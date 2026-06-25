Hà Tĩnh đồng hành để dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III triển khai theo kế hoạch

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 25/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP và B.Grimm Power Public Company Limited về giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 9/6/2026.

Lãnh đạo liên danh nhà đầu tư của dự án tham dự buổi làm việc.

Dự án được triển khai trên địa bàn phường Hoành Sơn với mục tiêu sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Diện tích dự kiến sử dụng 51,71 ha mặt đất và 15,96 ha mặt nước biển; quy mô công suất khoảng 1.500 MW; tổng vốn đầu tư dự kiến 51.430 tỷ đồng.

Ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh một số nội dung trong quá trình triển khai dự án.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục thành lập công ty dự án theo quy định; hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; làm việc với nhà cung cấp thiết bị tua-bin khí để đàm phán đặt cọc/giữ chỗ thiết bị nhằm chủ động về tiến độ triển khai dự án.

Nhà đầu tư cũng đang triển khai các công việc liên quan đến thu xếp vốn cho dự án, đàm phán hợp đồng mua bán điện, hợp đồng mua nhiên liệu LNG; phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong công tác rà soát tổng thể mặt bằng, các điểm giao diện, đấu nối, xả thải nước làm mát, giải phóng mặt bằng mỏ cát Cụp Bàu.

Nhà đầu tư dự kiến tháng 8/2026 thành lập công ty dự án, trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và trình quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; phấn đấu hoàn thành tổ máy 1 vào tháng 6/2030 và hoàn thành tổ máy 2 vào tháng 12/2030; dự kiến vận hành thương mại tổ máy 1 vào quý I/2031 và vận hành thương mại tổ máy 2 vào quý II/2032.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cho ý kiến liên quan đến đề xuất của chủ đầu tư về nhà ở công nhân phục vụ xây dựng dự án và khu vực đổ thải của dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh một số nội dung: nghiên cứu, phối hợp nhà đầu tư trong quá trình góp ý sửa đổi các quy định và đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét áp dụng các cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án; xem xét triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao mặt nước cho dự án; xem xét có ý kiến giao EVN/EVNNPT đầu tư xây dựng tuyến đường dây truyền tải điện 500kV đấu nối nhà máy điện LNG Vũng Áng III vào hệ thống điện quốc gia.

Đồng thời, chỉ đạo PV Gas khẩn trương tổ chức triển khai thi công dự án Kho khí LNG; chỉ đạo đơn vị khai thác mỏ cát Cụp Bàu khẩn trương hoàn thiện công tác khai thác; hỗ trợ vật liệu san lấp cho dự án…

Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn chủ đầu tư các thủ tục về thành lập doanh nghiệp triển khai dự án; đề nghị chủ đầu tư xác định rõ thời gian khởi công dự án để triển khai thực hiện hiệu quả.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cũng đã báo cáo các phần việc hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, tham mưu, tư vấn cho nhà đầu tư các giải pháp khả thi trong quá trình triển khai dự án thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận sự chủ động của liên danh nhà đầu tư trong triển khai dự án và khẳng định tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa để triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục liên quan để đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch.

Chủ đầu tư cần phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai các nội dung; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh, các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.