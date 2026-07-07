Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Chiều 7/7, đồng chí Trần Hồng Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành xây dựng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Xây dựng và kết nối trực tuyến tới đầu cầu các đơn vị, địa phương trên cả nước. Lãnh đạo Sở Xây dựng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng và các đại biểu tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng năm 2026, Bộ Xây dựng cùng các đơn vị trong ngành đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng các luật, nghị định, thông tư theo yêu cầu; hoàn thành 5 chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính; thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; hoàn thành 8/10 cơ sở dữ liệu của ngành kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin của Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng là bộ đầu tiên tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, phục vụ sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật ghi nhận một số điểm sáng như: hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030; tích cực hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phân loại đô thị và tham gia các hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh…

Về kết quả thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, tính đến hết tháng 5/2026, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 34 dự án với quy mô 29.895 căn, hoàn thành 11.207 căn trên chỉ tiêu năm 2026 là 158.723 căn.

Hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đang được triển khai lắp đặt.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao và góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm 2026, ngành xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, chương trình hành động, chương trình công tác; tập trung hoàn thành việc cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết.

Khẩn trương hoàn thành đúng thời hạn công tác thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực (quy hoạch cảng biển, đường thuỷ nội địa, đường sắt, đường bộ, cảng hàng không sân bay).

Hoàn thiện, nâng cấp, vận hành hiệu quả 10 hệ thống cơ sở dữ liệu; tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu thực tiễn; rà soát kỹ lộ trình đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ phù hợp với thực tế.

Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây 3.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê, cơ chế vận hành quản lý, giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, đề xuất các bộ, ngành trung ương sớm triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án, nhất là các công trình chiến lược; đồng thời, phối hợp, tham mưu đề xuất trung ương bố trí, hỗ trợ nguồn vốn để tỉnh triển khai thực hiện các dự án. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội; đồng thời giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nhà ở xã hội một cách nhanh chóng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 3 dự án nhà ở xã hội độc lập với tổng quy mô 3.117 căn; 3 dự án nhà ở thương mại có đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tổng quy mô khoảng 2.038 căn, đã khởi công và đang triển khai theo kế hoạch. Ngoài ra, tỉnh còn có 2 dự án nhà ở thương mại đã bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, tổng diện tích hơn 4 ha, tạo nguồn lực triển khai trong thời gian tới. Tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ưu tiên triển khai các dự án giao thông chiến lược, trong đó đẩy nhanh đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối và phát triển các khu TOD tại ga; sớm mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Hà Tĩnh lên quy mô 6 làn xe theo quy hoạch; sớm bổ sung quy hoạch và đầu tư tuyến cao tốc kết nối đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhằm hoàn thiện Hành lang kinh tế Đông - Tây; sớm đầu tư tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ để kết nối cảng biển Vũng Áng với Lào và khu vực ASEAN. Nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Vũng Áng - Cha Lo nhằm tăng cường kết nối cảng biển, cửa khẩu và liên kết vùng; quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh lên quy mô 4 làn xe.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Xây dựng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2026.

Xác định khối lượng công việc, chỉ tiêu được giao đối với ngành trong thời gian tới là rất lớn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đã đề ra.

Tiếp tục chú trọng công tác hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn luật, bảo đảm tiến độ hoàn thiện các nội dung luật/luật sửa đổi trình Quốc hội xem xét.

Tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tình hình mới. Tập trung, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án đang thực hiện. Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái số của ngành.

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình biến động giá xăng dầu, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp ứng phó thuộc phạm vi chức năng, lĩnh vực quản lý nhà nước để bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh và bình ổn giá các lĩnh vực vận tải, vật liệu xây dựng, thị trường bất động sản...