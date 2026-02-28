Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

VinFast đầu tư gần 13.300 tỷ đồng xây Nhà máy sản xuất xe máy điện tại Hà Tĩnh

Thu Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện Vinfast Hà Tĩnh sẽ xây dựng nhà xưởng trong quý I/2026 và sản xuất đại trà từ quý II/2026.

Ngày 28/2, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

bqbht_br_photo-30-1664587247425868623638.jpg
Theo thiết kế, nhà máy có công suất 2 triệu xe/năm.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 13.254 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng trên tổng hơn 64 ha tại một phần lô đất thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 - Khu kinh tế Vũng Áng (thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng). Theo thiết kế, nhà máy có công suất 2 triệu xe/năm.

Mục tiêu dự án là sản xuất các loại xe máy điện, xe đạp điện, xây dựng nhà xưởng và các hoạt động phụ trợ hỗ trợ sản xuất xe máy điện, xe đạp điện.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 trong năm 2026 đạt công suất 1 triệu xe/năm; giai đoạn 2 (dự kiến từ cuối năm 2026) nâng lên 2 triệu xe/năm. Tiến độ thực hiện dự án được xác định: hoàn thiện các thủ tục và tiến hành xây dựng nhà xưởng trong quý I/2026; sản xuất đại trà từ quý II/2026.

Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh tiếp tục cụ thể hóa chủ trương thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn vào Khu kinh tế Vũng Áng; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Tin liên quan

Tags:

#VinFast #xe máy điện #Hà Tĩnh #dự án công nghiệp #khu kinh tế Vũng Áng #đầu tư #nhà máy

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Chủ đề Vingroup

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.
Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Những ngày đầu năm mới, đội ngũ kỹ sư các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bên từng tổ máy, theo dõi từng thông số kỹ thuật để nối liền mạch điện quốc gia.
Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Ngày đầu năm mới, khi người người đang sum vầy bên gia đình thì những cán bộ, công nhân ngành Điện Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ mạch sáng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Những ngày đầu xuân 2026, trong sắc trời trong trẻo và nhịp sống mới lan tỏa khắp vùng Nam Hà Tĩnh, phường Sông Trí bước vào năm mới với tâm thế tự tin, khí thế và đầy triển vọng.
Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Trong bản hòa ca mùa xuân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn bền bỉ đảm bảo dòng điện đến từng nhà máy, từng nếp nhà, thắp lên ánh sáng góp phần đưa Hà Tĩnh không ngừng vươn tới.
Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, nâng công suất các nhà máy, đồng thời chú trọng đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng tầm chất lượng sản phẩm nước sạch phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
Ngày đêm “canh” dòng điện dịp Tết

Ngày đêm “canh” dòng điện dịp Tết

Tại Trạm 500 kV Hà Tĩnh - “mắt xích” quan trọng trên trục truyền tải quốc gia, đội ngũ kỹ sư đang ngày đêm “canh gác”, đảm bảo dòng điện an toàn trong thời khắc đặc biệt của năm.
[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào?

[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào?

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tăng quỹ đất để tạo không gian phát triển, xây dựng KKT trở thành trung tâm động lực của tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.