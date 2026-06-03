Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 3 tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh lên 6 làn xe

Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây lên 6 làn xe bằng vốn đầu tư công.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa thống nhất phương án mở rộng 15 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đang được đầu tư công theo quy mô phân kỳ. Các đoạn tuyến sẽ được mở rộng gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo phương án được lựa chọn, toàn bộ các đoạn tuyến sẽ được mở rộng đồng bộ lên 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100-120 km/h, bảo đảm kết nối thông suốt từ Hà Nội đến TP HCM. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho 15 dự án thành phần khoảng 128.994 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, các tuyến sẽ được tổ chức thu phí để hoàn vốn cho ngân sách nhà nước.

Đối với 3 dự án thành phần đã đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Bộ Xây dựng ưu tiên để nhà đầu tư tiếp tục triển khai mở rộng. Trường hợp nhà đầu tư không đủ khả năng thực hiện sẽ xem xét chuyển sang hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho 3 dự án PPP khoảng 25.253 tỷ đồng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2030.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Trước đó, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã nghiên cứu hai phương án mở rộng cao tốc Bắc Nam. Trong đó, phương án được lựa chọn là mở rộng đồng bộ 15 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây với tổng chiều dài khoảng 1.144 km.

Cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện dài khoảng 1.375 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe. Do hạn chế nguồn lực trong giai đoạn đầu tư, nhiều đoạn chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục, chưa đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe theo quy hoạch.