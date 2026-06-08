Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam hai ngày theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Lãnh đạo Thái Lan cũng sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba diễn ra ngày 9-10/6, theo TTXVN.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng ngày chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan tại trụ sở chính phủ. Hai lãnh đạo làm lễ chào cờ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.
Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 27-29/5, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cho thấy sự coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu.
Việt Nam và Thái Lan duy trì quan hệ tốt đẹp, tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh.
Một trong những trụ cột hợp tác nổi bật trong thời gian qua là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước đó.
Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm sáng trong quan hệ. Hiện có hơn 20 cặp địa phương có mối quan hệ hợp tác với nhau thông qua các văn bản ghi nhớ (MOU).
Trên trường quốc tế, hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong...
Thủ tướng Anutin Charnvirakul tham dự trực tiếp Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam, mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng, đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công những thách thức đặt ra hiện nay.
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