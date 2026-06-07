Lấy ý kiến địa phương về phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe

Một dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông 4 làn xe được hoàn thành và đưa vào khai thác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi đến 11 tỉnh, thành lấy ý kiến báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng đã tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó dự kiến mở rộng các đoạn tuyến có quy mô 4 làn hạn chế, bề rộng 17m lên quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. Đến nay, hồ sơ đã cơ bản được hoàn thiện.

Để có cơ sở hoàn thiện báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu, có ý kiến đánh giá sự cần thiết và tính cấp bách của việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn, trên cơ sở hiện trạng khai thác, nhu cầu vận tải và định hướng phát triển của địa phương.

Các tỉnh, thành đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án đối với địa phương, đặc biệt là mức độ đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và khả năng hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương, chú trọng hạch toán hiệu quả kinh tế-xã hội trong phân bổ, quản lý và sử dụng mọi nguồn lực, đánh giá tác động của hoạt động xây dựng, tạo việc làm, đóng góp tăng trưởng kinh tế... để đưa ra các kết quả chỉ tiêu đánh giá định lượng làm cơ sở xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ vốn cho dự án.

Cùng đó, các tỉnh, thành có ý kiến về phương thức đầu tư (đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư công…); đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường và giải phóng mặt bằng.

Trước đó, chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất phương án nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông có quy mô 4 làn hạn chế lên quy mô 6 làn xe theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, lâu dài, hạn chế việc phải tiếp tục mở rộng nhiều lần, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, ảnh hưởng đến quá trình khai thác toàn tuyến.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ Cao Bằng đến Cà Mau; đánh giá phân chia theo 3 phân đoạn (Cao Bằng - Hà Nội, Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh - Đất Mũi).

Bộ Xây dựng thống nhất sắp xếp thứ tự ưu tiên mở rộng các đoạn tuyến theo nguyên tắc nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực, trong đó ưu tiên nguồn lực mở rộng trước các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (để phấn đấu khởi công trong năm 2027), đến mở rộng các đoạn còn lại (phấn đấu khởi công trong năm 2028), từ đó phấn đấu hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030.

Với 3 dự án thành phần hiện hữu được đầu tư theo phương thức PPP (gồm đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo), Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư dự án BOT hiện hữu để thống nhất phương án đầu tư mở rộng, cập nhật kết quả làm việc vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Đối với các dự án thành phần đã được đầu tư công trước đây, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục đánh giá tính khả thi việc đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, so sánh với phương thức PPP để báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi đề xuất mở rộng bằng hình thức đầu tư công, có thu phí sau khi hoàn thành và tính toán phương án thu hồi vốn Nhà nước./.