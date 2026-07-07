Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong tiếp xúc cử tri

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 7/7, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phối hợp với Viện Konrad-Adenauer (KAS) Việt Nam tổ chức hội nghị công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Về phía đoàn Hà Tĩnh có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hội nghị không chỉ là đợt tập huấn nghiệp vụ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mà còn là diễn đàn để thống nhất nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dân nguyện và giám sát trong giai đoạn mới.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; làm rõ việc triển khai các quy định mới của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2025; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tăng cường theo dõi việc giải quyết kiến nghị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác dân nguyện và giám sát, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của Nhân dân.

Tại phiên thảo luận về công tác tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày tham luận với chủ đề: “Thực tiễn tổ chức tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh”.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tham luận tại hội nghị.

Ông Trần Đình Gia cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định tiếp xúc cử tri không chỉ là hoạt động theo quy định của pháp luật mà còn là cầu nối trực tiếp giữa đại biểu Quốc hội với Nhân dân, là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Vì vậy, cùng với việc duy trì các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn chú trọng đổi mới cả nội dung và phương thức tổ chức theo hướng thiết thực, lấy cử tri làm trung tâm và lấy kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri làm thước đo chất lượng hoạt động.

Một trong những kinh nghiệm được Hà Tĩnh chia sẻ là chủ động tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với những lĩnh vực được xã hội quan tâm, tạo điều kiện để các nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Những ý kiến này đã trở thành nguồn thông tin quan trọng để ĐBQH nghiên cứu, kiến nghị trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Đặc biệt, khi Trung ương triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Nhiều ý kiến tâm huyết từ cơ sở đã được tổng hợp, phản ánh đầy đủ đến Quốc hội, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo ông Trần Đình Gia, bên cạnh việc đổi mới nội dung, Hà Tĩnh cũng linh hoạt trong phương thức tổ chức tiếp xúc cử tri. Ngoài hình thức trực tiếp, nhiều hội nghị được tổ chức kết hợp trực tuyến, tạo điều kiện để cử tri ở nhiều địa bàn cùng tham gia, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 125 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 13.000 lượt cử tri tham gia; tiếp nhận và tổng hợp 613 ý kiến, kiến nghị, trong đó có 407 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và 206 kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh. Tất cả các kiến nghị đều được phân loại, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền; đồng thời được theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và kịp thời thông tin kết quả đến cử tri. Ông Trần Đình Gia nhấn mạnh: “Điều cử tri quan tâm không phải là đã tổ chức bao nhiêu cuộc tiếp xúc cử tri hay đã tiếp nhận bao nhiêu kiến nghị, mà là sau hội nghị, kiến nghị của mình được xử lý như thế nào”.

Từ thực tiễn tại Hà Tĩnh, nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài như: Dự án mỏ sắt Thạch Khê, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chính sách người có công... đã được Đoàn ĐBQH tỉnh nhiều lần kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành cho đến khi có kết quả hoặc có hướng xử lý rõ ràng. Nhiều ý kiến xác đáng của cử tri Hà Tĩnh cũng đã được phản ánh tại nghị trường và được tiếp thu trong quá trình hoàn thiện các dự án luật quan trọng.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tham luận cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp xúc cử tri hiện nay, nhất là việc nhiều ý kiến của cử tri vẫn chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; chất lượng đối thoại, giải trình tại một số hội nghị chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong chuẩn bị, tổ chức tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết kiến nghị ở một số nơi chưa thật sự đồng bộ.

Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề xuất tiếp tục đổi mới nội dung tiếp xúc cử tri theo hướng nâng cao chất lượng thông tin phục vụ hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội; hoàn thiện cơ chế theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tăng cường phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong tổ chức tiếp xúc cử tri; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức theo hướng gần dân, thực chất; quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ các hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.