Du khách trải nghiệm homestay lắp ghép ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, mô hình homestay lắp ghép và nhà lưu trú container đang được đưa vào khai thác tại một số điểm du lịch, góp phần đa dạng hóa dịch vụ lưu trú.
Rì Rào homestay hiện có 9 căn, trong đó có 6 căn lắp ghép. Các căn homestay được thiết kế khá tiện nghi với hệ thống điều hòa, phòng tắm, nhà vệ sinh, giường ngủ với view hướng ra biển Kỳ Xuân.
Hiện nay, Khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach có 130 phòng lưu trú được cải tạo từ container. Mỗi phòng có diện tích khoảng 15m2, được trang bị đầy đủ các tiện nghi cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của du khách.
Mô hình homestay lắp ghép hay container khá phù hợp với du lịch Hà Tĩnh. Với ưu điểm thời gian thi công nhanh, chi phí đầu tư hợp lý, kiến trúc linh hoạt, không tác động đến cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với những địa điểm du lịch hạn chế về hạ tầng, cơ sở lưu trú. Mô hình này không chỉ tạo điểm nhấn về kiến trúc mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình này cần phải chọn lọc gắn với quy hoạch phát triển du lịch của từng địa phương. Đồng thời, cần đảm bảo các yếu tố về môi trường, chất lượng dịch vụ, năng lực quản lý vận hành để có thể phát triển bền vững.
Ông Trần Quốc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh
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