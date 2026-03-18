Tập trung nâng tầm chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá, truyền thông du lịch

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các ngành, địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng; đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông du lịch...

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Chiều 18/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp triển khai hoạt động du lịch năm 2026 và định hướng phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cùng dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, lữ hành, lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch Hà Tĩnh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và định hướng đến năm 2030.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành báo cáo kết quả hoạt động du lịch Hà Tĩnh năm 2025, kế hoạch 2026 và định hướng đến năm 2030.

Năm 2025, du lịch Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc, các hoạt động du lịch được tổ chức sôi nổi, phong phú, góp phần thu hút khách du lịch đến Hà Tĩnh. Tổng lượt khách du lịch đến Hà Tĩnh năm 2025 đạt 5.543.002 lượt; khách lưu trú đạt 949.310 lượt, trong đó khách lưu trú nội địa đạt 929.916 lượt, tăng 1,7%, khách quốc tế đạt 19.394 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Trong năm qua, ngành VH-TT&DL đã cùng các địa phương chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch được quan tâm thực hiện. Triển khai số hóa dữ liệu hình ảnh và xây dựng các sản phẩm tour thực tế ảo tại các khu, điểm du lịch. Công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch được quan tâm...

Tuy vậy, theo đánh giá, hạ tầng du lịch hiện nay vẫn chưa đảm bảo; công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn hạn chế; sản phẩm du lịch chưa đa dạng; chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn ở nước ngoài và hoạt động văn hóa du lịch quốc tế, quốc gia tại Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, nhân lực ngành du lịch còn thiếu và yếu, năng lực hạn chế...

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Năm 2026, ngành du lịch Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu đón khoảng 6.500.000 lượt khách tham quan (tăng 17% so với năm 2025). Khách lưu trú đạt 1.100.000 lượt (tăng 16%); trong đó, khách lưu trú nội địa đạt 1.078.000 lượt, khách lưu trú quốc tế đạt 22.000 lượt. Đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch, gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách...

Về định hướng đến năm 2030, phát triển du lịch Hà Tĩnh theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh và du lịch cộng đồng; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL cũng đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm; kêu gọi thu hút các nhà đầu tư các dự án du lịch; hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư; quan tâm xem xét các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Ông Trần Quốc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong phát triển du lịch thời gian qua; đồng thời trao đổi, gợi mở nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp và định hướng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư TMDV &amp; Du lịch Thành Sen phát biểu tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư TMDV & Du lịch Thành Sen phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm Võ Tá Nhân phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Sở VH-TT&DL sớm hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2026. Xây dựng lộ trình phát triển các tour, tuyến du lịch cụ thể; đẩy mạnh số hóa các điểm đến văn hóa, du lịch; chủ động kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường; đồng thời tham mưu các cơ chế, chính sách đầu tư hạ tầng tại các khu, điểm du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh cần tập trung phát triển các loại hình du lịch có lợi thế như du lịch biển gắn với các hoạt động thể thao, giải trí; du lịch tâm linh gắn với các địa chỉ đỏ, danh nhân văn hóa, di tích lịch sử; du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống, trải nghiệm vườn quốc gia. Cùng với đó, chú trọng phát triển du lịch đêm, du lịch ẩm thực; lựa chọn các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Bên cạnh hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2026 của tỉnh, các địa phương ven biển cần tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, tạo thành chuỗi sự kiện, qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh điểm đến và thu hút du khách.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã phân tích những hạn chế, tồn tại trong phát triển du lịch trên địa bàn thời gian qua, đồng thời gợi mở và định hướng một số nội dung nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, các ngành, địa phương cần phát huy nguồn lực sẵn có, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng, tạo điểm nhấn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông, lan tỏa hình ảnh các điểm đến qua truyền thông đại chúng, các nền tảng mạng xã hội.

Tăng cường kết nối liên vùng với các địa phương lân cận để hình thành các tour, tuyến du lịch đa dạng, hấp dẫn. Quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của du lịch tỉnh.

Sở VH-TT&DL phát huy rõ chức năng, vai trò của cơ quan tham mưu, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh chủ động tham mưu các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mới, hình thành các tour, tuyến gắn với các lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch của tỉnh, qua đó tạo thêm sức hút đối với du khách.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cần phát huy vai trò cầu nối, tăng cường tham vấn cho tỉnh trong định hướng phát triển du lịch; quan tâm thúc đẩy du lịch cộng đồng, hình thành thêm các điểm đến, điểm check-in hấp dẫn.

Các địa phương chủ động rà soát tiềm năng, lợi thế, đề xuất giải pháp phát triển du lịch phù hợp thực tiễn; năng động khai thác, làm mới các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh

Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt

Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt

Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với sự chuẩn bị trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.
Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử

Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, Lê Nguyễn Thảo Linh (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không giấu được sự háo hức, tự hào. Đối với những công dân trẻ lần đầu tham gia như Linh, đó là trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành và ý thức trách nhiệm với xã hội.
Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu, kiểm tra công tác bầu cử

Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu, kiểm tra công tác bầu cử

Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân; kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.
Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây vừa là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa là ngày hội lớn của nền dân chủ Việt Nam, khi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động qua từng lá phiếu.
“Lá phiếu này ta bỏ cho ta”

“Lá phiếu này ta bỏ cho ta”

Hôm nay, trong sắc thắm xanh tươi mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng người dân Việt Nam rạo rực hân hoan đón chào ngày hội non sông - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
[Infographic] 7 điều cử tri cần nhớ trước khi bầu cử

[Infographic] 7 điều cử tri cần nhớ trước khi bầu cử

Sáng nay (15/3), cử tri cả nước sẽ tham gia bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Để việc thực hiện quyền bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, cử tri cần nắm rõ một số nội dung quan trọng liên quan đến điều kiện tham gia bầu cử, thủ tục bỏ phiếu và cách thức ghi phiếu bầu.