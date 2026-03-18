Tập trung nâng tầm chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá, truyền thông du lịch

Chiều 18/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp triển khai hoạt động du lịch năm 2026 và định hướng phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030. Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, lữ hành, lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch Hà Tĩnh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và định hướng đến năm 2030.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành báo cáo kết quả hoạt động du lịch Hà Tĩnh năm 2025, kế hoạch 2026 và định hướng đến năm 2030.

Năm 2025, du lịch Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc, các hoạt động du lịch được tổ chức sôi nổi, phong phú, góp phần thu hút khách du lịch đến Hà Tĩnh. Tổng lượt khách du lịch đến Hà Tĩnh năm 2025 đạt 5.543.002 lượt; khách lưu trú đạt 949.310 lượt, trong đó khách lưu trú nội địa đạt 929.916 lượt, tăng 1,7%, khách quốc tế đạt 19.394 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong năm qua, ngành VH-TT&DL đã cùng các địa phương chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch được quan tâm thực hiện. Triển khai số hóa dữ liệu hình ảnh và xây dựng các sản phẩm tour thực tế ảo tại các khu, điểm du lịch. Công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch được quan tâm...

Tuy vậy, theo đánh giá, hạ tầng du lịch hiện nay vẫn chưa đảm bảo; công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn hạn chế; sản phẩm du lịch chưa đa dạng; chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn ở nước ngoài và hoạt động văn hóa du lịch quốc tế, quốc gia tại Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, nhân lực ngành du lịch còn thiếu và yếu, năng lực hạn chế...

Năm 2026, ngành du lịch Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu đón khoảng 6.500.000 lượt khách tham quan (tăng 17% so với năm 2025). Khách lưu trú đạt 1.100.000 lượt (tăng 16%); trong đó, khách lưu trú nội địa đạt 1.078.000 lượt, khách lưu trú quốc tế đạt 22.000 lượt. Đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch, gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách...

Về định hướng đến năm 2030, phát triển du lịch Hà Tĩnh theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh và du lịch cộng đồng; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL cũng đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm; kêu gọi thu hút các nhà đầu tư các dự án du lịch; hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư; quan tâm xem xét các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong phát triển du lịch thời gian qua; đồng thời trao đổi, gợi mở nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp và định hướng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Sở VH-TT&DL sớm hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2026. Xây dựng lộ trình phát triển các tour, tuyến du lịch cụ thể; đẩy mạnh số hóa các điểm đến văn hóa, du lịch; chủ động kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường; đồng thời tham mưu các cơ chế, chính sách đầu tư hạ tầng tại các khu, điểm du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh cần tập trung phát triển các loại hình du lịch có lợi thế như du lịch biển gắn với các hoạt động thể thao, giải trí; du lịch tâm linh gắn với các địa chỉ đỏ, danh nhân văn hóa, di tích lịch sử; du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống, trải nghiệm vườn quốc gia. Cùng với đó, chú trọng phát triển du lịch đêm, du lịch ẩm thực; lựa chọn các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Bên cạnh hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2026 của tỉnh, các địa phương ven biển cần tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, tạo thành chuỗi sự kiện, qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh điểm đến và thu hút du khách.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã phân tích những hạn chế, tồn tại trong phát triển du lịch trên địa bàn thời gian qua, đồng thời gợi mở và định hướng một số nội dung nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, các ngành, địa phương cần phát huy nguồn lực sẵn có, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng, tạo điểm nhấn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông, lan tỏa hình ảnh các điểm đến qua truyền thông đại chúng, các nền tảng mạng xã hội.

Tăng cường kết nối liên vùng với các địa phương lân cận để hình thành các tour, tuyến du lịch đa dạng, hấp dẫn. Quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của du lịch tỉnh.

Sở VH-TT&DL phát huy rõ chức năng, vai trò của cơ quan tham mưu, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh chủ động tham mưu các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mới, hình thành các tour, tuyến gắn với các lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch của tỉnh, qua đó tạo thêm sức hút đối với du khách.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cần phát huy vai trò cầu nối, tăng cường tham vấn cho tỉnh trong định hướng phát triển du lịch; quan tâm thúc đẩy du lịch cộng đồng, hình thành thêm các điểm đến, điểm check-in hấp dẫn.

Các địa phương chủ động rà soát tiềm năng, lợi thế, đề xuất giải pháp phát triển du lịch phù hợp thực tiễn; năng động khai thác, làm mới các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.