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội; về các chính sách nhằm tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được triển khai thi công.

Đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp; tăng cường phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị nhằm tối ưu hoá việc sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sử dụng đất.

Cùng với đó, dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp mà người dân có nhu cầu mua nhà.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Quyền có chỗ ở là quyền cơ bản của công dân. Mỗi người dân đều có quyền tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch về nhà ở phù hợp với thu nhập và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Việc phát triển nhà ở cần đa dạng phân khúc, bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, song dù phân khúc nào, hạ tầng đều phải đầy đủ, đồng bộ, bình đẳng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bộ ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) theo nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập”; nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; xây dựng chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình.

Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo; xây dựng, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã khởi công để hoàn thành trong năm 2026, đồng thời tiếp tục khởi công các dự án mới, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao; điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.