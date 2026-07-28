Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự buổi làm việc.

Chiều 28/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các tổng công ty, đơn vị liên quan về Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng; ký kết các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ và triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Báu Hà, Nguyễn Trọng Hiếu; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Về phía Petrovietnam có ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc, lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Lãnh đạo Petrovietnam và các đơn vị thành viên tham dự buổi làm việc.

Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng được Petrovietnam và đơn vị tư vấn là Viện Dầu khí Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo lần 8. Quá trình xây dựng, đơn vị tư vấn đã cơ bản tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của tỉnh Hà Tĩnh về bố cục, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, số liệu hiện trạng...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đề án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (đến 2035), Petrovietnam ưu tiên triển khai các dự án nền tảng gồm: Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, hạ tầng phân phối khí; Trung tâm dữ liệu AI và nhà máy khí công nghiệp; nhóm dự án mở rộng (O&M, kho hóa chất lỏng…). Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 4 tỷ USD.

Giai đoạn 2 (sau năm 2035), Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng từng bước được mở rộng sang các lĩnh vực hydrogen xanh, amoniac xanh, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, điện gió ngoài khơi cùng các ngành công nghiệp năng lượng mới. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2 khoảng 8,1 tỷ USD (nếu tính cả các dự án điện gió ngoài khơi, trên bờ dự kiến lên 21 tỷ USD).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà: Bộ Công Thương đánh giá Hà Tĩnh là 1 trong 2 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ có tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi. Đề nghị Petrovietnam nghiên cứu, triển khai sớm dự án điện gió ngoài khơi. Về các dự án trong Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng, chủ đầu tư sẽ được hưởng các chính sách cao nhất tại KKT; tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa về thủ tục đầu tư, các bước triển khai, sớm đưa các dự án vào vận hành.

Việc triển khai xây dựng Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030; Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch điện VIII; Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về định hướng phát triển Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng theo mô hình liên kết chuỗi giá trị và cộng sinh công nghiệp, tối ưu hạ tầng và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, năng lượng là nền tảng quan trọng, giữ vai trò động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Với định hướng phát triển bền vững, Petrovietnam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị liên quan để hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng, hướng tới hình thành một trung tâm công nghiệp - năng lượng hiện đại, xanh và có sức lan tỏa.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam khẳng định, Tập đoàn sẽ bố trí đầy đủ nguồn lực đầu tư, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh theo định hướng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thành viên các dự án tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh để triển khai các phần việc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án theo cam kết, góp phần sớm đưa các dự án vào vận hành, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tập đoàn tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư để các dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao sự chủ động của Petrovietnam trong xây dựng Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng có ý nghĩa quan trọng đối với Hà Tĩnh, khu vực và cả nước trong việc đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Đây là động lực quan trọng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng - logistics - dữ liệu số hiện đại tại KKT Vũng Áng.

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện đề án. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp chỉ đạo, giao Petrovietnam và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp hoàn thiện đề án. Vì vậy, đề nghị Petrovietnam tiếp thu các ý kiến, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tính khả thi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Hiện có 2 dự án (Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị Petrovietnam quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hoàn thành đúng tiến độ cam kết.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, những nội dung thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, tuyệt đối không để chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng trân trọng cảm ơn Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã dành nhiều nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Những hoạt động này thể hiện trách nhiệm xã hội, tình cảm và sự gắn bó của Tập đoàn đối với Hà Tĩnh, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố niềm tin của người dân đối với các chủ trương phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định: Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của Hà Tĩnh mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược về công nghiệp, năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Petrovietnam và tỉnh Hà Tĩnh đã cử các tổ công tác tập trung hoàn thiện đề án. Qua rà soát và nhiều lần thảo luận giữa 2 bên, nội dung đề án đã cơ bản hoàn chỉnh, trong đó làm rõ các nội hàm của đề án, xác định các vấn đề liên quan đến các cơ chế để báo cáo Trung ương.

Tỉnh kỳ vọng đề án được triển khai sớm. Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư và tỉnh sẽ đề xuất Trung ương tháo gỡ về cơ chế, chính sách, cách thức triển khai, điều chỉnh một số quy hoạch liên quan.

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với Petrovietnam hoàn thiện đề án, cụ thể hóa kế hoạch và lộ trình triển khai; tập trung đôn đốc thực hiện các dự án trọng điểm; đồng thời từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Theo đó, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tập đoàn Nebula Energy đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại KKT Vũng Áng. Thỏa thuận được ký kết với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các bên về nghiên cứu và đánh giá cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu tích hợp hạ tầng LNG tại KKT Vũng Áng nhằm sử dụng nhiệt lạnh từ LNG tái hóa tại kho LNG Bắc Trung Bộ và kéo dài chuỗi giá trị LNG tại KKT Vũng Áng.

Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tập đoàn Nebula Energy đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại KKT Vũng Áng.

Dịp này, PV GAS và Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo nội dung thỏa thuận, PV GAS và MobiFone sẽ phối hợp nghiên cứu các mô hình đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.

PV GAS và Tổng công ty Viễn thông MobiFone kết thỏa thuận hợp tác.

PV GAS và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc mua bán khí LNG tái hóa cho dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hợp tác giữa các bên trong việc cung cấp và tiêu thụ khí LNG tái hóa cho dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III.

PV GAS và PV POWER ký kết biên bản ghi nhớ về việc mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Petrovietnam đã triển khai các chương trình an sinh xã hội tại Hà Tĩnh.

Theo đó, trong năm 2026, Tập đoàn dành hơn 110 tỷ đồng cho các chương trình xây dựng trường học, hỗ trợ y tế và phát triển giáo dục.