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Du khách trải nghiệm homestay lắp ghép ở Hà Tĩnh

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, mô hình homestay lắp ghép và nhà lưu trú container đang được đưa vào khai thác tại một số điểm du lịch, góp phần đa dạng hóa dịch vụ lưu trú.

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Nằm bên bãi biển Kỳ Xuân, Rì Rào homestay nổi bật với gam màu trắng tươi sáng, hướng tầm nhìn ra bãi biển thơ mộng. Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và không gian mở gần gũi với thiên nhiên tạo nên một điểm lưu trú mới lạ, độc đáo cho du khách.
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Rì Rào homestay (xã Kỳ Xuân) được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2025, là mô hình homestay lắp ghép. Các căn homestay được thiết kế từ hệ khung thép và các cấu kiện sản xuất sẵn, một số căn được cải tiến thêm các vật liệu khác.
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Rì Rào homestay hiện có 9 căn, trong đó có 6 căn lắp ghép. Các căn homestay được thiết kế khá tiện nghi với hệ thống điều hòa, phòng tắm, nhà vệ sinh, giường ngủ với view hướng ra biển Kỳ Xuân.
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Không chỉ là nơi lưu trú, homestay còn mang đến nhiều trải nghiệm gần gũi với đời sống bản địa như ngắm bình minh trên biển, tắm biển, thưởng thức hải sản địa phương hay tham gia các hoạt động ngoài trời.
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Anh Phạm Xuân Đức (du khách ở TP Hà Nội) chia sẻ: "Trong chuyến du lịch lần này, tôi và gia đình lựa chọn lưu trú tại Rì Rào homestay sau khi tìm hiểu qua các trang đánh giá du lịch trên mạng xã hội. Tôi khá bất ngờ bởi các phòng nghỉ được thiết kế tiện nghi, sạch sẽ, giá cả hợp lý. Điều tôi thích nhất là chỉ cần mở cửa phòng có thể ngắm biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ, tạo cảm giác rất thư thái".
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Thiết kế linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi bật của mô hình này. Ông Dương Văn Quang - quản lý Rì Rào homestay (xã Kỳ Xuân) cho biết: "So với phương thức xây dựng truyền thống, mô hình homestay lắp ghép giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công. Sau hơn một năm hoạt động, homestay nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách về thiết kế hiện đại, tiện nghi và thân thiện với môi trường".
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Tại Khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach (xã Tiên Điền), mô hình lưu trú bằng container cải tạo cũng đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong thời gian qua.
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Những container cũ được thiết kế lại thành các phòng nghỉ tiện nghi, kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.
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Hiện nay, Khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach có 130 phòng lưu trú được cải tạo từ container. Mỗi phòng có diện tích khoảng 15m2, được trang bị đầy đủ các tiện nghi cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của du khách.
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Việc tận dụng container không chỉ tạo nên kiến trúc độc đáo mà còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí đầu tư. Không gian mới lạ này đặc biệt được giới trẻ và các nhóm khách du lịch trải nghiệm yêu thích.
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Chị Lê Thị Duyên (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình trải nghiệm nghỉ dưỡng trong các căn nhà container. Mô hình này mang lại cảm giác mới mẻ và thú vị. Dù được cải tạo từ container, các phòng vẫn được trang bị đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ và đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt".
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Ông Trần Định Tấn - Giám đốc vận hành Khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach, Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành cho biết: “Mỗi container sau khi cải tạo và lắp đặt đầy đủ nội thất phòng nghỉ có chi phí khoảng 160 triệu đồng. Qua thời gian đưa vào sử dụng, mô hình này cho thấy phù hợp với điều kiện khí hậu và hoạt động du lịch tại Hà Tĩnh. Mỗi năm, khu du lịch đón khoảng 1.000 lượt khách.”
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Các mô hình homestay lắp ghép, nhà container lưu trú dù chưa phổ biến nhưng đang góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại Hà Tĩnh. Loại hình này mở ra thêm nhiều lựa chọn lưu trú cho du khách bên cạnh các khách sạn và nhà nghỉ truyền thống.

Mô hình homestay lắp ghép hay container khá phù hợp với du lịch Hà Tĩnh. Với ưu điểm thời gian thi công nhanh, chi phí đầu tư hợp lý, kiến trúc linh hoạt, không tác động đến cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với những địa điểm du lịch hạn chế về hạ tầng, cơ sở lưu trú. Mô hình này không chỉ tạo điểm nhấn về kiến trúc mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình này cần phải chọn lọc gắn với quy hoạch phát triển du lịch của từng địa phương. Đồng thời, cần đảm bảo các yếu tố về môi trường, chất lượng dịch vụ, năng lực quản lý vận hành để có thể phát triển bền vững.

Ông Trần Quốc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh

VIDEO: Homestay lắp ghép – giải pháp lưu trú tại vùng du lịch trải nghiệm.

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