Thông tuyến đường trăm tỷ từng "cụt" hai đầu sau nhiều năm thi công

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều năm thi công và vướng mắc đấu nối ở hai đầu tuyến, dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (cũ) thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Trước đây, dù mọi hạng mục đã cơ bản hoàn thiện, công trình vẫn chưa thể đấu nối với quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn để có thể nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Trong ảnh: Điểm cụt tại nút giao với quốc lộ 8. Ảnh tư liệu
Những vướng mắc liên quan đến thủ tục đấu nối với quốc lộ 8, đường Tiên Sơn chưa được giải quyết khiến tuyến đường trong tình trạng "cụt" hai đầu trong thời gian dài. Trong ảnh: Điểm cụt tại nút giao với đường Tiên Sơn. Ảnh tư liệu
Cụ thể, tại điểm giao với quốc lộ 8, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục gồm nền đường, mặt đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống đảo giao thông và điện chiếu sáng
Tại điểm đấu nối với đường Tiên Sơn, các hạng mục nền đường, mặt đường đã được hoàn thành, đồng thời đơn vị thi công đang lắp đặt, hoàn thiện hệ thống biển báo, tổ chức giao thông để bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi.
Hiện nay, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục cuối như sơn kẻ vạch đường, lắp đặt bổ sung biển báo giao thông, hoàn thiện đảo dẫn hướng, chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực đấu nối với quốc lộ 8 trước khi nghiệm thu, bàn giao công trình.
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