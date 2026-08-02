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Vùng đất "tận cùng của thế giới"

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Patagonia, vùng đất trải dài giữa Argentina và Chile, sở hữu những cánh đồng băng hàng nghìn năm tuổi và thiên nhiên gần như nguyên sơ, được mệnh danh "nơi tận cùng thế giới".

Patagonia, vùng địa lý rộng lớn nằm ở cực nam của Nam Mỹ, trải dài qua hai quốc gia Argentina và Chile. Khu vực này được xem là nơi tận cùng thế giới bởi chỉ nằm cách Nam cực hơn 1.000 km. Địa điểm là một trong những vùng hoang dã rộng lớn và nguyên vẹn nhất thế giới, nơi sông băng, núi non, rừng ôn đới, thảo nguyên và đại dương cùng tồn tại trong một không gian.

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Patagonia, vùng đất trải dài giữa Argentina và Chile. Ảnh Pinterest.

Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha, Ferdinand Magellan, là người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Patagonia vào thế kỷ 16 và đặt tên cho khu vực này. Tên Patagonia bắt nguồn từ tên patagón (người khổng lồ). Trong quá trình khám phá, đoàn của Magellan đã nhầm người bản xứ là những người khổng lồ. Những bộ tộc này gần như biến mất sau khi người châu Âu bắt đầu khám phá miền đất.

Báo cáo mới của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) cũng đánh giá Patagonia là một trong những khu vực còn lưu giữ các vùng hoang dã rộng lớn nhất hành tinh, nổi bật với những cánh đồng băng và sông băng hùng vĩ.

Điểm đến nổi bật nhất Patagonia là cánh đồng băng Nam Patagonia (Southern Patagonian Ice Field), khối băng lớn nhất tây bán cầu và lớn thứ ba thế giới sau Nam Cực và Greenland. Từ đây hình thành gần 50 sông băng lớn, trong đó có Perito Moreno, một trong số ít sông băng trên thế giới vẫn duy trì trạng thái ổn định nhờ lượng tuyết tích tụ hằng năm trên dãy Andes gần tương đương lượng băng tan. Du khách có thể chứng kiến những khối băng cao hàng chục mét nứt vỡ rồi đổ xuống mặt hồ trong tiếng rền vang như sấm, hiện tượng hiếm gặp ở nhiều nơi trên thế giới.

Không chỉ nổi tiếng với sông băng, Patagonia còn sở hữu những đỉnh núi granite biểu tượng như Torres del Paine hay Fitz Roy, hồ băng màu xanh ngọc được tạo nên từ bột đá do sông băng nghiền nát, cùng những cánh rừng ôn đới và thảo nguyên trải dài.

Theo IPCC, Patagonia là một trong những vùng thưa dân nhất Nam Mỹ với khoảng 3 triệu dân trên diện tích hơn 1 triệu km2, tương đương mật độ khoảng 3 người/km2. Mật độ dân cư thấp giúp nhiều hệ sinh thái nơi đây gần như còn nguyên vẹn, là môi trường sống của guanaco, báo sư tử Puma, chim ưng Andes, chim cánh cụt Magellan, hải cẩu, voi biển và cá voi.

Giá trị địa chất và sinh thái giúp Patagonia sở hữu nhiều khu bảo tồn được thế giới ghi nhận. Vườn quốc gia Los Glaciares của Argentina, nơi có sông băng Perito Moreno, được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới từ năm 1981 nhờ cảnh quan băng hà. Ở phía Chile, Vườn quốc gia Torres del Paine nhiều lần được các tạp chí và tổ chức du lịch quốc tế xếp vào nhóm điểm trekking đẹp nhất hành tinh.

Khí hậu Patagonia chịu ảnh hưởng của dãy Andes và các dòng hải lưu lạnh. Phần lớn khu vực có thời tiết mát mẻ, khô và nhiều gió quanh năm. Sườn phía tây thuộc Chile đón lượng mưa lớn nhờ gió từ Thái Bình Dương, hình thành các cánh rừng ôn đới và hệ thống sông băng. Phía đông thuộc Argentina khô hạn hơn với địa hình chủ yếu thảo nguyên và bán hoang mạc. Mùa hè (tháng 12-2) có nhiệt độ dao động khoảng 15-25 độ C, mùa đông (tháng 6-8) thường xuống dưới 0 độ C ở nhiều nơi, đặc biệt tại các vùng núi và cao nguyên.

Du khách đến Patagonia thường trải nghiệm trekking, leo núi, chèo kayak, cưỡi ngựa, ngắm động vật hoang dã hoặc khám phá vùng cực nam tại Tierra del Fuego. Mùa hè nam bán cầu, từ tháng 11 đến tháng 3, là thời điểm đông khách nhất nhờ thời tiết ôn hòa, thời gian ban ngày kéo dài, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Do khoảng cách giữa các điểm tham quan cách xa nhau, du khách thường dành ít nhất 7-10 ngày để khám phá Patagonia. Phần lớn hành trình bắt đầu từ các thành phố cửa ngõ như El Calafate, El Chaltén hoặc Puerto Natales trước khi di chuyển vào các công viên quốc gia.

vnexpress.net
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Tags:

#Patagonia #du lịch #sông băng #núi non #hệ sinh thái #trekking #vùng đất tận cùng của thế giới

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