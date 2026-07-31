Người dân Hà Tĩnh mạnh tay đầu tư xây nhà trọ cho thuê

Từng đầu tư, kinh doanh đất nền nhưng trước những chuyển động của thị trường, chị Lê Thị Nga ở xã Cẩm Bình nhận thấy tiềm năng của phân khúc nhà trọ cho thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng. Bởi vậy, đầu tháng 6/2026, trên khu đất rộng 240m2 (thuộc TDP Bắc Phong, phường Vũng Áng) đã mua trước đó, chị Nga đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng dãy nhà trọ 2 tầng gồm 12 phòng. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 9 để phục vụ người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Đón đầu nhu cầu, chị Lê Thị Nga ở xã Cẩm Bình đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê tại phường Vũng Áng.

Chị Lê Thị Nga cho biết: “Trong tương lai, khi nhiều dự án công nghiệp tiếp tục được triển khai, nhất là dự án Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh xây dựng thì nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng sẽ còn tăng cao. Vì vậy, tôi quyết định đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê. Thay vì chỉ giữ đất chờ tăng giá, tôi thấy đầu tư xây dựng nhà trọ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tạo nguồn thu ổn định và lâu dài”.

Câu chuyện của chị Nga không phải là cá biệt. Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến các khu vực gần nhà máy, khu công nghiệp để đầu tư bất động sản và xây dựng nhà ở cho thuê. Thống kê sơ bộ, trong 7 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn phường Vũng Áng có khoảng 30 hộ dân xin cấp phép xây dựng nhà ở kết hợp kinh doanh phòng trọ. Sự gia tăng các công trình mới cho thấy phân khúc nhà ở cho thuê đang dần trở thành một kênh đầu tư được quan tâm tại địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh của tỉnh.

Nhà trọ cho thuê tại phường Vũng Áng phục vụ nhu cầu của công nhân, người lao động.

Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: "Hiện trên địa bàn có hàng nghìn công nhân, người lao động làm việc và công tác. Trong khi đó, địa phương chưa có khu nhà ở công nhân tập trung nên nhu cầu thuê nhà trọ vẫn khá lớn. Trước nhu cầu thực tế, nhiều hộ dân đã xây dựng các dãy nhà trọ cho thuê. Trên cơ sở quy hoạch, nhu cầu và các quy định hiện hành, chính quyền địa phương xem xét, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, bảo đảm đúng quy định pháp luật".

Không riêng các địa bàn có khu công nghiệp, thị trường nhà ở cho thuê tại khu vực đô thị cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tại phường Thành Sen, nhu cầu thuê nhà của người lao động, cán bộ, công chức, sinh viên và các hộ gia đình trẻ đang tạo thêm động lực cho loại hình nhà trọ, căn hộ mini phát triển. Theo thống kê của địa phương, đến nay, toàn phường có 315 hộ dân tham gia kinh doanh nhà trọ, nhà ở cho thuê; tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà trọ cho thuê của anh Trương Văn Thuýnh ở TDP 33, phường Thành Sen vừa đưa vào hoạt động.

Vừa đưa vào hoạt động nhà trọ 2 tầng, anh Trương Văn Thuýnh ở TDP 33, phường Thành Sen cho biết: "Qua quá trình khảo sát thị trường và chạy quảng cáo trên mạng xã hội, tôi nhận thấy nhu cầu thuê nhà, thuê phòng khá lớn, nhất là ở phân khúc giá thuê dưới 3 triệu đồng/phòng. Vì vậy, tôi đã quyết định đầu tư xây dựng và kinh doanh phòng trọ. Hiện tại, riêng khu đô thị mới thuộc TDP 33 cũng có 4 công trình nhà trọ đang được xây dựng. Điều đó cho thấy nhiều người cũng đang nhìn thấy tiềm năng của phân khúc này”.

Sự xuất hiện của nhiều công trình mới cho thấy bất động sản cho thuê đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên đối với các nhà đầu tư. Nếu đất nền phụ thuộc nhiều vào biến động giá và khả năng thanh khoản, nhà ở cho thuê có thể tạo dòng tiền định kỳ khi được đầu tư đúng vị trí và đáp ứng nhu cầu thực tế.

Một khu nhà trọ 3 tầng ở đường Hà Tông Chính, phường Thành Sen đang được xây dựng.

Các khu vực gần khu công nghiệp, nhà máy, trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện... thường có lợi thế về lượng khách thuê. Sự khởi sắc của bất động sản nhà ở cho thuê không chỉ mở thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho người dân mà còn góp phần giải bài toán an cư cho lực lượng lao động đang gia tăng tại các khu công nghiệp.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tháng 5 và tháng 6/2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 33.000 lao động. Nhu cầu nhân lực gia tăng cùng sự phát triển của các dự án công nghiệp lớn đang mở rộng dư địa cho thị trường nhà ở, nhà trọ cho thuê trên địa bàn Hà Tĩnh.

Việc người dân đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê đang góp phần bổ sung chỗ ở cho công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tập trung cho người lao động còn hạn chế, việc người dân đầu tư xây dựng nhà trọ, nhà ở cho thuê đang góp phần bổ sung chỗ ở, đáp ứng một phần nhu cầu trước mắt. Từ những dãy phòng trọ mới "mọc lên" trên địa bàn, thị trường bất động sản cho thuê ở Hà Tĩnh đang cho thấy sức sống mới. Tuy nhiên, để thị trường tăng trưởng bền vững, cùng với việc khai thác hiệu quả quỹ đất và đón đầu cơ hội đầu tư, việc phát triển nhà ở cho thuê cần gắn với quy hoạch, bảo đảm chất lượng công trình và các điều kiện sống thiết yếu cho người thuê.