Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, nhiều ngành hàng tăng trưởng ấn tượng

Kim ngạch xuất khẩu tăng trên 26%

Số liệu từ Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh tháng 2/2026 đạt khoảng 155,2 triệu USD, tăng 2,81% so với tháng 1/2026. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 306,16 triệu USD, tăng 26,01% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh tăng trưởng mạnh những tháng đầu năm.

Điểm đáng chú ý là thép và phôi thép tiếp tục giữ vai trò “trụ cột” khi chiếm tới hơn 84% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn. Sự phục hồi của ngành thép sau giai đoạn khó khăn đã tạo lực kéo lớn cho tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh. Hai tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt khoảng 257,5 triệu USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ.

Ngành thép từng trải qua giai đoạn khó khăn khi nhu cầu toàn cầu giảm, cùng với các biện pháp phòng vệ thương mại gia tăng từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, từ cuối 2025 lại nay, tình hình dần cải thiện.

Theo đó, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) đã xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh sát thực tiễn, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp thuế đối với sản phẩm thép từ nhiều quốc gia, doanh nghiệp chủ động giảm sự phụ thuộc vào thị trường này, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang các khu vực khác. Nhờ chất lượng sản phẩm ổn định và giá thành cạnh tranh, thép Hà Tĩnh đã có mặt tại nhiều thị trường như: Italia, Anh, Nga, Hàn Quốc, Indonesia...

Việc mở rộng thị trường giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro thương mại, đồng thời tạo ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành thép của tỉnh. Ở góc độ vĩ mô, điều này cũng cho thấy tính hiệu quả của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA ...) mà Việt Nam ký kết trong những năm gần đây.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh.

Lĩnh vực dệt may và sợi dệt cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhu cầu từ các thị trường châu Á dần phục hồi. Hai tháng đầu năm, hàng xơ, sợi dệt các loại đạt kim ngạch khoảng 2,81 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt và may mặc đạt khoảng 5,73 triệu USD, tăng 15,4% so cùng kỳ 2025. Sự tăng trưởng của ngành sợi, dệt may không chỉ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Tại Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh (CCN Nam Hồng), hoạt động sản xuất diễn ra sôi động khi doanh nghiệp liên tục nhận được đơn hàng mới từ các đối tác nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh.

Bà Đào Thị Phương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Nhân sự (Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh) cho hay: "Doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất để "khóa" đơn hàng đã ký kết đến đầu tháng 5/2026. Để đáp ứng khối lượng đơn hàng lớn, công ty đã tuyển thêm 30 lao động và tiếp tục tuyển mới khoảng 30 lao động trong thời gian tới, nâng tổng số lao động dự kiến lên 160 người. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm, đơn vị chủ động nhập khẩu nguyên liệu, đồng thời kiểm soát chặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn của đối tác quốc tế".

Tháo gỡ khó khăn, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 2,2 tỷ USD

Dù tăng trưởng tích cực, tuy nhiên thời gian gần đây, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: dăm gỗ, chè vẫn gặp khó khăn do biến động thị trường, căng thẳng, xung đột trên thế giới. Chính quyền địa phương các cấp và các sở, ngành liên quan đang đẩy mạnh kết nối, lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp, từ đó kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ, góp phần thúc đẩy xuất khẩu.

Công ty CP Chè Hà Tĩnh xây dựng vùng nguyên liệu sạch phục vụ sản xuất.

Ông Trần Quốc Sỹ - Kế toán trưởng Công ty CP Chè Hà Tĩnh cho biết: "Thị trường xuất khẩu chè là Pakistan và Afghanistan - 2 quốc gia láng giềng với Iran nên công ty đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran. Hiện công ty đang tồn 12 container hàng xuất khẩu sang thị trường Pakistan ở 2 bến cảng tại Pakistan và Iran. Doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết để đối tác sớm nhận được hàng".

Cũng theo ông Trần Quốc Sỹ, trước những rủi ro từ thị trường truyền thống, doanh nghiệp đã tính tới phương án mở rộng xuất khẩu sang châu Âu, nhất là Anh. Tuy nhiên, việc tiếp cận các thị trường này đòi hỏi sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Điều đó buộc doanh nghiệp phải đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp dây chuyền sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm nếu muốn thâm nhập sâu vào thị trường cao cấp. Còn về phía đàm phán thị trường, với sự hỗ trợ, kết nối của các sở, ngành, Công ty CP Chè Hà Tĩnh tin tưởng sẽ sớm tìm được tiếng nói chung với các quốc gia khi sản phẩm đạt chất lượng.

Dăm gỗ Hà Tĩnh được vận chuyển lên tàu để xuất sang Trung Quốc.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2025. Với sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp cùng các chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính quyền, xuất khẩu Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững.

Theo ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương: "Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2026, Hà Tĩnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đồng thời mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại.

Trước hết, Sở Công thương sẽ phối hợp với các ngành, địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất. Đồng thời, tập trung hỗ trợ, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án công nghiệp mới, đặc biệt là các dự án sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn; qua đó tạo thêm nguồn hàng và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu.

Bên cạnh đó, ngành sẽ tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường, cung cấp kịp thời thông tin về nhu cầu và chính sách thương mại của các thị trường xuất khẩu để doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu".

Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tạo điều kiện cho vay vốn đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Nhìn chung, sự khởi sắc của xuất khẩu Hà Tĩnh trong những tháng đầu năm cho thấy tiềm năng lớn của địa phương trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và giảm phụ thuộc vào một số ngành hàng chủ lực. Trong dài hạn, tỉnh cần tiếp tục thúc đẩy phát triển các ngành chế biến sâu, mở rộng nhóm sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.