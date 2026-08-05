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Văn hóa - Giải trí

Món ăn quen thuộc của Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong bom tấn "Người Nhện"

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Một trong những chi tiết được khán giả Việt chú ý sau khi bộ phim Spider-Man: Brand new day ra mắt không phải một pha hành động hay màn đối đầu kịch tính, mà là... bánh mì Việt Nam

"Bánh mì" xuất hiện trong phim bom tấn

Trong một cảnh phim, Peter Parker (Tom Holland) đến căn hộ của Ned Leeds (Jacob Batalon). Khi đang trò chuyện, đồng hồ của Ned bất ngờ reo. Anh liền hào hứng nói: "Banh mi time" (Đến giờ ăn bánh mì rồi).

Chỉ một câu thoại ngắn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả Việt.

Chi tiết nhắc đến bánh mì trong &quot;Spider-Man: Brand new day&quot; khiến nhiều khán giả Việt chú ý (Ảnh: Cắt từ clip).
Chi tiết nhắc đến bánh mì trong "Spider-Man: Brand new day" khiến nhiều khán giả Việt chú ý (Ảnh: Cắt từ clip).

Điều khiến nhiều người thích thú là ê-kíp không sử dụng những cách gọi quen thuộc như "sandwich" hay "Vietnamese sandwich", mà giữ nguyên tên "banh mi" trong lời thoại. Việc tên gọi "banh mi" xuất hiện tự nhiên trong một bom tấn Hollywood cho thấy món ăn này đã trở nên đủ quen thuộc với khán giả quốc tế.

Đây không phải lần đầu ẩm thực Việt xuất hiện trên màn ảnh nước ngoài. Trước đó, bánh xèo, gỏi cuốn từng góp mặt trong bộ phim Hàn Quốc Can This Love Be Translated?, còn hủ tiếu xuất hiện trong King the land của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, phần lớn các món ăn trước đây chỉ đóng vai trò chi tiết bối cảnh hoặc xuất hiện trong những cảnh thưởng thức ẩm thực.

Với Spider-Man: Brand new day, bánh mì được nhắc trực tiếp trong lời thoại và vẫn giữ nguyên tên tiếng Việt, cho thấy tên gọi này đã dần được công nhận như một danh từ riêng trên phạm vi quốc tế.

Bánh mì là một trong những món ăn nổi bật của ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Mộc Khải).
Bánh mì là một trong những món ăn nổi bật của ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Mộc Khải).

Liên tục được quốc tế vinh danh

Thực tế, nhiều năm qua, món ăn này liên tục được các chuyên trang ẩm thực và truyền thông quốc tế vinh danh.

Tháng 3/2024, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas xếp bánh mì Việt Nam đứng đầu danh sách 100 loại sandwich ngon nhất thế giới, vượt qua nhiều đại diện nổi tiếng đến từ Mỹ, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu năm nay, trong bảng xếp hạng 100 món ăn Việt Nam ngon nhất do TasteAtlas công bố, bánh mì heo quay cũng vươn lên vị trí số một.

Trong khi đó, CNN đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách 25 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới, đồng thời là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong bảng xếp hạng. Không chỉ được các chuyên gia ẩm thực đánh giá cao, bánh mì còn trở thành món ăn mà nhiều du khách xem là "phải thử" khi đến Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện với Dân trí, Shane Moxom (du khách Australia) cho biết trong 7 ngày ở TPHCM, sáng nào anh cũng ăn bánh mì nhưng vẫn không thấy ngán.

"Mỗi tiệm lại có một hương vị riêng, từ cách tẩm ướp thịt đến nước sốt. Từ những xe đẩy ven đường đến các tiệm nhỏ trong hẻm, mỗi ổ bánh đều khác nhau nhưng đều rất ngon", Shane chia sẻ.

Emma Russ - người Pháp đã sống và làm việc tại Việt Nam - hơn hai năm, cũng xem bánh mì là lựa chọn quen thuộc mỗi tuần. Cô đặc biệt yêu thích bánh mì bò nướng vì hương vị đậm đà và sự cân bằng giữa thịt, rau cùng nước sốt.

Với Christian Weizenegger (Đức), bánh mì không chỉ là một món ăn mà còn trở thành lý do để anh thực hiện hành trình khám phá Việt Nam. Sau khi thưởng thức bánh mì ở nhiều địa phương, Christian đánh giá bánh mì TPHCM gây ấn tượng nhất nhờ sự đa dạng và hài hòa về hương vị.

Christian Weizenegger cho rằng điều khiến bánh mì trở nên ấn tượng chính là sự cân bằng của lớp vỏ giòn, phần nhân và nước sốt (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo anh, một ổ bánh mì ngon không nằm ở lượng nhân nhiều hay ít mà ở sự cân bằng giữa lớp vỏ giòn, pate, rau, đồ chua và nước sốt. So với sandwich ở châu Âu, bánh mì Việt có nhiều tầng hương vị hơn và được chăm chút trong từng chi tiết.

Không chỉ chinh phục thực khách khi đến Việt Nam, bánh mì còn từng bước tạo dấu ấn ngay trên đất Mỹ.

Mới đây, quán Phê ở khu Chinatown (New York) gây chú ý khi bán món bánh mì chảo với giá hơn 700.000 đồng mỗi phần nhưng vẫn thu hút đông thực khách. Quán cũng được The New York Times đưa vào danh sách những địa chỉ ẩm thực đáng chú ý tại New York.

dantri.com.vn
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