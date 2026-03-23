Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, cùng các lãnh đạo cấp cao và nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng-Nhà nước Lào.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane cho biết Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của Lào sẽ tập trung thảo luận và nhất trí nhiều vấn đề quan trọng cơ bản của đất nước, gồm (i) nghe Báo cáo của Ủy ban Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh khóa V; (ii) Thảo luận và thông qua việc bầu các chức vụ lãnh đạo quan trọng của nhà nước và cơ cấu bộ máy tổ chức của cơ quan quyền lực nhà nước; (iii) Thảo luận và thông qua Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X (2026-2030);

(iv) Thảo luận và thông qua Báo cáo về việc xem xét, thông qua về nguyên tắc Dự án đầu tư xây dựng đường sắt từ thị xã Thakhek của tỉnh Khammuon đến Mụ Giạ, biên giới Lào-Việt Nam theo hình thức BOT; (v) Thảo luận và thông qua Báo cáo về Kế hoạch hoạt động công tác 5 năm (2026-2030) của Tòa án nhân dân tối cao; (vi) Thảo luận và thông qua Báo cáo về Kế hoạch hoạt động công tác 5 năm (2026-2030) của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; (vii) Thảo luận và thông qua Báo cáo về Kế hoạch hoạt động công tác 5 năm (2026-2030) của Cơ quan Thanh tra nhà nước;

(viii) Thảo luận và thông qua Báo cáo về Kế hoạch hoạt động công tác 5 năm (2026-2030) của Cơ quan Kiểm toán nhà nước; (ix) Thảo luận và thông qua Báo cáo về Kế hoạch hoạt động công tác 5 năm (2026-2030) của Quốc hội khóa X; (x) Thảo luận và thông qua Báo cáo về Kế hoạch xây dựng và sửa đổi pháp luật 5 năm (2026-2030) của Quốc hội khóa X.

Trong khuôn khổ phiên khai mạc, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của Lào đã bầu ông Xaysomphon Phomvihane, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa IX, làm Chủ tịch Quốc hội khóa X cùng 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X gồm bà Sounthon Xayachak, ông Kongkeo Xaysongkham, ông Vilayvong Boutdakham và ông Monxay Laomuaxong; bầu ông Thongloun Sisoulith làm Chủ tịch nước và bà Viengthong Siphandone làm Phó Chủ tịch nước; bầu ông Sonexay Siphandone, nguyên Thủ tướng Chính phủ khóa IX, làm Thủ tướng Chính phủ khóa X cùng 6 Phó Thủ tướng gồm ông Saleumxay Kommasit, ông Khamphan Phommathat, ông Thongsalit Mangnomek, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, ông Santiphap Phomvihane và ông Thongsavan Phomvihane.

Ngoài ra, kỳ họp cũng đã bầu ông Phayvi Sibualipha, làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; nữ Thiếu tướng Livong Laoli, làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Vanxay Phongsavan, làm Chánh Thanh tra nhà nước; ông Viengthavisone Thepphachan, làm Tổng Kiểm toán nhà nước.