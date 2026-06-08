Du khách trải nghiệm homestay lắp ghép ở Hà Tĩnh

Thói quen "xài chùa" nhạc Việt 04/06/2026 13:36 Nhiều người lấy nhạc cắt ghép, livestream trên nền tảng mạng xã hội mà không biết đang vi phạm bản quyền, hoặc các tổ chức dùng nhạc mà không xin phép.

Podcast truyện ngắn: Tiếng chim sau vườn ngoại 03/06/2026 19:00 Hành trình trở về quê ngoại của cậu bé Thiên Thiên mang đến những ngày hè yên bình, đong đầy tình thân và vẻ đẹp mộc mạc của làng quê.

Podcast truyện ngắn: Trở lại Xình Vá 02/06/2026 19:05 Câu chuyện về hành trình đến lớp của một cậu học trò khuyết tật vùng cao đã thắp lên tình thương, sự day dứt và niềm tin của những người gieo chữ...

Podcast tản văn: Vị ngọt que kem gọi về nỗi nhớ 01/06/2026 19:23 Vị ngọt que kem gọi về nỗi nhớ đánh thức ký ức tuổi thơ, tiếng còi kem ngày cũ và những bài học yêu thương, biết ơn...

"Doraemon" thu 150 tỷ đồng 01/06/2026 06:12 Sau khoảng 10 ngày phát hành, bom tấn hoạt hình Nhật Bản bỏ túi 150 tỷ đồng ở rạp Việt. Phim đang không có đối thủ ngoài phòng vé.

Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo? 30/05/2026 17:00 Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ sáng tác, AI giờ đây còn có thể tạo giọng hát, xây dựng những “ca sĩ ảo”, song cũng đặt ra câu hỏi về cảm xúc, sáng tạo và giá trị thật của âm nhạc.

Giữ hồn quê Hà Tĩnh bằng ngôn ngữ của thời đại 30/05/2026 10:01 Được nuôi dưỡng, tưới tắm tâm hồn bằng những làn điệu dân ca, người trẻ Hà Tĩnh hôm nay đang gìn giữ, lan tỏa văn hóa truyền thống bằng cách riêng của mình.

Podcast truyện ngắn: Vòi nước mát xóm chợ 29/05/2026 19:00 Giữa mùa hè oi ả nơi xóm chợ, một cuộc thi tiết kiệm nước của lũ trẻ đã mang đến bài học giản dị mà ý nghĩa về việc biết trân trọng và gìn giữ từng giọt nước mát quanh mình.

Podcast tản văn: Dế mèn với ký ức tuổi thơ 28/05/2026 15:55 Những hang dế giữa đồng quê mùa hạ đã lưu giữ biết bao ký ức tuổi thơ hồn nhiên, nơi lũ trẻ lớn lên cùng tiếng ve, cánh đồng và niềm vui bình dị của những ngày hè năm cũ.

'Biển người' hành hương giữa 47 độ C tại Trung Đông 28/05/2026 12:13 Giữa cái nóng như thiêu đốt tại Ả Rập Xê Út, hàng triệu tín đồ đổ về Mecca để thực hiện cuộc hành hương Hajj, một trong những nghi lễ lớn nhất cộng đồng Hồi giáo.

Podcast truyện ngắn: Chuyến xe năm nào 27/05/2026 19:00 Giữa mưa núi, giữa con đường heo hút của miền cao năm nào, tình thương và sự cưu mang đã nhen lên như một ngọn lửa ấm áp, thắp sáng niềm vui của những ngày về sau.

Giao lưu nghệ thuật: Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới với Hà Tĩnh 27/05/2026 14:19 Chương trình là dịp tri ân những đóng góp của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới với quê hương Hà Tĩnh và hành trình gìn giữ, phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Podcast tản văn: Giàn bầu của ngoại 26/05/2026 19:00 Một giàn bầu xanh mướt, một bát canh ngọt mát hay tiếng gọi hiền từ của bà ngoại trong những trưa hè đầy nắng... gợi về những ký ức thân thương.

Ấm áp mạch nguồn nhân văn mùa Phật đản trên quê hương Hà Tĩnh 25/05/2026 09:52 Đại lễ Phật đản đang lan tỏa không khí thiêng liêng khắp các cơ sở Phật giáo ở Hà Tĩnh, khơi dậy tinh thần từ bi, trí tuệ và hướng con người tới những giá trị nhân văn, đồng hành cùng sự phát triển quê hương.

Những giai điệu vượt thời gian trong đêm nhạc Trịnh tại Hà Tĩnh 24/05/2026 10:31 Những giai điệu vượt thời gian của Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc sâu lắng, đầy cảm xúc.

Những hình ảnh ấn tượng trong đêm nhạc "25 năm nhớ Trịnh Công Sơn" 24/05/2026 05:03 Những ca khúc bất hủ cùng không gian nghệ thuật đặc sắc trong đêm nhạc "25 năm nhớ Trịnh Công Sơn" đã để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng, lắng đọng trong lòng người yêu nhạc Hà Tĩnh.

Lắng đọng đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” 23/05/2026 22:56 Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Sống trong đời sống - Cần có một tấm lòng” mang đến cho khán giả Hà Tĩnh một không gian âm nhạc lắng đọng qua các cung bậc cảm xúc.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống – cần có một tấm lòng” 23/05/2026 19:45 Đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn được tổ chức tối 23/5 tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh) cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người yêu nhạc.

Podcast truyện ngắn: Ngọn hải đăng bên dòng sông La 23/05/2026 19:00 Trong cuộc sống, sự tử tế và tình yêu thương chưa bao giờ đơn độc mà luôn được tiếp thêm động lực để hướng tới những giá trị tốt đẹp xung quanh.

Podcast tản văn: Dẻo thơm hương gạo mới 22/05/2026 19:08 Mùi hương gạo mới - hương vị của no ấm và thành quả từ bao nhọc nhằn của người nông dân một nắng hai sương đã trở thành miền nhớ đậm sâu trong tâm thức của nhiều thế hệ.

Phân luồng giao thông phục vụ đêm nhạc Trịnh Công Sơn 22/05/2026 16:32 Nhiều tuyến đường trung tâm tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tạm cấm phương tiện lưu thông từ 18 giờ ngày 23/5 để phục vụ đêm nhạc 25 năm nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Loạt địa danh Việt Nam xuất hiện trong "Doraemon" 22/05/2026 16:06 Nhiều địa danh nổi tiếng của nước ta xuất hiện trong tập phim đặc biệt "Món quà là chuyến du lịch Việt Nam" khiến khán giả thích thú.

Không gian check-in, “điểm cộng” hút du khách 22/05/2026 13:00 Trong thời đại số, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh đã đầu tư các "tọa độ" check-in độc đáo, góp phần tăng sức hút, quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá.

Ca sĩ Tấn Sơn và Hoa khôi thể thao Ái Quỳ trải nghiệm không gian văn hóa Nguyễn Du 22/05/2026 10:39 Trong không gian cổ kính, trầm mặc của quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, ca sĩ Tấn Sơn và Hoa khôi thể thao Ái Quỳ cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất, con người Hà Tĩnh.

Hà Nội vào top thành phố nhiều sắc màu nhất thế giới 22/05/2026 05:50 Với phố cổ nhiều sôi động, biển hiệu dày đặc và nhịp sống đường phố đặc trưng, Hà Nội được xếp thứ 8 trong danh sách các thành phố rực rỡ nhất thế giới do JustCover công bố.

Podcast truyện ngắn: Hành trình của hạt mưa 21/05/2026 19:00 Truyện ngắn “Hành trình của hạt mưa” cho chúng ta cảm nhận được những điều gần gũi, trong trẻo về thiên nhiên và các hiện tượng xung quanh mình...

Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk 21/05/2026 18:02 Với gương mặt sáng, phong thái tự tin và niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, Khâu Vân Kỳ – cô học trò nhỏ đến từ Hà Tĩnh đang từng bước ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang thiếu nhi.

Nhiều em nhỏ đến bể bơi "giải nhiệt" đầu hè 21/05/2026 05:56 Những ngày nắng nóng đầu hè, các bể bơi trên địa bàn Hà Tĩnh trở thành điểm đến "giải nhiệt" của nhiều người dân, đặc biệt là các em nhỏ.

“Cõi Trịnh” giữa lòng Hà Tĩnh 21/05/2026 05:20 Giữa bao biến động của đời sống, âm nhạc Trịnh Công Sơn đã âm thầm bồi đắp nên một “cõi Trịnh” giàu chiều sâu văn hóa trong đời sống tinh thần của người Hà Tĩnh.