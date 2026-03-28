Lào thúc đẩy các dự án đường sắt, cao tốc kết nối với Việt Nam

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của Lào. (Ảnh: Lao National Radio)

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bế mạc chiều 27/3 tại trụ sở Quốc hội ở Thủ đô Vientiane, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả.

Theo Thông tấn xã Lào (KPL), tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội Lào đã thông qua 20 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của quốc gia. Đáng chú ý, kỳ họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X (2026-2030).

Trong đó, Quốc hội Lào thông qua về nguyên tắc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào - Việt Nam, đoạn từ thị xã Thakhek (tỉnh Khammouane) đến Mụ Giạ (tỉnh Quảng Trị), theo hình thức BOT.

Đây là một phần của tuyến đường sắt Lào - Việt dài 562 km, kết nối Thủ đô Vientiane với cảng nước sâu Vũng Áng (Hà Tĩnh). Dự án chia 3 giai đoạn, trong đó, đoạn từ Vientiane đến Thakhek dài khoảng 312,8 km đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi mở rộng nhằm bảo đảm sẵn sàng kỹ thuật.

Đoạn từ Thakhek đến biên giới Việt Nam tại Mụ Giạ dài khoảng 147 km và đoạn từ Mụ Giạ đến cảng Vũng Áng dài khoảng 103 km đang được hoàn thiện thủ tục.

Lào phấn đấu đưa tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng vào vận hành, khai thác từ năm 2030.

Lào cũng đang xúc tiến dự án xây dựng tuyến cao tốc từ Thủ đô Vientiane đến cửa khẩu Namsoi, giáp biên giới Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Tập đoàn Phongsavan đã ký thỏa thuận với Công ty ZhongGong Hà Nam (Trung Quốc) để nghiên cứu khả thi và khảo sát, thiết kế sơ bộ tuyến cao tốc này.

Tuyến cao tốc dự kiến dài khoảng 450 km, đi từ Vientiane qua các tỉnh Xaysomboun, Xiengkhouang, Huaphanh đến cửa khẩu Namsoi, nhằm từng bước nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Theo thỏa thuận, Công ty ZhongGong Hà Nam cam kết thực hiện đầy đủ các hạng mục khảo sát, nghiên cứu, thiết kế sơ bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong 15 tháng. Sau đó, hai bên phối hợp xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi trình Chính phủ Lào phê duyệt.