Bao giờ dự án Cụm công nghiệp Thạch Bằng thành hình?

Năm 2021, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thạch Bằng (nay thuộc xã Lộc Hà) với diện tích 10,07 ha. Mục tiêu là xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn theo hình thức xã hội hóa đầu tư, nhằm hình thành cụm công nghiệp tập trung, thu hút đa ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Khu đất triển khai Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thạch Bằng.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 12/2022. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, cả khu đất vẫn chỉ là bãi đất trống bỏ hoang, ngổn ngang các loại rác thải. Hầu hết các hạng mục vẫn chưa được triển khai.

Bà Nguyễn Thị Trương (thôn Xuân Hòa, xã Lộc Hà) cho biết: “Lúc mới nghe có dự án, chúng tôi rất vui mừng, nghĩ rằng địa phương sẽ có một cụm công nghiệp khang trang, môi trường được cải thiện, người dân có thêm việc làm nhưng đến nay đất vẫn bỏ hoang nên bà con rất băn khoăn".

Sau nhiều năm, cả khu đất vẫn chỉ là bãi đất trống bỏ hoang, ngổn ngang các loại rác thải.

Ông Nguyễn Đình Thi (thôn Phú Xuân) cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri đề nghị sớm triển khai dự án. Nếu không tiếp tục thực hiện thì cần có phương án kêu gọi nhà đầu tư khác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, tránh để đất bỏ hoang gây lãng phí.”

Vật tư được tập kết về nhiều năm qua song vẫn trong tình trạng "án binh bất động".

Dự án có tổng mức đầu tư gần 71,5 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Đại Việt (trụ sở tại phường Thành Sen) làm chủ đầu tư. Sau khi được chấp thuận chủ trương, đơn vị cũng đã tập kết một số vật tư, thiết bị tại công trường. Tuy nhiên, việc triển khai xây lắp sau đó gần như dừng lại và suốt nhiều năm qua vẫn chưa được thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Thiều - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho biết: “Nguyên nhân chậm tiến độ xuất phát từ nhiều vướng mắc, trong đó có khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục đầu tư và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng hạ tầng”.

Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà trao đổi với phóng viên về các nội dung liên quan đến dự án Cụm công nghiệp Thạch Bằng.

Việc chậm triển khai dự án không chỉ làm lãng phí nguồn lực đầu tư mà còn ảnh hưởng đến kỳ vọng của người dân địa phương. Câu hỏi được đặt ra lúc này là: Bao giờ Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thạch Bằng mới thực sự được triển khai để phát huy đúng mục tiêu ban đầu – trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân địa phương?