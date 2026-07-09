Phường đầu tiên ở Hà Tĩnh ra mắt mô hình "Dịch vụ công lưu động" phục vụ tận nhà

Sáng 9/7, UBND phường Thành Sen tổ chức ra mắt mô hình "Dịch vụ công lưu động" tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường. Đây là mô hình dịch vụ công lưu động đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Mô hình được triển khai với mục tiêu đổi mới phương thức phục vụ, chuyển từ tư duy "chờ dân đến" sang "chủ động đến với dân", đưa các dịch vụ hành chính công đến tận nơi đối với những người gặp khó khăn trong việc đi lại, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, đối tượng được ưu tiên phục vụ gồm: người cao tuổi, người khuyết tật, người đang điều trị bệnh, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Chủ tịch UBND phường.

Ngay sau khi ra mắt, Tổ "Dịch vụ công lưu động" đã đến tận nhà của người dân để thực các thủ tục hành chính mà người dân đã đăng ký.

Để triển khai mô hình, UBND phường Thành Sen thành lập tổ "Dịch vụ công lưu động" với sự tham gia của cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, công chức chuyên môn và lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số. Trong quá trình triển khai, phường huy động sự phối hợp của công an khu vực, tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn thể và tổ dân phố.

Người dân có thể đăng ký nhu cầu qua đường dây nóng, zalo, fanpage của UBND phường, tổ dân phố hoặc người thân đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để thực hiện các nhu cầu dịch vụ công.

Chỉ sau ít phút, thủ tục hành chính của người dân đã được giải quyết.

Với mô hình này, các thủ tục sẽ được thực hiện tại nhà dân gồm: chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định; tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục đủ điều kiện thực hiện ngoài trụ sở và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đối với các thủ tục chưa đủ điều kiện thực hiện lưu động, tổ công tác sẽ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ nộp hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết.

UBND phường Thành Sen đặt mục tiêu 100% người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật sẽ được rà soát, lập danh sách và hỗ trợ các dịch vụ công tận nhà.

UBND phường Thành Sen đặt mục tiêu 100% người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật nặng được rà soát, lập danh sách và hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công tận nhà khi có nhu cầu; giảm tối thiểu 50% số lượt đối tượng ưu tiên phải trực tiếp đến trụ sở phường; 100% hồ sơ thuộc phạm vi mô hình được giải quyết đúng hoặc trước hạn; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 98% trở lên.

Mô hình đưa ra 3 cam kết phục vụ gồm: không để công dân thuộc đối tượng phục vụ phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với các thủ tục thuộc phạm vi thực hiện của mô hình; "Một lần phục vụ - trọn quy trình"; hỗ trợ người dân từ tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả.

Việc đưa vào hoạt động mô hình "Dịch vụ công lưu động" được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng chính quyền gần dân, thân thiện, hiện đại, bảo đảm mọi người dân, nhất là các nhóm yếu thế, đều được tiếp cận thuận lợi với dịch vụ hành chính công.