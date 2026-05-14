Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn kiểm tra công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 9/5.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 268 ngày 12/5 về kết luận của đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh sau cuộc làm việc về tình hình triển khai công tác GPMB dự án vào ngày 9/5.

Thông báo nêu rõ: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là dự án trọng điểm quốc gia, có phạm vi ảnh hưởng rộng, khối lượng công tác GPMB lớn, liên quan đến nhiều hộ dân, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, mồ mả và các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện phải được triển khai khẩn trương, đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi hướng tuyến chưa đủ điều kiện để triển khai thực hiện đầy đủ do chủ đầu tư chưa bàn giao hồ sơ, mốc giới GPMB ngoài thực địa; hướng tuyến và một số vị trí công trình trên tuyến vẫn đang được các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, kiến nghị điều chỉnh.

Trong điều kiện chưa được bàn giao hồ sơ, mốc GPMB ngoài thực địa và hướng tuyến đang là dự kiến, các địa phương hiện mới chủ yếu thực hiện rà soát sơ bộ khối lượng GPMB; xác định nhu cầu tái định cư; rà soát sơ bộ nhu cầu kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở ranh giới GPMB theo thiết kế bước tiền khả thi; tăng cường quản lý hiện trạng sử dụng đất, trật tự xây dựng trong phạm vi hướng tuyến dự kiến theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cơ bản thống nhất với phương án do Sở Tài chính đề xuất tách dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập.

Trên cơ sở cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 98 ngày 6/4/2026 của Chính phủ và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác GPMB dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cho ý kiến: cơ bản thống nhất với phương án do Sở Tài chính đề xuất (sau khi đã phối hợp, thống nhất với Sở Xây dựng) về việc phân chia dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.

Theo đó, dự kiến phân chia thành các dự án thành phần độc lập, gồm 2 hợp phần là xây dựng các khu tái định cư (dự kiến có 34 dự án thành phần độc lập, đầu tư xây dựng 34 khu tái định cư tại 18 xã, phường) và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (dự kiến có 23 dự án thành phần độc lập tương ứng với phạm vi thực hiện tại 23 xã, phường có dự án đi qua).

Thống nhất giao UBND các xã, phường có dự án đi qua làm chủ đầu tư các dự án thành phần độc lập trên địa bàn quản lý nhằm kế thừa nhiệm vụ GPMB đã được UBND tỉnh giao cho địa phương; phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp cơ sở trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác rà soát hiện trạng, xác định nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

Nhà máy nước sạch ở xã Cẩm Xuyên dự kiến nằm trong phạm vi GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, có ý kiến góp ý, thống nhất bằng văn bản đối với phương án nêu trên, gửi Sở Tài chính để tổng hợp.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện phương án; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phân chia dự án thành các dự án thành phần độc lập theo đúng quy định.

Sau khi quyết định được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành, giao UBND các xã, phường có dự án đi qua khẩn trương tổ chức lập các dự án thành phần độc lập thuộc phạm vi quản lý; hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu tiến độ thực hiện.