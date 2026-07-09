Chính phủ yêu cầu sắp xếp cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới được Chính phủ đề cập trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Với nghị quyết vừa ban hành, Chính phủ nêu ưu tiên tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ít nhất 10%.

Sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vào hoạt động và khẩn trương xây dựng khu kinh tế đặc biệt tại một số địa phương trọng điểm, cũng là định hướng được Chính phủ đề cập.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông.

Mặt khác, Chính phủ định hướng đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược; ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lõi.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Chính phủ quán triệt là sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương, tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý Nhà nước.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Một góc đô thị Hà Tĩnh.

Song song với đó, Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện 11 nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Chính phủ đồng thời quán triệt làm tốt công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, trưởng ngành và chủ tịch UBND các cấp trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; xây dựng kế hoạch năm 2027 của bộ, cơ quan, địa phương mình và chịu trách nhiệm về chất lượng kế hoạch.

“Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể”, theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ.