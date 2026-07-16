Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Xúc động vở kịch hát "Khoảng trời con gái"

Ngọc Loan
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Vở kịch hát "Khoảng trời con gái" đã đưa khán giả trở về những năm tháng khốc liệt ở Ngã ba Đồng Lộc, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước đến với công chúng.

bqbht_br_3.jpg
Đại biểu tham dự buổi biểu diễn.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 16/7, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức biểu diễn vở kịch hát dân ca ví, giặm "Khoảng trời con gái".

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, đại diện một số cơ quan ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân.

bqbht_br_1.jpg
Vở kịch hát dân ca ví, giặm “Khoảng trời con gái” do nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại viết kịch bản văn học; NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể kịch bản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; NSND Lê Hùng đạo diễn, ra mắt năm 2018. Nhân 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (năm 2018), vở kịch hát đã được công diễn tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc, gây xúc động và tiếng vang lớn trong công chúng. Năm nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, vở diễn được phục dựng với nhiều điểm mới để tiếp tục giới thiệu tới khán giả.
bqbht_br_2.jpg
Tác phẩm do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh chỉ đạo nội dung, NSƯT Ngọc Cẩm chỉ đạo nghệ thuật và được biểu diễn bởi các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.
bqbht_br_17.jpg
Vở kịch hát đã khắc họa cuộc chiến tranh khốc liệt, sự chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 (Tổng đội 55 TNXP Hà Tĩnh) tại Ngã ba Ðồng Lộc.
bqbht_br_18.jpg
﻿bqbht_br_14.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_8.jpg
Tác phẩm tái hiện chân thực hình ảnh những nữ TNXP tuổi mười tám, đôi mươi, mang trong mình những ước mơ rất đỗi bình dị về gia đình, tình yêu, hạnh phúc và tương lai. Thế nhưng, trước tiếng gọi của Tổ quốc, họ sẵn sàng gác lại tuổi xuân, dấn thân vào chiến trường ác liệt, quyết tâm giữ vững tuyến đường huyết mạch, bảo đảm chi viện cho tiền tuyến miền Nam.
bqbht_br_16.jpg
bqbht_br_20.jpg
bqbht_br_21.jpg
Xen giữa khói lửa chiến tranh là tình đồng đội thiêng liêng, tình quân dân gắn bó, tình yêu trong sáng và niềm tin son sắt vào ngày đất nước thống nhất. Đó là nguồn sức mạnh giúp những nữ thanh niên xung phong vượt lên mọi gian khổ, mất mát, hoàn thành nhiệm vụ.
bqbht_br_29.jpg
Một trong những chi tiết giàu cảm xúc của vở diễn được lấy cảm hứng từ câu chuyện Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đến thăm Tiểu đội 4 tại Ngã ba Đồng Lộc. Chi tiết chị Võ Thị Hợi mang theo những bông hoa ngọc lan từ quê để chia cho đồng đội với mong muốn "để nhớ mình vẫn là con gái" đã khắc họa sâu sắc vẻ đẹp tâm hồn, sự lạc quan và khát vọng sống của những nữ TNXP giữa khói lửa chiến tranh.
﻿﻿bqbht_br_28.jpg
bqbht_br_27.jpg
bqbht_br_26.jpg
Nhiều hoạt cảnh được dàn dựng xúc động, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem.
﻿bqbht_br_25.jpg
bqbht_br_24.jpg﻿
Cao trào của vở diễn là khoảnh khắc 10 cô gái Đồng Lộc anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, để lại những ước nguyện còn dang dở nhưng đã hóa thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
bqbht_br_23.jpg
Không chỉ tái hiện lịch sử hào hùng, tri ân sự hy sinh của 10 cô gái TNXP, vở kịch hát đã lan tỏa giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, sự kết hợp âm nhạc, dân ca ví, giặm và tư liệu lịch sử, vở kịch hát đã chạm đến trái tim người xem.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, sự kết hợp âm nhạc, dân ca ví, giặm và tư liệu lịch sử, vở kịch hát đã chạm đến trái tim người xem.

Tin liên quan

Tags:

#Khoảng trời con gái #Vở ca kịch khoảng trời con gái #10 cô gái ngã ba Đồng Lộc #tri ân 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Tháng Bảy tri ân

Podcast tản văn: Tháng Bảy tri ân

Tháng Bảy về, lòng người như lắng lại trong niềm biết ơn và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của quê hương hôm nay.
Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống

Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Podcast tản văn: Chong chóng tuổi thơ

Podcast tản văn: Chong chóng tuổi thơ

Chỉ một mảnh giấy nhỏ, một que tre và làn gió mát cũng có thể làm nên cả góc trời tuổi thơ. Chiếc chong chóng quay trong nắng hè mang theo tiếng cười hồn nhiên và những ký ức đẹp.
Podcast truyện ngắn: Dư vị chè xanh

Podcast truyện ngắn: Dư vị chè xanh

Vị quê Hà Tĩnh cất giữ trong ta cả một miền ký ức. Một chén chè xanh, miếng kẹo cu đơ hay căn bếp nhỏ nơi quê nhà... đều có thể trở thành điểm tựa để tìm lại sự bình yên.
Podcast tản văn: Hương vị nước dam Hà Tĩnh

Podcast tản văn: Hương vị nước dam Hà Tĩnh

Những món ăn dân dã của quê hương Hà Tĩnh, được chắt chiu từ đồng đất và bàn tay khéo léo của người quê. Qua năm tháng, hương vị ấy trở thành một phần ký ức nhớ thương.
Báo Pháp gợi ý hành trình khám phá Việt Nam

Báo Pháp gợi ý hành trình khám phá Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tạp chí Paris Match số ra đầu tháng 7 dành bài viết dài giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm khác biệt, nơi chỉ trong một hành trình, du khách có thể khám phá vẻ đẹp của biển, di sản văn hóa, núi rừng và đời sống bản địa.
Vingroup ra mắt show sân khấu “Đất nước thiên hùng ca” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Vingroup ra mắt show sân khấu “Đất nước thiên hùng ca” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Tập đoàn Vingroup vừa giới thiệu chương trình sân khấu “Đất nước thiên hùng ca”, một show diễn quy mô lớn tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chương trình dự kiến công diễn chính thức từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre, Ocean City, Hà Nội.
Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ

Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ

Đằng sau căn bếp nhỏ là tình yêu thương âm thầm, bền bỉ của người mẹ tần tảo, luôn tất bật vun vén, chăm chút từng bữa cơm để giữ gìn hơi ấm cho mái ấm gia đình.
Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ!

Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ!

Mùa hạ là hành trình trưởng thành, nơi trẻ học cách yêu thương, sẻ chia và thêm gắn bó với gia đình, quê hương qua những chuyến về quê và những ngày rong chơi dưới nắng hè.
Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức

Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức

Mùa hạ đi qua, tiếng ve lại ngân vang trên những vòm lá, sắc phượng đỏ thi nhau khoe sắc, rực đỏ cả góc trời, đánh thức trong lòng mỗi người miền ký ức thân thương...
Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng

Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng

Hạnh phúc gia đình không chỉ được vun đắp bằng tình yêu thương mà còn bởi sự thấu hiểu, sẻ chia. Những thử thách trong cuộc sống giúp ta thêm bao dung, thấu hiểu nhau hơn.
Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn. 
Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy

Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy

Qua hình ảnh hoa giấy mỏng manh mà kiên cường, tác giả Linh Châu muốn nhắn nhủ: vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà ở sức sống và tình cảm chân thành bên trong.
Podcast tản văn: Ngọn gió ngoan

Podcast tản văn: Ngọn gió ngoan

Tản văn "Ngọn gió ngoan" của Linh Đan là lát cắt tuổi thơ trong trẻo, nơi ngọn gió mùa hạ miền Trung hiện lên như người bạn nhỏ tốt bụng, đong đầy tình yêu thương gia đình ấm áp.
Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay

Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay

Từ những hiện vật quen thuộc và ngôi nhà tranh mộc mạc, không gian văn hóa do anh Hoàng Tùng (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) xây dựng đã trở thành nơi lưu giữ ký ức làng quê, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.
Podcast truyện ngắn: Những tấm lòng nhân ái

Podcast truyện ngắn: Những tấm lòng nhân ái

Truyện ngắn "Những tấm lòng nhân ái" của tác giả Ngọc Thị Lan Thái là một câu chuyện trong trẻo, mang đến bài học sâu sắc về lòng dũng cảm, sự sẻ chia và một tình bạn cao đẹp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!