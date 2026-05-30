Điều kỳ diệu xảy ra: 4 người mắc kẹt tự bò ra ngoài hang động ở Lào

Người mắc kẹt thoát ra khỏi hang ôm chầm lấy thành viên đội cứu hộ. Ảnh cắt từ video



"4 người còn lại đã ra ngoài", Lee Kian Lie, thợ lặn người Malaysia, chiều 30/5 thông báo. "Mực nước trong hang đã hạ thấp nhờ máy bơm hút nước ra ngoài, nên họ đã tự đi ra".

Theo trang Facebook của Hiệp hội Thợ lặn Thái Lan, họ thoát khỏi hang lúc 15h10 ngày 30/5. "Tổng cộng đã có 5 người thoát nạn, vẫn còn hai người mất tích", tổ chức này cho biết.

Theo Bounkham Luanglath, nhân viên cứu nạn thuộc Đội Tình nguyện Nhân dân Lào, lực lượng cứu hộ sáng nay chuẩn bị vào hang để hỗ trợ 4 người mắc kẹt nhưng "trước khi họ kịp tiếp cận, nhóm người này đã tự bò ra ngoài".

Josh Richards, thợ lặn người Australia, cho hay đang mặc đồ lặn để vào hang thì 4 người "bất ngờ xuất hiện".

Thợ lặn Malaysia Lee cho hay họ đang đưa máy móc vào sâu hơn trong hang để bơm nước và tìm kiếm hai người còn lại. Một đội nữa đang tìm kiếm ở phía khác của ngọn núi, sau khi dân làng cho biết đã nghe thấy tiếng nói và tiếng động của máy móc có thể phát ra từ hai người vẫn mất tích.

4 người Lào thoát khỏi hang chiều 30/5 lập tức được ủ ấm để giữ thân nhiệt. Ảnh: Facebook/Chakkit Taengtang

Nhóm 7 người vào hang động để tìm vàng ở vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Xaisomboun, Lào, cách thủ đô Vientiane khoảng 125 km về phía đông bắc từ hôm 19/5 và mắc kẹt do lũ quét làm ngập hang động. Hai người mất tích được cho là vào hang từ trước và mất kết nối với nhóm 5 người.

Vào lúc gần 21h ngày 29/5, lực lượng cứu nạn đã đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Các nạn nhân sau 10 ngày mắc kẹt vẫn tỉnh táo nhưng hơi kiệt sức do mất nước và đói. Vị trí của họ cách cửa hang khoảng 300 m.

Những ngày qua, lực lượng cứu nạn đã liên tục bơm nước khỏi hang, lặn qua lối đi nhỏ hẹp để tìm kiếm người mất tích và cung cấp thực phẩm, nước uống cũng như dạy họ kỹ thuật lặn để đảm bảo an toàn khi ra khỏi hang.