Dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi đầu tiên ở Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, góp phần khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo và hạ tầng thủy lợi hiện có.
Những tấm pin quang điện được lắp đặt trên hệ thống khung thép và cọc khoan nhồi kiên cố, chạy dọc theo lòng kênh, vừa đảm bảo dòng chảy thông suốt, vừa tối ưu hóa khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời.
Đến nay, công trình đã phát lên lưới khoảng 500 MWh điện, vận hành ổn định và đạt hiệu quả tích cực.
Hệ thống pin được làm mát tự nhiên từ hơi nước lòng kênh giúp nâng cao hiệu suất phát điện, đồng thời giảm bốc hơi nước, tiết kiệm quỹ đất và chi phí giải phóng mặt bằng, hạn chế tác động đến môi trường và đời sống người dân.
Ông Lương Văn Hiến - Giám đốc Thiết kế kỹ thuật, Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP cho biết: “Đơn vị thi công đã khảo sát kỹ lưỡng từng vị trí để điều chỉnh phương án lắp đặt phù hợp với điều kiện thực tế. Các tấm pin được bố trí nghiêng 10 độ để tối ưu hóa khả năng thu nhận bức xạ mặt trời."
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