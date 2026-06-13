Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Chốt mức phí 3 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Thành Vinh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - 3 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh cùng 10 đoạn tuyến do Nhà nước đầu tư vừa được Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí.

bqbht_br_image-9771.png
Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Đức.

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Đây là cơ sở để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư thời gian tới.

Theo đó, các đoạn tuyến của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản trình Bộ Xây dựng chấp thuận, phê duyệt mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km.

Theo phương án đề xuất, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Cụ thể, đoạn tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,492km, mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng.

Đoạn tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,415km, mức phí tối đa lần lượt là 23.136 đồng và 100.544 đồng.

Đoạn tuyến Vũng Áng - Bùng dài 57,339km, mức phí tối đa 27.063 đồng với xe nhóm 1 và 108.252 đồng với xe nhóm 5.

Đoạn tuyến Bùng - Vạn Ninh dài 46,428km, mức phí tối đa 17.454 đồng và 69.815 đồng.

Đoạn tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,707km, mức phí tối đa 20.448 đồng và 81.792 đồng.

Đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan dài 11,472km, mức phí tối đa 9.750 đồng với xe nhóm 1 và 39.000 đồng với xe nhóm 5.

Đoạn tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79km, mức phí tối đa 26.262 đồng và 105.048 đồng.

Đoạn tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45km, mức phí tối đa 23.265 đồng và 93.060 đồng.

Đoạn tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177km, mức phí tối đa 19.906 đồng và 79.625 đồng.

Đoạn tuyến Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823km, mức phí tối đa 20.397 đồng và 81.587 đồng.

Đoạn tuyến Vân Phong - Nha Trang dài 83,35km, có mức thu cao nhất trong nhóm, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Đoạn tuyến Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65km, mức phí tối đa 13.950 đồng và 55.800 đồng.

Đoạn tuyến Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233km, mức phí tối đa 18.198 đồng và 72.792 đồng.

Từ ngày 2/3/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Trong gần 3 tháng, từ ngày 2/3 - 31/5/2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, đồng thời thu gần 1.000 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp ngân sách Nhà nước.

Tin liên quan

Tags:

#cao tốc qua Hà Tĩnh #cao tốc Bắc - Nam #đường cao tốc

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.
Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 11/6, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Gỡ rào chắn, đưa du lịch Rào Àn trở lại trước ngày 1/7

Gỡ rào chắn, đưa du lịch Rào Àn trở lại trước ngày 1/7

Sau khi Sở NN&MT Hà Tĩnh ra văn bản hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 về việc cho thuê đất ngắn hạn, địa phương đã khẩn trương thực hiện các phần việc nhằm gỡ vướng tại Rào Àn, đưa địa điểm này sớm đón khách trở lại trước ngày 1/7.
Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!