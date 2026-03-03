Điện lực Hà Tĩnh tra soát công tơ, minh bạch hóa đơn tiền điện

Nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, trang trí dịp Tết Nguyên đán tăng cao là một trong những nguyên nhân đẩy sản lượng tiêu thụ điện năng sinh hoạt tháng 2 tăng cao.

Kỳ hoá đơn tiền điện tháng 2/2026 năm nay rơi với dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Trong 9 ngày nghỉ Tết, sản lượng điện sinh hoạt trung bình toàn tỉnh đạt 4,48 triệu kWh/ngày, tăng hơn 32% so với tuần trước kỳ nghỉ. Tính chung trong tháng 2, sản lượng tiêu thụ điện đạt 126,143 triệu kWh.

Cùng với sự gia tăng sản lượng tiêu thụ điện, việc hoá đơn tiền điện có thể tăng cao hơn tháng trước cũng đặt ra những tâm lý băn khoăn của một bộ phận khách hàng. Do đó, trước kỳ ghi chỉ số hoá đơn tiền điện tháng 2, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức rà soát tổng thể hệ thống đo đếm, bảo đảm việc ghi chỉ số và tính toán tiền điện được thực hiện chính xác, minh bạch trong từng chỉ số công tơ, từng hóa đơn phát hành.

Các đội quản lý điện lực trên địa bàn đã thực hiện nghiêm quy trình ghi chỉ số công tơ; kiểm soát chặt chẽ dữ liệu đo xa và kiểm tra trực tiếp công tơ đối với những trường hợp tăng đột biến.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa của công ty đạt 100%, giúp việc ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ được thực hiện tự động, khách quan, hạn chế tối đa sai sót. Dữ liệu được theo dõi theo ngày, phân tích biểu đồ phụ tải để kịp thời phát hiện các biến động bất thường. Trong kỳ ghi chỉ số hoá đơn tiền điện tháng 2/2026, chúng tôi đã phối hợp, yêu cầu đơn vị quản lý điện lực tại các khu vực tăng cường phân tích sản lượng theo từng nhóm khách hàng; rà soát các trường hợp có mức tăng cao so với tháng liền kề; kiểm tra chéo quy trình trước khi phát hành hóa đơn. Đây là nhiệm vụ được then chốt, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về nâng cao chất lượng dịch vụ và minh bạch thông tin trong kinh doanh điện năng, bảo đảm quyền lợi chính đáng và niềm tin của khách hàng”.

Kỳ ghi chỉ số công tơ điện tháng 2/2026 diễn ra từ ngày 26 - 28/2, các đội quản lý điện lực trên địa bàn đã thực hiện nghiêm quy trình ghi chỉ số công tơ; kiểm soát chặt chẽ dữ liệu đo xa. Đặc biệt, các đơn vị đã tiến hành phúc tra đối với những hộ có sản lượng tăng cao đột biến so với tháng liền kề hoặc cùng kỳ. Cùng đó, thực hiện quy trình kiểm tra chéo nhằm bảo đảm “đúng chỉ số, đúng sản lượng, đúng quy định” trước ngày chốt ban hành hoá đơn (trước ngày 3/3/2026).

Cán bộ Đội Quản lý điện lực khu vực Thành Sen cùng khách hàng kiểm tra, đối chiếu chỉ số công tơ trước kỳ ban hành hoá đơn tiền điện tháng 2.

Ông Dương Kim Diên - Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Thành Sen cho biết: “Trong tháng 2 với nhiều hoạt động, nhu cầu dùng điện tăng cao, nhất là phục vụ dịp Tết Nguyên đán, đội đã chủ động nắm bắt tình hình sử dụng điện trên địa bàn, tăng cường hướng dẫn người dân theo dõi sản lượng điện hằng ngày qua ứng dụng và website chăm sóc khách hàng. Trong kỳ ghi chỉ số, chúng tôi rà soát kỹ lưỡng toàn bộ dữ liệu đo xa; đối với các trường hợp có sản lượng tăng bất thường, cán bộ kỹ thuật sẽ rà soát biểu đồ phụ tải theo ngày, đối chiếu lịch sử sử dụng điện. Chúng tôi xác định việc giải thích rõ cơ chế tính giá điện, minh bạch sản lượng tiêu thụ là trách nhiệm của ngành điện. Nếu khách hàng có nhu cầu kiểm tra, đơn vị sẵn sàng phối hợp phúc tra công tơ, đối chiếu chỉ số và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời”.

Bên cạnh công tác phúc tra, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục duy trì thông suốt các kênh tiếp nhận thông tin như Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 1900.6769, ứng dụng và website chăm sóc khách hàng, giao dịch trực tiếp tại các đội quản lý điện lực. Mọi thông tin phản ánh sẽ được các bộ phận chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và phản hồi kịp thời theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cán bộ Phòng Kinh doanh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) kiểm tra chỉ số, soát xét trước kỳ ban hành hoá đơn tiền điện gửi khách hàng.

Sự chủ động của ngành điện đã nhận được sự đồng hành của nhiều khách hàng. Chị Nguyễn Thị Hoa (xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Dịp Tết vừa qua, con cái đi làm xa đều về sum họp nên điện sử dụng cũng tăng so với ngày thường. Nhờ các tin nhắn thông báo và ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện, tôi có thể theo dõi sản lượng tiêu thụ hằng ngày ngay trên điện thoại, khá chủ động. Điều tôi yên tâm là mọi thông tin đều được công khai, minh bạch, nếu cần có thể kiểm tra, đối chiếu dễ dàng qua nhiều kênh khác nhau”.

Mới đầu tháng 3, Hà Tĩnh đã đón nắng nóng với nhiệt độ có nơi đạt 35 độ C, dự báo sản lượng tiêu thụ điện năng sẽ còn tăng khi nắng nóng vào mùa cao điểm.

Theo Công ty Điện lực, việc sản lượng điện sinh hoạt tăng hơn 32% trong dịp Tết là diễn biến phù hợp theo mùa vụ. Thời gian tới, trước dự báo thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt công tác phúc tra, kiểm soát hệ thống đo đếm, trong đó, trọng tâm là duy trì việc giám sát 100% dữ liệu công tơ điện tử từ xa; phân tích sản lượng theo từng nhóm khách hàng, từng khu vực để kịp thời phát hiện các trường hợp có biến động bất thường.