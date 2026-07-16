Xúc động vở kịch hát "Khoảng trời con gái"

Ca sĩ người Hà Tĩnh đạt giải Quán quân Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa 2 12/07/2026 10:38 Ca sĩ Phạm Công Hoàn (công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh) vừa xuất sắc đăng quang giải Quán quân dòng Bolero trữ tình tại cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa 2 - năm 2026.

Podcast tản văn: Tháng Bảy tri ân 11/07/2026 19:00 Tháng Bảy về, lòng người như lắng lại trong niềm biết ơn và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của quê hương hôm nay.

Podcast tản văn: Tháng Bảy về, có những ký ức chưa bao giờ khép lại 10/07/2026 19:00 Tháng Bảy, lặng lẽ và sâu lắng như một lời nhắc nhở về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Khơi thông điểm nghẽn, tạo đà phát triển văn hóa, thể thao và du lịch 09/07/2026 17:45 Những dấu ấn tích cực trong 6 tháng đầu năm là động lực quan trọng để ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực, tạo nhiều dấu ấn trong thời gian tới.

Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống 09/07/2026 16:16 Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chiếu miễn phí nhiều bộ phim về đề tài cách mạng nhân kỷ niệm ngày 27/7 09/07/2026 14:19 Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ sẽ chiếu miễn phí nhiều bộ phim như "Thanh âm vượt đại dương," “Đừng đốt,” “Mùi cỏ cháy,” “Những người viết huyền thoại”...

Podcast tản văn: Chong chóng tuổi thơ 09/07/2026 08:13 Chỉ một mảnh giấy nhỏ, một que tre và làn gió mát cũng có thể làm nên cả góc trời tuổi thơ. Chiếc chong chóng quay trong nắng hè mang theo tiếng cười hồn nhiên và những ký ức đẹp.

Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 08/07/2026 23:14 Đoàn nghệ thuật quần chúng Hà Tĩnh giành 4 huy chương (1 HCV, 3 HCB) tại hội diễn khẳng định chất lượng chương trình dự thi và góp phần quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương.

Podcast truyện ngắn: Dư vị chè xanh 08/07/2026 19:00 Vị quê Hà Tĩnh cất giữ trong ta cả một miền ký ức. Một chén chè xanh, miếng kẹo cu đơ hay căn bếp nhỏ nơi quê nhà... đều có thể trở thành điểm tựa để tìm lại sự bình yên.

Podcast truyện ngắn: Trạm nước mùa hè 08/07/2026 14:07 Giữa cái nắng rực vàng của mùa hè, một cốc nước mát có thể làm dịu cơn khát và một tấm lòng sẻ chia làm dịu cả một ngày oi ả.

Podcast tản văn: Hương vị nước dam Hà Tĩnh 07/07/2026 19:00 Những món ăn dân dã của quê hương Hà Tĩnh, được chắt chiu từ đồng đất và bàn tay khéo léo của người quê. Qua năm tháng, hương vị ấy trở thành một phần ký ức nhớ thương.

Báo Pháp gợi ý hành trình khám phá Việt Nam 06/07/2026 08:25 Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tạp chí Paris Match số ra đầu tháng 7 dành bài viết dài giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm khác biệt, nơi chỉ trong một hành trình, du khách có thể khám phá vẻ đẹp của biển, di sản văn hóa, núi rừng và đời sống bản địa.

Vingroup ra mắt show sân khấu “Đất nước thiên hùng ca” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam 04/07/2026 15:34 Tập đoàn Vingroup vừa giới thiệu chương trình sân khấu “Đất nước thiên hùng ca”, một show diễn quy mô lớn tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chương trình dự kiến công diễn chính thức từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre, Ocean City, Hà Nội.

Hợp nhất địa giới, hòa nhịp hồn quê 04/07/2026 07:51 Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh không chỉ là phép cộng mang tính hành chính, mà là sự hòa quyện văn hóa, nhân lên sự gắn kết cộng đồng.

Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ 03/07/2026 19:00 Đằng sau căn bếp nhỏ là tình yêu thương âm thầm, bền bỉ của người mẹ tần tảo, luôn tất bật vun vén, chăm chút từng bữa cơm để giữ gìn hơi ấm cho mái ấm gia đình.

Du lịch Việt đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026 03/07/2026 13:41 Sáu tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025), đạt gần 49% kế hoạch năm; doanh thu đạt khoảng 569 nghìn tỷ đồng.

Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ! 02/07/2026 19:00 Mùa hạ là hành trình trưởng thành, nơi trẻ học cách yêu thương, sẻ chia và thêm gắn bó với gia đình, quê hương qua những chuyến về quê và những ngày rong chơi dưới nắng hè.

Hoa hậu Hòa bình qua đời vì động đất 02/07/2026 04:10 Miss Grand Orlando 2025 Skarlent Rodríguez qua đời sau thảm họa động đất tại Venezuela hôm 24/6. Thông tin khiến cộng đồng hâm mộ sắc đẹp bàng hoàng.

Hà Tĩnh sẵn sàng tham dự Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 01/07/2026 21:53 Mang đến Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 những làn điệu dân ca đặc sắc, Hà Tĩnh kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị di sản, quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống đến bạn bè cả nước.

Người đẹp quê Hà Tĩnh đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Di sản Toàn cầu 01/07/2026 13:57 Trần Thị Thu Huyền (SN 2006, quê Hà Tĩnh) sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu, mở đầu hành trình quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

"Mua khuôn mặt": Xu hướng lạ nở rộ giữa cơn sốt phim AI 01/07/2026 10:12 Các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra tại Trung Quốc đang bùng nổ, kéo theo nhu cầu mua quyền sử dụng hình ảnh cá nhân, hình thành một xu hướng mới được gọi là “mua khuôn mặt”.

Đảm bảo công khai, minh bạch trong triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa 30/06/2026 17:24 Việc quán triệt các cơ chế, chính sách và hướng dẫn về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa tạo cơ sở để Hà Tĩnh và các địa phương triển khai chương trình đồng bộ, hiệu quả.

Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức 29/06/2026 19:00 Mùa hạ đi qua, tiếng ve lại ngân vang trên những vòm lá, sắc phượng đỏ thi nhau khoe sắc, rực đỏ cả góc trời, đánh thức trong lòng mỗi người miền ký ức thân thương...

Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng 28/06/2026 19:12 Hạnh phúc gia đình không chỉ được vun đắp bằng tình yêu thương mà còn bởi sự thấu hiểu, sẻ chia. Những thử thách trong cuộc sống giúp ta thêm bao dung, thấu hiểu nhau hơn.

Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam 28/06/2026 11:15 Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn.

Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy 27/06/2026 19:00 Qua hình ảnh hoa giấy mỏng manh mà kiên cường, tác giả Linh Châu muốn nhắn nhủ: vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà ở sức sống và tình cảm chân thành bên trong.

Podcast tản văn: Ngọn gió ngoan 26/06/2026 19:08 Tản văn "Ngọn gió ngoan" của Linh Đan là lát cắt tuổi thơ trong trẻo, nơi ngọn gió mùa hạ miền Trung hiện lên như người bạn nhỏ tốt bụng, đong đầy tình yêu thương gia đình ấm áp.

Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay 26/06/2026 16:10 Từ những hiện vật quen thuộc và ngôi nhà tranh mộc mạc, không gian văn hóa do anh Hoàng Tùng (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) xây dựng đã trở thành nơi lưu giữ ký ức làng quê, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.

Hội thảo “Hà Tĩnh – Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến năm 2025” 26/06/2026 12:21 Hội thảo khoa học “Hà Tĩnh – Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến năm 2025” nhằm hệ thống hóa sự kiện, truyền thống và đóng góp của vùng đất này trong lịch sử dân tộc.