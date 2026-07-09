Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Phường đầu tiên ở Hà Tĩnh ra mắt mô hình "Dịch vụ công lưu động" phục vụ tận nhà

Nguyễn Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với mô hình "Dịch vụ công lưu động" tại Hà Tĩnh, cán bộ, công chức sẽ đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

bqbht_br_ts3.jpg
Sáng 9/7, UBND phường Thành Sen tổ chức ra mắt mô hình "Dịch vụ công lưu động" tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường. Đây là mô hình dịch vụ công lưu động đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Mô hình được triển khai với mục tiêu đổi mới phương thức phục vụ, chuyển từ tư duy "chờ dân đến" sang "chủ động đến với dân", đưa các dịch vụ hành chính công đến tận nơi đối với những người gặp khó khăn trong việc đi lại, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, đối tượng được ưu tiên phục vụ gồm: người cao tuổi, người khuyết tật, người đang điều trị bệnh, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Chủ tịch UBND phường.

bqbht_br_ts5.jpg
Ngay sau khi ra mắt, Tổ "Dịch vụ công lưu động" đã đến tận nhà của người dân để thực các thủ tục hành chính mà người dân đã đăng ký.

Để triển khai mô hình, UBND phường Thành Sen thành lập tổ "Dịch vụ công lưu động" với sự tham gia của cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, công chức chuyên môn và lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số. Trong quá trình triển khai, phường huy động sự phối hợp của công an khu vực, tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn thể và tổ dân phố.

Người dân có thể đăng ký nhu cầu qua đường dây nóng, zalo, fanpage của UBND phường, tổ dân phố hoặc người thân đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để thực hiện các nhu cầu dịch vụ công.

bqbht_br_img-9771-copy.jpg
Chỉ sau ít phút, thủ tục hành chính của người dân đã được giải quyết.

Với mô hình này, các thủ tục sẽ được thực hiện tại nhà dân gồm: chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định; tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục đủ điều kiện thực hiện ngoài trụ sở và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với các thủ tục chưa đủ điều kiện thực hiện lưu động, tổ công tác sẽ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ nộp hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết.

bqbht_br_ts.jpg
UBND phường Thành Sen đặt mục tiêu 100% người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật sẽ được rà soát, lập danh sách và hỗ trợ các dịch vụ công tận nhà.

UBND phường Thành Sen đặt mục tiêu 100% người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật nặng được rà soát, lập danh sách và hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công tận nhà khi có nhu cầu; giảm tối thiểu 50% số lượt đối tượng ưu tiên phải trực tiếp đến trụ sở phường; 100% hồ sơ thuộc phạm vi mô hình được giải quyết đúng hoặc trước hạn; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 98% trở lên.

Mô hình đưa ra 3 cam kết phục vụ gồm: không để công dân thuộc đối tượng phục vụ phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với các thủ tục thuộc phạm vi thực hiện của mô hình; "Một lần phục vụ - trọn quy trình"; hỗ trợ người dân từ tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả.

Việc đưa vào hoạt động mô hình "Dịch vụ công lưu động" được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng chính quyền gần dân, thân thiện, hiện đại, bảo đảm mọi người dân, nhất là các nhóm yếu thế, đều được tiếp cận thuận lợi với dịch vụ hành chính công.

Tin liên quan

Tags:

#dịch vụ công #lưu động #Thành Sen #chuyển đổi số #giải quyết thủ tục

Chủ đề Cải cách hành chính

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”

Sáng 5/7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.
Vấn đề hôm nay: Biến động địa chính trị - doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để vượt qua thách thức?

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.
Phía sau những bữa cơm đùm

Phía sau những bữa cơm đùm

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh chấp nhận những bữa cơm đùm vội vàng ngay tại cơ quan, những buổi tối làm việc kéo dài để bảo đảm công việc thông suốt.
Thêm động lực cho những người lo việc thôn, việc phố ở Hà Tĩnh

Thêm động lực cho những người lo việc thôn, việc phố ở Hà Tĩnh

Việc HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua nghị quyết quy định chế độ đối với đội ngũ cán bộ thôn, TDP sau sắp xếp đã tạo thêm động lực cho lực lượng ở cơ sở. Đáng chú ý, lần đầu tiên các chức danh tham gia hoạt động ở tổ liên gia được hưởng hỗ trợ hằng tháng.
Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả...
An toàn điện "nóng" nghị trường HĐND tỉnh

An toàn điện "nóng" nghị trường HĐND tỉnh

Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XIX.
Quyết định các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm kịp thời, khả thi, hiệu quả

Quyết định các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm kịp thời, khả thi, hiệu quả

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh thời gian tới, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.
Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh nhà, trước niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, mỗi quyết sách của HĐND tỉnh phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!