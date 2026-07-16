Xúc động vở kịch hát "Khoảng trời con gái"

(Baohatinh.vn) - Vở kịch hát "Khoảng trời con gái" đã đưa khán giả trở về những năm tháng khốc liệt ở Ngã ba Đồng Lộc, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước đến với công chúng.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 16/7, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức biểu diễn vở kịch hát dân ca ví, giặm "Khoảng trời con gái".
Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, đại diện một số cơ quan ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân.
Tác phẩm tái hiện chân thực hình ảnh những nữ TNXP tuổi mười tám, đôi mươi, mang trong mình những ước mơ rất đỗi bình dị về gia đình, tình yêu, hạnh phúc và tương lai. Thế nhưng, trước tiếng gọi của Tổ quốc, họ sẵn sàng gác lại tuổi xuân, dấn thân vào chiến trường ác liệt, quyết tâm giữ vững tuyến đường huyết mạch, bảo đảm chi viện cho tiền tuyến miền Nam.
Xen giữa khói lửa chiến tranh là tình đồng đội thiêng liêng, tình quân dân gắn bó, tình yêu trong sáng và niềm tin son sắt vào ngày đất nước thống nhất. Đó là nguồn sức mạnh giúp những nữ thanh niên xung phong vượt lên mọi gian khổ, mất mát, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiều hoạt cảnh được dàn dựng xúc động, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem.
Cao trào của vở diễn là khoảnh khắc 10 cô gái Đồng Lộc anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, để lại những ước nguyện còn dang dở nhưng đã hóa thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
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