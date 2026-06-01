Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/5, Tổng thống Trump cho rằng, thay vì dành nguồn lực lớn cho các chương trình ca nhạc, nước Mỹ nên tổ chức một cuộc mít tinh quy mô lớn để kỷ niệm 250 năm ngày Tuyên ngôn Độc lập được công bố. Ông cũng bày tỏ sẵn sàng phát biểu tại National Mall nhân dịp này.

Đề xuất trên xuất hiện trong bối cảnh lễ hội Great American State Fair – một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới dấu mốc 250 năm lập quốc Mỹ vào năm 2026 – đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến tính chất của sự kiện. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump dự kiến chủ trì lễ khai mạc lễ hội vào ngày 24/6, song hiện chưa rõ ban tổ chức sẽ tìm nghệ sĩ thay thế hay điều chỉnh nội dung chương trình theo đề xuất mới của Nhà Trắng.

Great American State Fair kéo dài 16 ngày, do tổ chức Freedom 250 thực hiện, với mục tiêu tôn vinh lịch sử, văn hóa và bản sắc của 50 bang trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, một số nghệ sĩ nổi tiếng đã công khai từ chối tham gia sau khi cho rằng sự kiện đang bị nhìn nhận như một hoạt động mang màu sắc chính trị. Trong số các nghệ sĩ rút lui có Martina McBride, Bret Michaels, Young MC, Morris Day and The Time và The Commodores. Nhiều người cho biết khi nhận lời tham gia, họ được giới thiệu đây là một hoạt động phi đảng phái nhằm tôn vinh lịch sử và văn hóa Mỹ.

Ca sĩ Martina McBride khẳng định bà đồng ý biểu diễn vì tin rằng đây là sự kiện dành cho tất cả người dân Mỹ, không phục vụ bất kỳ mục đích chính trị nào. Trong khi đó, Young MC và Bret Michaels bày tỏ lo ngại trước việc lễ hội ngày càng bị cuốn vào các cuộc tranh luận chính trị. Nhóm nhạc The Commodores cũng nhấn mạnh âm nhạc của họ hướng tới mọi khán giả và không muốn bị gắn với bất kỳ đảng phái hay quan điểm chính trị cụ thể nào.

Đáp lại những chỉ trích, người phát ngôn của Freedom 250 - bà Rachel Reisner - khẳng định Great American State Fair là sự kiện dành cho mọi công dân Mỹ, được tổ chức nhằm tôn vinh 250 năm lịch sử, tự do và tinh thần đoàn kết dân tộc. Theo bà, các cáo buộc cho rằng lễ hội mang tính đảng phái là không chính xác.

Mặc dù một số nghệ sĩ rời khỏi chương trình, nhưng nhiều tên tuổi khác vẫn xác nhận tham gia, trong đó có Vanilla Ice và Fab Morvan của nhóm Milli Vanilli. Các nghệ sĩ này cho biết mục tiêu của họ là mang đến các hoạt động giải trí và góp phần tạo nên bầu không khí gắn kết trong dịp kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với nước Mỹ.

Theo giới quan sát, những tranh cãi xung quanh Great American State Fair phản ánh những chia rẽ chính trị hiện nay tại Mỹ, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì tính phi đảng phái đối với các sự kiện mang ý nghĩa quốc gia.

