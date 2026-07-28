Thông tuyến đường trăm tỷ từng "cụt" hai đầu sau nhiều năm thi công

Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam 26/07/2026 17:00 Sáng 26/7, tại Lâm Đồng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam.

Trồng cam hữu cơ - xu hướng tất yếu của nông nghiệp Hà Tĩnh 26/07/2026 15:58 Từ những kết quả bước đầu, Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng diện tích cam hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và tạo động lực phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Những hộ kinh doanh nào phải kê khai thuế trước ngày 31/7? 26/07/2026 14:00 Đến ngày 26/7, Hà Tĩnh ghi nhận 1.555 hộ hoàn thành kê khai thuế quý II/2026, nộp hơn 13,2 tỷ đồng vào ngân sách. Các hộ còn lại thuộc diện kê khai đợt này đang gấp rút hoàn thiện thủ tục trước ngày 31/7.

Nhanh chóng khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác 26/07/2026 11:40 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tổ chức thi công khắc phục hư hỏng kênh Sông Rác.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 26/07/2026 09:28 Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch so với mức trung bình giai đoạn trước là một trong những mục tiêu quan trọng Hà Tĩnh đặt ra trong kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026 - 2030.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở khu kinh tế, cụm công nghiệp 26/07/2026 06:05 Không chỉ giúp giảm chi phí điện, hệ thống điện mặt trời mái nhà đang trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp Hà Tĩnh để chủ động nguồn năng lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh và nâng cao sức cạnh tranh.

"Làm sạch" dữ liệu kinh doanh, tạo nền tảng quản lý minh bạch 25/07/2026 15:26 Từ những hồ sơ kinh doanh cần rà soát, Hà Tĩnh đang từng bước chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới hệ thống thông tin minh bạch, chính xác, phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý.

Khách hàng Hà Tĩnh trúng giải nhất chương trình khuyến mại của Vietcombank 25/07/2026 10:04 Trong kỳ quay số đầu tiên, Hà Tĩnh có 4 khách hàng trúng giải chương trình “Có Vietcombank – Rinh quà kỳ tích”, trong đó 1 khách hàng may mắn trúng giải nhất.

Hà Tĩnh đứng thứ 3 toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công 25/07/2026 08:05 Đến ngày 19/7, Hà Tĩnh giải ngân hơn 3.291 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và xếp thứ 3/34 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Khi cỏ trở thành cây trồng có giá trị kinh tế 25/07/2026 07:04 Từ nguồn thức ăn cho gia súc, cây cỏ đang trở thành nền tảng để phát triển chăn nuôi Hà Tĩnh. Mở rộng vùng trồng cỏ giúp người dân giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

"Soi" tiến độ hoàn thiện các hạng mục để đóng cửa mỏ đá Mồng Gà 24/07/2026 15:00 Sau khi đóng cửa mỏ đá Mồng Gà (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), hiện trạng khu vực mỏ phải đưa về trạng thái an toàn, bảo vệ khoáng sản còn lại chưa khai thác và bàn giao cho địa phương để quản lý.

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng 24/07/2026 14:15 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

WB hỗ trợ Hà Tĩnh triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu 24/07/2026 13:43 Đoàn công tác Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới đã cập nhật tiến độ chuẩn bị, rà soát phạm vi đầu tư và thống nhất các bước thực hiện tiếp theo để triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm? 24/07/2026 13:37 Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng ghẹ, tôm tít, thu tiền triệu mỗi ngày 24/07/2026 10:00 Những ngày qua trời yên, biển lặng, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang tích cực bám biển đánh bắt ghẹ và tôm tít.

Tài chính thị trường ngày 24/7: Chậm trả lương, doanh nghiệp có thể bị phạt 100 triệu đồng 24/07/2026 07:45 Từ 10/9, doanh nghiệp chậm hoặc trả thiếu lương có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, đồng thời phải trả đủ tiền lương còn thiếu và khoản lãi phát sinh cho người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tiếp đà khởi sắc, doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc nửa cuối năm 24/07/2026 05:00 Từ những kết quả tích cực về doanh thu, đơn hàng, các doanh nghiệp Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác thị trường, quyết tâm duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã 23/07/2026 17:27 Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững.

Nâng cấp quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh: Giữ nhịp thi công, không để vướng mắc phát sinh 23/07/2026 15:20 Công trường dự án nâng cấp quốc lộ 1 qua trung tâm Hà Tĩnh đang tăng tốc. Cùng với thi công, các vướng mắc được tập trung xử lý, bảo đảm tiến độ.

Nuôi “đặc sản” rừng thành công trên vùng biển ngang 23/07/2026 15:05 2 hộ dân ở thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải, Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng nuôi hươu sao lấy nhung và chồn hương, bước đầu đã thành công.

Giá xăng E10 RON 95-III tăng gần 900 đồng một lít 23/07/2026 14:56 Từ 15h hôm nay (23/7), giá xăng, dầu cùng tăng 880-2.440 đồng một lít, kg, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Cánh đồng lớn mở lối cho nông nghiệp hiện đại ở Hà Tĩnh 23/07/2026 14:00 49/69 xã, phường ở Hà Tĩnh đang triển khai tập trung, tích tụ gần 14.000 ha ruộng đất, từng bước hình thành cánh đồng lớn, tạo nền tảng đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững.

Một tuần thu phí, cao tốc Hà Tĩnh dần vận hành "trơn tru" 23/07/2026 13:42 Sau 1 tuần triển khai thu phí tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, các sự cố về thiết bị nhận diện gặp trục trặc, tài xế chưa dán thẻ hay tài khoản không đủ tiền khi qua trạm đã giảm dần, góp phần cho dòng phương tiện lưu thông thuận lợi, ổn định.

Cần đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án kênh 19/5 "về đích" trước mùa mưa bão 23/07/2026 10:23 Sau hơn 1 năm rưỡi thi công, nhiều hạng mục của tuyến kênh 19/5 qua xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) vẫn dang dở, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm 23/07/2026 08:46 Ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện trên địa bàn Hà Tĩnh. Việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch là giải pháp hàng đầu nhằm bảo vệ đàn gia cầm, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Tài chính thị trường ngày 23/7: Lãi suất cho vay bình quân lên mức 10,5%/năm 23/07/2026 07:47 Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước mới công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước đó, lên khoảng 8,1-10,5%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

131 sản phẩm tiêu biểu của Hà Tĩnh được giới thiệu trên triển lãm trực tuyến 23/07/2026 05:27 Triển lãm trực tuyến sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 giới thiệu 131 sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số, góp phần mở rộng cơ hội quảng bá, kết nối giao thương.

Hà Tĩnh đóng cửa mỏ đá rộng gần 9,7ha thuộc dãy núi Hồng Lĩnh 23/07/2026 05:16 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại khu vực núi Mồng Gà, thuộc địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.