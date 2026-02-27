Nhiệt điện Vũng Áng 2: Vững nhịp vận hành, mở đà tăng trưởng

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.

Cùng với không khí thi đua sôi nổi trên các công trường, phân xưởng toàn tỉnh, tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, nhịp độ sản xuất cũng đang được duy trì khẩn trương, quyết liệt. Sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân không chỉ bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định mà còn góp phần mở ra động lực tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh.

Từ tháng 10/2024 đến nay, cầu cảng chuyên dụng của nhà máy đã tiếp nhận hàng chục chuyến tàu chở than, với trọng tải từ 60.000 đến gần 100.000 tấn mỗi chuyến. Công tác tiếp nhận, bốc dỡ và vận chuyển than từ cầu cảng về hệ thống kho dự trữ được tổ chức bài bản, nhịp nhàng giữa các bộ phận. Nhờ đó, nguồn nhiên liệu đầu vào luôn được đảm bảo, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình vận hành liên tục, ổn định của tổ máy.

Hệ thống cầu cảng hiện đại với tổng chiều dài 2.000m.

Anh Dương Đình Biểu – Trưởng ca vận hành bốc dỡ than chia sẻ: “Thời gian đầu, anh em vừa làm vừa hoàn thiện quy trình nên cũng có những bỡ ngỡ nhất định. Tuy nhiên, đến nay mọi khâu phối hợp giữa bộ phận cầu cảng, vận hành băng tải và kho than đã nhịp nhàng, thông suốt hơn rất nhiều. Hệ thống băng tải hoạt động ổn định, tốc độ được tối ưu, giúp rút ngắn thời gian bốc dỡ mỗi chuyến tàu”.

Công nhân nhà máy nỗ lực để đảm bảo việc bốc dỡ than.

Còn tại Phòng Điều khiển trung tâm - nơi được ví như “bộ não” của toàn nhà máy - mọi hoạt động sản xuất điện đều được theo dõi, điều hành và giám sát chặt chẽ theo thời gian thực. Hệ thống màn hình hiển thị dày đặc các thông số kỹ thuật về áp suất, nhiệt độ, công suất phát, lưu lượng nhiên liệu… giúp đội ngũ vận hành kịp thời phát hiện, xử lý mọi tình huống phát sinh.

Kể từ khi tổ máy số 1 chính thức vận hành thương mại vào ngày 22/7/2025, các kỹ sư, vận hành viên duy trì chế độ làm việc 3 ca, 5 kíp liên tục 24/7. Mỗi ca trực đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bàn giao, kiểm tra thiết bị, rà soát thông số, bảo đảm tổ máy vận hành an toàn, ổn định và đạt hiệu suất tối ưu.

Anh Phạm Văn Quý - Trưởng nhóm sản xuất cho biết: “Chúng tôi luôn đặt yếu tố an toàn và ổn định lên hàng đầu. Việc chủ động nguồn nhiên liệu cùng hệ thống giám sát hiện đại giúp tổ máy số 1 duy trì công suất ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia”.

Tại Phòng Điều khiển trung tâm, hàng chục kỹ sư người Việt Nam và nước ngoài đang tập trung cao độ kiểm tra các thông số của tổ máy số 1

Được khởi động từ năm 2007, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 chính thức đưa tổ máy số 1 vào vận hành thương mại từ ngày 22/7/2025, với công suất 665MW. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực bền bỉ của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong suốt quá trình triển khai dự án.

Dự án sử dụng công nghệ lò hơi “trên siêu tới hạn” là một trong những công nghệ hiện đại, quy mô lớn hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động thương mại, tổ máy số 1 đã vận hành ổn định, liên tục, đóng góp 254 triệu KWh điện cho lưới điện quốc gia.

Ông Yeoungdae Mun - Trưởng phòng Vận hành cho biết: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 không chỉ là một dự án năng lượng quan trọng của quốc gia, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh. Chúng tôi luôn áp dụng công nghệ tiên tiến, tuân thủ đầy đủ các quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, nhằm giảm thiểu tác động môi trường, đảm bảo an toàn và minh bạch trong hoạt động”.

Với việc sử dụng công nghệ hiện đại sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng phát thải CO2 và giảm công suất của các thiết bị phụ.

Song song với việc vận hành tổ máy số 1, hiện các nhà thầu cũng đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của tổ máy số 2, phấn đấu hoàn thành để sớm phát điện thương mại trong tháng 3/2026.

Khi cả hai tổ máy đi vào hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ tạo việc làm cho hơn 500 lao động; dự kiến cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia.

“Bên cạnh mục tiêu sản xuất điện an toàn, hiệu quả, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường như kiểm soát khí thải, xử lý tro xỉ, quản lý nguồn nước và giám sát tiếng ồn theo đúng quy định. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp giảm thiểu phát thải, nâng cao hiệu suất và tiết kiệm tài nguyên”, ông Yeoungdae Mun - Trưởng phòng Vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 nhấn mạnh thêm.

Nhiều hạng mục đang được hoàn thiện, sẵn sàng cho tháng 3/2026 sẽ vận hành thương mại tổ máy số 2 (Ảnh: Thu Trang - Đình Nhất).

Chủ động nguồn nhiên liệu, vận hành an toàn, hiệu quả tổ máy số 1 và tăng tốc hoàn thiện tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang từng bước khẳng định vị thế là nguồn cung cấp điện ổn định, tin cậy cho hệ thống lưới điện quốc gia. Khi hai tổ máy vận hành đồng bộ, nhà máy không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng, tạo việc làm và tăng thu ngân sách, mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Video hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.