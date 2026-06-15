Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Sáng 15/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6. Cùng tham dự phiên tiếp công dân có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và lãnh đạo Thanh tra tỉnh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên tiếp công dân kỳ trước, đến nay, có 7 vụ việc đã có báo cáo, trả lời công dân; 2 vụ việc giao theo dõi tiến độ.

Trong kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp định kỳ 48 trường hợp/8 vụ việc; tiếp dân thường xuyên 62 trường hợp/18 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 215 đơn.

Ông Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen - một trong những địa phương nhận được nhiều đơn thư của công dân, báo cáo kết quả xử lý công việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao giải quyết.

Công dân Nguyễn Viết Nhân (thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc) trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã tiếp công dân Nguyễn Viết Nhân (thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc) kiến nghị liên quan đến việc tìm mộ liệt sỹ cho anh trai đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và một số nội dung liên quan tới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình; công dân Phạm Thanh Hải (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) đề nghị thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án khu dịch vụ thương mại ở phường Sông Trí.

Công dân Phạm Thanh Hải (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp các công dân: Phan Thành Vinh, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Hoàng Thắm (thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 1) đề nghị xem xét nâng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Trường THPT Cao Thắng; công dân Trần Văn Phú (thôn Phú Hòa, xã Hương Xuân) đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở và một số chế độ chính sách cho thân nhân mẹ Việt Nam Anh hùng (đã mất); công dân Nguyễn Xuân Hoàn (TDP Bắc Phong, phường Vũng Áng) kiến nghị liên quan tới quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình.

Công dân Phan Thành Vinh (thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 1) đề nghị xem xét nâng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Trường THPT Cao Thắng.

Đồng chí chủ trì cũng đã tiếp công dân Lê Anh Tuấn (thôn Đông Xá, xã Đức Thọ) khiếu nại việc UBND huyện Đức Thọ (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 500m2 cho bà Lê Thị Bát; công dân Nguyễn Thị Nam (thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc) đề nghị cấp lại đất cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Ngọc Thoại; công dân Nguyễn Thị Lan (thôn 4, xã Hà Linh) kiến nghị về việc bình xét hộ nghèo của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi với công dân.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và trả lời của sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định giao các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, sớm có trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

​Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các địa phương, đơn vị phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các địa phương, đơn vị cần tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người tại địa phương, trong đó tập trung xử lý các nội dung liên quan đến quản lý đất đai, bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Tiếp tục rà soát các trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp trên địa bàn để xem xét, có phương án xử lý dứt điểm; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.