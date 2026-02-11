Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp, Khu Quản lý đường bộ II yêu cầu khẩn trương bảo hành

Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản đề nghị Ban QLDA 4 khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành đối với nhiều dự án sửa chữa QL1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Trên QL 1 qua Hà Tĩnh, nhiều đoạn nền và mặt đường bị hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt vỡ, rạn nứt mai rùa và hằn lún vệt bánh xe khá nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, tại một số đoạn tuyến sau khi đưa vào khai thác đã xuất hiện hằn lún vệt bánh xe sâu từ 1,5-2,5cm, có vị trí lên tới 4-6cm; một số tấm đan rãnh thoát nước bị nứt vỡ, gãy hỏng; biển báo hư hỏng, vạch sơn mờ. Các tồn tại này phát sinh trong thời gian bảo hành nhưng chưa được khắc phục triệt để, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến QL1 - trục giao thông huyết mạch.

Khu Quản lý đường bộ II cho biết đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu sửa chữa các hư hỏng, kể cả các hư hỏng mới phát sinh. Tuy nhiên đến nay việc khắc phục vẫn chưa hoàn thành. Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đơn vị yêu cầu hoàn tất sửa chữa trước ngày 15/2/2026.

Đồng thời nhấn mạnh, Ban QLDA 4 và các nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền nếu xảy ra tai nạn giao thông do các hư hỏng chậm được xử lý.

Được biết, vào đầu năm 2024, Tập đoàn Cienco4 đã triển khai dự án trung tu quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), trong đó, tập trung sửa chữa những đoạn tuyến, vị trí bị hư hỏng nặng bằng cách cào bóc lớp bê tông mặt đường bị xuống cấp, thảm lại lớp bê tông nhựa mới. Mặt đường vì thế cũng đã được cải thiện, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Mỗi lần di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn Hà Tĩnh, trong đó có vòng xuyến Bùi Cầm Hổ (phường Nam Hồng Lĩnh), tôi thấy mặt đường xuất hiện tình trạng lồi lõm, nếu không cẩn thận có thể dẫn tới mất lái, gây mất an toàn cho phương tiện Tài xế Lê Hoàng Thái Dương - phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh