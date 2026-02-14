Thủy điện Ngàn Trươi đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi vận hành hiệu quả trong năm 2025.

Ngay từ đầu năm 2025, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi tập trung cao cho công tác vận hành an toàn, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất điện. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm các tổ máy hoạt động liên tục, thông suốt, phát huy tối đa công suất thiết kế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhà máy xác định là công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, máy móc và tuyến đường dây 110 kV theo đúng quy trình, quy định kỹ thuật. Các kế hoạch sửa chữa định kỳ được xây dựng chi tiết, bám sát điều kiện vận hành thực tế, bảo đảm vừa nâng cao độ tin cậy của thiết bị, vừa hạn chế tối đa thời gian ngừng máy.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH của địa phương và khu vực.

Song song với đó, tổ sửa chữa và vận hành thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống. Việc phát hiện sớm nguy cơ, chủ động xử lý các tồn tại kỹ thuật đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa sự cố, nâng cao độ khả dụng của các tổ máy, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động công suất của hệ thống điện quốc gia.

Anh Phan Văn Phượng - trực chính tại Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi cho biết: “Trong quá trình vận hành, đội ngũ kỹ sư, công nhân luôn tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật và quy định an toàn. Chúng tôi thường xuyên theo dõi các thông số vận hành, kịp thời phân tích những biến động bất thường để có phương án xử lý phù hợp. Mỗi ca trực đều đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và công trình, đồng thời duy trì sản lượng phát điện ổn định theo kế hoạch điều độ”.

Lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi thường xuyên kiểm tra, động viên cán bộ nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch phát điện.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, việc phối hợp trong công tác điều hành và điều tiết hồ chứa cũng được Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đặc biệt chú trọng. Đơn vị duy trì mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 để thống nhất phương án, bảo đảm tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt.

Nhờ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đã hoàn thành kế hoạch phát điện năm 2025 theo chỉ tiêu đã đề ra. Qua đó đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH của địa phương và khu vực.

Năm 2026, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đặt mục tiêu đạt sản lượng theo công suất thiết kế.

Không chỉ chú trọng các chỉ tiêu kinh tế, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi còn xác định rõ trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn hồ đập và phòng chống thiên tai. Trước yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ công trình và an toàn vùng hạ du, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan, mưa lũ, cháy nổ có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

Theo đó, nhà máy thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn; cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo để kịp thời nắm bắt tình hình. Trên cơ sở tính toán lưu lượng nước về hồ, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan trong việc điều tiết, xả nước hồ chứa một cách khoa học, hợp lý.

Ông Trương Minh Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi khẳng định: “Bảo đảm an toàn hồ đập và an toàn cho người dân vùng hạ du luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi xác định, hiệu quả sản xuất điện phải song hành với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Vì vậy, mọi hoạt động vận hành đều tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định, đồng thời luôn chủ động trong phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro”.

Hệ thống kỹ thuật tại nhà máy được kiểm tra thường xuyên.

Cùng với đó, công tác an toàn lao động, PCCC, cứu nạn cứu hộ được nhà máy triển khai bài bản, thường xuyên. Các phương án, kịch bản xử lý sự cố được rà soát, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế; lực lượng tại chỗ được huấn luyện, diễn tập định kỳ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Năm 2026, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đặt mục tiêu đạt sản lượng theo công suất thiết kế. Để hiện thực hóa các chỉ tiêu này, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật và vận hành sản xuất.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những nguồn cung điện quan trọng.

Theo ông Trương Minh Hà, trong thời gian tới, nhà máy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc nhằm bảo đảm sẵn sàng huy động tối đa công suất khi hệ thống yêu cầu. Cùng với đó, đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch sửa chữa, bảo trì hạ tầng cơ sở, bảo đảm các thiết bị luôn trong trạng thái vận hành tốt nhất. “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng KHKT, công nghệ mới vào sản xuất điện; tăng cường công tác quản lý an toàn, bảo hộ lao động, PCCC. Đồng thời, triển khai các giải pháp kiểm soát, tiết kiệm tối đa các chi phí, qua đó nâng cao hiệu quả SXKD” - ông Hà nhấn mạnh.

Với nền tảng vận hành ổn định, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân có trình độ chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những nguồn cung điện quan trọng, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn công trình, đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững của địa phương và hệ thống điện quốc gia.