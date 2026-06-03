Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 3 tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh lên 6 làn xe

Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây lên 6 làn xe bằng vốn đầu tư công.
Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây lên 6 làn xe bằng vốn đầu tư công.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa thống nhất phương án mở rộng 15 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đang được đầu tư công theo quy mô phân kỳ. Các đoạn tuyến sẽ được mở rộng gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.
Theo phương án được lựa chọn, toàn bộ các đoạn tuyến sẽ được mở rộng đồng bộ lên 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100-120 km/h, bảo đảm kết nối thông suốt từ Hà Nội đến TP HCM. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho 15 dự án thành phần khoảng 128.994 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, các tuyến sẽ được tổ chức thu phí để hoàn vốn cho ngân sách nhà nước.
Đối với 3 dự án thành phần đã đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Bộ Xây dựng ưu tiên để nhà đầu tư tiếp tục triển khai mở rộng. Trường hợp nhà đầu tư không đủ khả năng thực hiện sẽ xem xét chuyển sang hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho 3 dự án PPP khoảng 25.253 tỷ đồng.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2030.
Trước đó, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã nghiên cứu hai phương án mở rộng cao tốc Bắc Nam. Trong đó, phương án được lựa chọn là mở rộng đồng bộ 15 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây với tổng chiều dài khoảng 1.144 km.
Cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện dài khoảng 1.375 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe. Do hạn chế nguồn lực trong giai đoạn đầu tư, nhiều đoạn chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục, chưa đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe theo quy hoạch.
Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nắng nóng gay gắt khiến sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh tăng đột biến trong ngày 25/5. Ngành chuyên môn khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, góp phần giảm áp lực cho lưới trong khung giờ cao điểm.
Trong bối cảnh phụ tải tăng cao, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) được huy động vận hành công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, SX-KD của người dân, doanh nghiệp trên cả nước.
Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Trong bối cảnh mực nước hồ chứa giảm sâu, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh phải chắt chiu nguồn nước, ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm để giảm tải áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định giao Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh hoàn thiện dự thảo bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2026–2030 để tham mưu xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và tổ chức ký kết trước ngày 22/5.
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh xếp thứ 9/34 địa phương trên cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Với kết quả đạt được, Hà Tĩnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phát huy những "điểm sáng" để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.
VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
Trong 4 tháng đầu năm, công nghiệp Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu tích cực khi sản lượng 16/20 nhóm sản phẩm chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy động lực bứt phá của ngành kinh tế trụ cột trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.