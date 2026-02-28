VinFast đầu tư gần 13.300 tỷ đồng xây Nhà máy sản xuất xe máy điện tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện Vinfast Hà Tĩnh sẽ xây dựng nhà xưởng trong quý I/2026 và sản xuất đại trà từ quý II/2026.
Ngày 28/2, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 13.254 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng trên tổng hơn 64 ha tại một phần lô đất thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 - Khu kinh tế Vũng Áng (thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng). Theo thiết kế, nhà máy có công suất 2 triệu xe/năm.
Mục tiêu dự án là sản xuất các loại xe máy điện, xe đạp điện, xây dựng nhà xưởng và các hoạt động phụ trợ hỗ trợ sản xuất xe máy điện, xe đạp điện.
Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 trong năm 2026 đạt công suất 1 triệu xe/năm; giai đoạn 2 (dự kiến từ cuối năm 2026) nâng lên 2 triệu xe/năm. Tiến độ thực hiện dự án được xác định: hoàn thiện các thủ tục và tiến hành xây dựng nhà xưởng trong quý I/2026; sản xuất đại trà từ quý II/2026.
Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh tiếp tục cụ thể hóa chủ trương thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn vào Khu kinh tế Vũng Áng; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.
