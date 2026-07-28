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Kinh tế

Thông tuyến đường trăm tỷ từng "cụt" hai đầu sau nhiều năm thi công

Sĩ Hoàng - Giang Nam
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(Baohatinh.vn) - Sau nhiều năm thi công và vướng mắc đấu nối ở hai đầu tuyến, dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (cũ) thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

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Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (cũ), nay gọi là đường Lê Hồng Phong khởi công từ tháng 12/2022. Dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây lắp hơn 115 tỷ đồng do Công ty TNHH Như Nam (phường Bắc Hồng Lĩnh) thi công.
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Trước đây, dù mọi hạng mục đã cơ bản hoàn thiện, công trình vẫn chưa thể đấu nối với quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn để có thể nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Trong ảnh: Điểm cụt tại nút giao với quốc lộ 8. Ảnh tư liệu
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Những vướng mắc liên quan đến thủ tục đấu nối với quốc lộ 8, đường Tiên Sơn chưa được giải quyết khiến tuyến đường trong tình trạng "cụt" hai đầu trong thời gian dài. Trong ảnh: Điểm cụt tại nút giao với đường Tiên Sơn. Ảnh tư liệu
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Để tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, thời gian qua, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án tổ chức giao thông, triển khai đồng bộ các hạng mục đấu nối ở hai đầu tuyến, tạo điều kiện sớm thông tuyến và đưa công trình vào khai thác.
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Cụ thể, tại điểm giao với quốc lộ 8, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục gồm nền đường, mặt đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống đảo giao thông và điện chiếu sáng
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Việc xây dựng đảo giao thông sẽ góp phần phân luồng phương tiện từ đường Lê Hồng Phong ra quốc lộ 8 an toàn, hạn chế xung đột giao thông tại nút giao.
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Tại điểm đấu nối với đường Tiên Sơn, các hạng mục nền đường, mặt đường đã được hoàn thành, đồng thời đơn vị thi công đang lắp đặt, hoàn thiện hệ thống biển báo, tổ chức giao thông để bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi.
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Ghi nhận tại hiện trường, hệ thống nền, mặt đường, dải phân cách và điện chiếu sáng trên tuyến chính đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang cho trục giao thông quan trọng của khu vực.
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Hiện nay, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục cuối như sơn kẻ vạch đường, lắp đặt bổ sung biển báo giao thông, hoàn thiện đảo dẫn hướng, chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực đấu nối với quốc lộ 8 trước khi nghiệm thu, bàn giao công trình.
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"Đến nay, các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng để chủ đầu tư nghiệm thu, dự kiến bàn giao và đưa công trình vào sử dụng từ đầu tháng 8", ông Nguyễn Công Thiện - Trưởng phòng Quản lý dự án 3 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh) thông tin.
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Việc thông tuyến sau nhiều năm thi công không chỉ chấm dứt tình trạng tuyến đường trăm tỷ "cụt" hai đầu mà còn phát huy hiệu quả đầu tư, tạo trục kết nối đồng bộ giữa quốc lộ 8 với mạng lưới giao thông đô thị, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

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Tags:

#Đường giao thông #dự án đường vành đai

Chủ đề An toàn giao thông

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