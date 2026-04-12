Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Khởi công tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Việt Nam

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tuyến đường sắt dài 120 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh được khởi công sáng 12/4.

Dự án được khởi công tại khu vực ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao được khởi công đầu tiên ở Việt Nam.

Tuyến Hà Nội - Quảng Ninh được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm và điện khí hóa. Điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội; điểm cuối tại khu công viên phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Phối cảnh ga Hạ Long Xanh của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Hoa
Tốc độ thiết kế đoạn chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội 120 km/h. Trên tuyến bố trí 5 nhà ga gồm: Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh. Một depot được đặt tại ga Hạ Long Xanh.

Dự án sử dụng khoảng 551 ha đất, trong đó Hà Nội 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 147.370 tỷ đồng, chưa bao gồm 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước chi trả. Vốn của nhà đầu tư khoảng 22.110 tỷ đồng, phần còn lại hơn 125.000 tỷ đồng được huy động, chiếm khoảng 85% tổng vốn. Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường cao tốc Vinspeed.

Tuyến đường sắt dự kiến hoàn thành vào năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đường bộ hiện nay giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ 2-2,5 giờ xuống còn 25-30 phút.

Bản đồ hướng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh. Đồ họa: Lê Tân
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tuyến đường sắt được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trên trục Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường kết nối mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/khoi-cong-tuyen-duong-sat-cao-toc-dau-tien-o-viet-nam-5061334.html

Tin liên quan

Tags:

#Đường sắt tốc độ cao #Đường sắt cao tốc VinSpeed

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

