Trao VinFast VF7 cho khách hàng trúng giải đặc biệt của Agribank Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khách hàng ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức.
Sáng 4/8, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng chương trình huy động “Tiết kiệm dự thưởng - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 và đại diện Sở Công thương Hà Tĩnh cùng dự.
Chương trình “Tiết kiệm dự thưởng - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” được Agribank Hà Tĩnh triển khai từ ngày 2/1- 2/7/2026 nhằm thu hút nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Cơ cấu giải thưởng gồm 369 giải với tổng giá trị hơn 1,05 tỷ đồng, trong đó có 1 giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá 757,44 triệu đồng, 1 giải nhất là xe máy Honda SH Mode phiên bản đặc biệt cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.
Trước đó, ngày 14/7/2026, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã tổ chức quay số mở thưởng để xác định các khách hàng may mắn.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá 757,44 triệu đồng cho đại diện khách hàng Đinh Thị Duyên, xã Nghi Xuân (khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Nghi Xuân).
Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao giải nhất là xe máy Honda SH Mode trị giá 69 triệu đồng cho khách hàng Nguyễn Thị Vân, xã Sơn Giang (khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Hương Sơn).
Các khách hàng trúng giải nhì, giải ba sẽ được Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh trao thưởng tại các chi nhánh địa phương.
Chương trình huy động “Tiết kiệm dự thưởng - Mừng xuân Bính Ngọ 2026” không chỉ là hoạt động thường niên của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh nhằm tri ân khách hàng mà còn góp phần huy động nguồn vốn ổn định để đáp ứng nhu cầu tín dụng, phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi, gia tăng quyền lợi nhằm đồng hành cùng khách hàng; đồng thời huy động hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Hải Sâm - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh
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